Великие музеи мира - Эйслер - Музеи Берлина
Увидеть в одной книге шедевры европейского искусства из публичных коллекций Берлина — особая радость. Большинство читателей поразит великолепие собрания, поскольку последние десятилетия коллекция не экспонировалась во всем объеме — и из-за того, что разрушенные в войну здания музеев до сих пор не до конца восстановлены, и из-за раздела Германии и самого Берлина. Знатоков же, прекрасно осведомленных о богатстве коллекции, книга в известной степени огорчит, ибо теперь собрание недосчитывается многих шедевров, составлявших прежде его славу.
Речь идет не о находившемся в Берлине с 1818 года Гентскомалтаре ван Эйка и не о бывших здесь с 1834 года боковых створках Лувенского алтаря Дирка Боутса — эти жемчужины отошли Бельгии по Версальским соглашениям. Большей катастрофой были потери Национальной галереи от «Aktion entartete Kunst», то есть кампании 1938 года против «дегенеративного искусства», в ходе которой самая представительная на тот момент коллекция новейшего искусства, прообраз нью-йоркского Музея современного искусства, была разгромлена, а 164 полотна уничтожены.
Но все это несопоставимо с потерями от Второй мировой войны. В общей сложности Берлин лишился 593 работ из Картинной галереи, 852 полотен XIX века из собрания Национальной галереи, около 300 из дворцов, находившихся в собственности государства, а также 150 из Меркишес-музеума.
Колин Эйслер - Музеи Берлина
(Библиотека "Великие музеи мира")
Colin Eisler and Little Brown and Company (Inc.), 1996
СЛОВО/SLOVO, 2012
672 с.
ISBN 978-5-387-00484-1
ISBN 978-5-387-00472-8
Колин Эйслер - Музеи Берлина - Содержание
- Предисловие
- Берлинская коллекция живописи: собирание, размещение, воссоединение
- Шедевры Средневековья
- Северное искусство XV-XVI веков
- Итальянский Ренессанс: XV-XVI века
- Великолепие барокко: XVI—XVII века
- Европейская живопись XVIII века
- От романтизма к экспрессионизму: 1800-1914
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