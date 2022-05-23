В 1824 году, когда решением Парламента была основана Национальная галерея, Лондон был единственной европейской столицей, не имевшей государственной пинакотеки, открытой для широкой публики. В то время как галерея Уффици во Флоренции, венский Художественно-исторический музей, парижский Лувр, Прадо в Мадриде, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный музей в Амстердаме и берлинские Государственные музеи возникли на основе коллекций, собранных монархами и переданных в дар нации в конце XVIII — начале XIX века, собрания картин английской королевской семьи продолжали оставаться в частном владении и украшали одни лишь королевские дворцы. В Англии XIX века все искусство было сосредоточено в трех основных центрах. В Британском музее, основанном в 1753 году, можно было любоваться скульптурами, монетами и медалями, к которым позже прибавились книги, эстампы, рисунки и лишь немного картин. Существовала Далиджская галерея, построенная архитектором Джоном Соуном и открытая для публики в Далидж-Колледже в 1814 году. Это был частный музей, расположенный к юго-востоку от Лондона, его экспозиция представляла собой лишь часть настоящей живописной коллекции и включала в себя в основном произведения XVII-XVIII веков. Наконец, была еще Королевская академия, основанная в 1768 году как учебное заведение и место проведения выставок, но не располагающая картинами крупных художников, которые могли бы стать образцами для копирования и источником вдохновения для современных живописцев. Поэтому художники и любители искусства, желавшие поднять уровень английской живописи, подвижники, страстно желавшие что-то сделать на благо народа, политики, стремившиеся способствовать социальной гармонии, — все ратовали за создание национальной пинакотеки, по уровню соответствовавшей славе и мощи Англии.

Одним из самых ревностных энтузиастов этой идеи был сэр Джордж Бомон, пообещавший в 1823 году передать свою коллекцию картин в дар нации при условии, что для ее хранения и экспозиции будет найдено подходящее место. Его великодушному примеру вскоре последовал почтенный Холуэл Карр, пожертвовавший свои картины на тех же условиях. Наиболее яркими шедеврами из собрания Бомона были Осенний пейзаж с замком Стен Рубенса и Двор каменотеса Каналетто, а среди великолепных картин, подаренных Холуэлом Карром, выделяются, в частности, Святой Георгий и дракон Тинторетто и Женщина, купающаяся в ручье Рембрандта. Бомон и Карр были одними из первых (и, несомненно, наиболее значительных) благотворителей галереи, на две трети основанной на дарениях частных лиц. Правительство поначалу восприняло проект скептически, но потом стало содействовать его осуществлению благодаря двум обстоятельствам: уплате военного долга со стороны Австрии и продаже по очень выгодной цене коллекции картин финансиста Джона Джулиуса Ангерштейна, умершего в 1824 году. 2 апреля 1824 года Палата общин выделила 60 ООО фунтов стерлингов на покупку картин Ангерштейна и создание основы национальной пинакотеки (любителям скульптуры пришлось подождать до 1850 года, когда был основан Музей Виктории и Альберта).

В собрание Ангерштейна, состоявшее из тридцати восьми картин, входили произведения итальянского Возрождения (например, великолепный запрестольный образ Себастьяно дель Пьомбо Воскрешение Лазаря, один из ценнейших экспонатов галереи) и изысканные образцы голландской, фламандской, французской и английской живописных школ.

Аугусто Джентили, Уильям Бархем, Линда Уайтли - Лондонская национальная галерея

(Библиотека "Великие музеи мира")

М.: СЛОВО/SLOVO, 2012. — 608 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00476-6

Аугусто Джентили, Уильям Бархем, Линда Уайтли - Лондонская национальная галерея - Содержание

Нил МакГрегор - ЛОНДОНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Аугусто Джентили

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ НА РУБЕЖЕ XIH-XIV ВЕКОВ

ЖИВОПИСЬ ФЛОРЕНЦИИ И ТОСКАНЫ 1400-1450 ГОДОВ

ЖИВОПИСЬ XV ВЕКА ВО ФЛАНДРИИ И ГОЛЛАНДИИ

ЖИВОПИСЬ ФЛОРЕНЦИИ И ТОСКАНЫ, УМБРИИ И МАРКЕ 1450-1500 ГОДОВ

ЖИВОПИСЬ ФЕРРАРЫ И ЭМИЛИИ 1450-1500 ГОДОВ

ЖИВОПИСЬ ВЕНЕЦИИ И ВЕНЕТО 1450-1500 ГОДОВ

ЖИВОПИСЬ ФЛАНДРИИ, ГОЛЛАНДИИ И ФРАНЦИИ НА РУБЕЖЕ XV-XVI ВЕКОВ

ЖИВОПИСЬ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ И АНГЛ И И НА РУБЕЖЕ XV-XVI ВЕКОВ

ЛЕОНАРДО, РАФАЭЛЬ, МИКЕЛАНДЖЕЛО

ЖИВОПИСЬ ЛОМБАРДИИ НА РУБЕЖЕ XV-XVI BEKOB

ЖИВОПИСЬ ФЛОРЕНЦИИ И ТОСКАНЫ 1500-1550 ГОДОВ

ЖИВОПИСЬ XVI ВЕКА В ЭМИЛИИ

ЖИВОПИСЬ XVI ВЕКА В ВЕНЕЦИИ И ВЕНЕТО

НА ПОРОГЕ XVII ВЕКА

Уильям Бархем

КАРАВАДЖО И КАРАЧЧИ

ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА В БОЛОНЬЕ, НЕАПОЛЕ И РИМЕ

ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII ВЕКА

ЖИВОПИСЬ XVIII ВЕКА В ВЕНЕЦИИ, РИМЕ, НЕАПОЛЕ И ИСПАНИИ

АНГЛИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII ВЕКА

Линда Уайтли

АНГЛИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIX ВЕКА

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIX ВЕКА

НАУЧНЫЙ АППАРАТ