Великие Минеи Четьи - Декабрь - Дни 25–31
Заключительный том декабрьского цикла «Великих Миней Четьих», собранных святителем Макарием, посвящен самому торжественному периоду церковного года — Рождеству Господа нашего Иисуса Христа и последующим дням праздничного цикла. Книга открывается величественным повествованием о пришествии в мир Спасителя, переписи при кесаре Августе и смиренном рождении в Вифлеемском вертепе.
Особое внимание в томе уделено поклонению волхвов — Малхиона, Валтасана и Аспара, чье путешествие за звездой связывается автором с древним пророчеством Валаама. Книга содержит богатейшее собрание святоотеческих поучений на Рождество, включая слова Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста, а также редкое «Сказание Афродитиана» о чудесах в Персидской земле. Читатель найдет здесь и трагические страницы истории — избиение 14 тысяч младенцев Иродом и бегство Святого Семейства в Египет.
Завершается том памятными днями святого первомученика Стефана, преподобной Мелании Римляныни и святых праотцев — царя Давида и Иосифа Обручника. Издание дополнено ценными фрагментами Скитского Патерика и поучениями из «Книг Еноха», представляя собой не только литургический сборник, но и подлинную энциклопедию средневековой духовной мысли и нравственного наставления.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Декабрь. Дни 25–31
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2026. — 544 с.
ISBN 978-5-7164-1557-7
Великие Минеи Четьи - Декабрь - Дни 25–31 - Содержание
25 декабря: Рождество Христово. Обстоятельства рождения, явление ангела пастухам, поклонение волхвов и бегство в Египет.
Золотой фонд патристики: Пять различных слов Иоанна Златоуста на Рождество, беседы Василия Великого и Григория Богослова.
26-27 декабря: Собор Пресвятой Богородицы; Память святого первомученика архидиакона Стефана (слова и мучение).
28-29 декабря: Мученики Никомидийские (20 000 сожженных); 14 000 младенцев, в Вифлееме избиенных; поучения святого Нифонта.
31 декабря: Память преподобной Мелании; Слово Сирахово о неправедных судьях; Поучения о гордости и суде земном.
Дополнительные материалы: Скитский Патерик, повести о святых горы Синайской и извлечения из «Книги Фотиос».
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