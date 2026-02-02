Заключительный том декабрьского цикла «Великих Миней Четьих», собранных святителем Макарием, посвящен самому торжественному периоду церковного года — Рождеству Господа нашего Иисуса Христа и последующим дням праздничного цикла. Книга открывается величественным повествованием о пришествии в мир Спасителя, переписи при кесаре Августе и смиренном рождении в Вифлеемском вертепе.

Особое внимание в томе уделено поклонению волхвов — Малхиона, Валтасана и Аспара, чье путешествие за звездой связывается автором с древним пророчеством Валаама. Книга содержит богатейшее собрание святоотеческих поучений на Рождество, включая слова Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста, а также редкое «Сказание Афродитиана» о чудесах в Персидской земле. Читатель найдет здесь и трагические страницы истории — избиение 14 тысяч младенцев Иродом и бегство Святого Семейства в Египет.

Завершается том памятными днями святого первомученика Стефана, преподобной Мелании Римляныни и святых праотцев — царя Давида и Иосифа Обручника. Издание дополнено ценными фрагментами Скитского Патерика и поучениями из «Книг Еноха», представляя собой не только литургический сборник, но и подлинную энциклопедию средневековой духовной мысли и нравственного наставления.

Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Декабрь. Дни 25–31

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2026. — 544 с.

ISBN 978-5-7164-1557-7

Великие Минеи Четьи - Декабрь - Дни 25–31 - Содержание