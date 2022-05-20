Великие музеи мира - Эйслер - Музеи Берлина

Увидеть в одной книге шедевры европейского искусства из публичных коллекций Берлина — особая радость. Большинство читателей поразит великолепие собрания, поскольку последние десятилетия коллекция не экспонировалась во всем объеме — и из-за того, что разрушенные в войну здания музеев до сих пор не до конца восстановлены, и из-за раздела Германии и самого Берлина. Знатоков же, прекрасно осведомленных о богатстве коллекции, книга в известной степени огорчит, ибо теперь собрание недосчитывается многих шедевров, составлявших прежде его славу.

Речь идет не о находившемся в Берлине с 1818 года Гентскомалтаре ван Эйка и не о бывших здесь с 1834 года боковых створках Лувенского алтаря Дирка Боутса — эти жемчужины отошли Бельгии по Версальским соглашениям. Большей катастрофой были потери Национальной галереи от «Aktion entartete Kunst», то есть кампании 1938 года против «дегенеративного искусства», в ходе которой самая представительная на тот момент коллекция новейшего искусства, прообраз нью-йоркского Музея современного искусства, была разгромлена, а 164 полотна уничтожены.

Но все это несопоставимо с потерями от Второй мировой войны. В общей сложности Берлин лишился 593 работ из Картинной галереи, 852 полотен XIX века из собрания Национальной галереи, около 300 из дворцов, находившихся в собственности государства, а также 150 из Меркишес-музеума.

Колин Эйслер - Музеи Берлина

(Библиотека "Великие музеи мира")

Colin Eisler and Little Brown and Company (Inc.), 1996

СЛОВО/SLOVO, 2012

672 с.

ISBN 978-5-387-00484-1

ISBN 978-5-387-00472-8

Колин Эйслер - Музеи Берлина - Содержание

Предисловие

Берлинская коллекция живописи: собирание, размещение, воссоединение

Шедевры Средневековья

Северное искусство XV-XVI веков

Итальянский Ренессанс: XV-XVI века

Великолепие барокко: XVI—XVII века

Европейская живопись XVIII века

От романтизма к экспрессионизму: 1800-1914

Библиография

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Список иллюстраций