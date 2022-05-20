Великие музеи мира - Грегори - Уффици и Питти

Живопись из государственных музеев Флоренции впервые представлена столь широко в столь роскошном издании.

В целом Уффици, галерея Палатина, Галерея Академии и другие государственные собрания, недавно пополненные щедрым даром Контини Бонакосси и произведениями, найденными Родольфо Сивьеро, не имеют себе равных в мире. Нельзя не учитывать определенную преемственность в создании коллекций, чья история в значительной степени связана с историей дома Медичи, сначала меценатов и заказчиков, а потом хранителей и собирателей художественного наследия — чем, собственно, и была знаменита эта семья, когда ее политический вес сошел на нет. Музеи эти свидетельствуют о ведущем положении Флоренции в художественной жизни Италии, утвержденном Козимо I при действенном участии Винченцо Боргини и Джорджо Вазари. Когда в 1631 году Папское государство одержало верх над Урбинским герцогством, все движимое имущество и коллекции последнего достались супруге Фердинанда II Виттории делла Ровере. В результате галереи Медичи обогатились бесценными картинами, в том числе многочисленными шедеврами Тициана и Рафаэля, а семья Медичи еще раз подтвердила свою репутацию покровителей искусства. А в 1737году последняя представительница дома Медичи, палатинская курфюрстша Анна Мария Луиза, прекрасно понимая, что принадлежащее ее роду художественное наследие неразрывно связано с Флоренцией и ее уникальной историей, «Семейным соглашением» передала его в собственность родному городу.

В XVII веке Галерея Уффици, вызывавшая восхищение путешественников не только картинами, но и разными раритетами, а позже и античными скульптурами, была отделана с роскошью, достойной римских образцов. Стремясь придать более универсальный характер этому преимущественно тосканскому собранию, кардинал Леопольдо, возможно, при содействии кардинала Джован Карло, приобретает картины венецианских мастеров. Так постепенно возникает тенденция расположения экспонатов по школам, ставшая основным принципом реорганизации Галереи в XVIII веке. Если кардинал Леопольдо поддерживал постоянные связи с Венецией, крупнейшим художественным центром Европы того времени, а также с другими итальянскими городами, приобретая у них не только картины, но и рисунки, автопортреты и портреты в миниатюре — произведения в своем жанре уникальные, то Козимо III обратил свой взор к Европе. Из Голландии в конце XVII века были привезены картины Рембрандта и Геркулеса Сегерса, а также творения «малых голландцев» и фламандцев. Занимался пополнением коллекций и Фердинанд III Лотарингский, которому мы обязаны приобретением многих выдающихся картин болонской школы.

Эта многовековая история предшествовала современным реорганизациям, поводом для которых стали приток считавшихся утраченными картин и приобретение значительной части произведений живописи первых веков. Так родилось необыкновенное по сложности и разнообразию собрание Флорентийских Галерей.

Мина Грегори - Уффици и Питти. Живопись галерей Флоренции

(Библиотека "Великие музеи мира")

Magnus Edizioni SpA, Udine, Italy, 1994

СЛОВО/SLOVO, 2012

687 с.

ISBN 978-5-387-00474-2

ISBN 978-5-387-00472-8

Мина Грегори - Уффици и Питти. Живопись галерей Флоренции - Содержание

Мина Грегори - ПРЕДИСЛОВИЕ

Антонио Паолуччи - СИСТЕМА ФЛОРЕНТИЙСКИХ МУЗЕЕВ

Марко Кьярини - ОТДВОРЦА — К ГАЛЕРЕЕ: ИСТОРИЯ ФЛОРЕНТИЙСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ И МУЗЕЙНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЖИВОПИСЬ ТОСКАНСКОГО ДУЭЧЕНТО

ЖИВОПИСЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ТРЕЧЕНТО

Флорентийцы первой половины XIV века

Флорентийцы второй половины XIV века

Пизанцы и сиенцы

Мастера Северной Италии

ПОЗДНЯЯ, ИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ГОТИКА

ЖИВОПИСЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КВАТРОЧЕНТО

Флорентийцы первой половины ХV века

Флорентийцы второй половины ХV века

Сиенцы

Мастера Центральной Италии

Венецианцы, эмилианцы и ломбардцы

ЖИВОПИСЬ КВАТРОЧЕНТО В НИДЕРЛАНДАХ И ГЕРМАНИИ

ЖИВОПИСЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ЧИНКВЕЧЕНТО

Микеланджело, Рафаэль и ученики

Тосканцы: 1494—1530

Флорентийцы: 1530—1600

Эмилианцы

Венецианцы

Ломбардцы, пьемонтцы и ливийцы

ЖИВОПИСЬ ЧИНКВЕЧЕНТО ВО ФЛАНДРИИ, ГОЛЛАНДИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ

ФЕДЕРИКО БАРОЧЧИ

КАРАВАДЖО И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ЖИВОПИСЬ СЕИЧЕНТО И СЕТТЕЧЕНТО В ИТАЛИИ

Мастера Эмилии и Романьи

Флорентийцы

Ломбардцы и лигурийцы

Венецианцы

Римляне

Неаполитанцы

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ СЕИЧЕНТО И СЕТТЕЧЕНТО

Фламандцы

Голландцы

Немцы

Испанцы

Французы

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОПОРТРЕТОВ

КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР И ПОРТРЕТОВ МАЛОГО ФОРМАТА

НАУЧНЫЙ АППАРАТ