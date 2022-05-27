Великие музеи мира - Русский музей

Петербург. Город, основанный в 1703 г. по воле императора Петра I. Он и сегодня полон имперского величия. Его дворцы и архитектурные ансамбли отличаются редкой цельностью и строгой, завораживающей красотой. С центральной, оживленной городской магистрали Невского проспекта открывается удивительный вид на монументальное и в то же время легкое здание. Михайловский дворец вершина русского классицизма первой трети XIX в. Здесь находится крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства. Его двери впервые открылись перед посетителями 7 марта 1898 г., и с тех пор вот уже более ста лет тысячи людей всех возрастов и национальностей ежедневно входят в особый, чуждый суете мир, вместивший в себя тысячелетнюю историю нашей культуры. Идея создания публичного общенационального Русского музея, в котором раздел изобразительного искусства занимал бы достойное место, возникла в просвещенных слоях российского общества задолго до его открытия.

Победа в войне с Наполеоном, ставшей для Росси и Отечественной войной, вызвала, как это обычно бывает, бурный подъем патриотических настроений, пробуждение серьезного интереса к собственной истории, к самобытности национальной культуры, истокам и путям ее развития. В журнале Сын Отечества появляются статьи Ф. Аделунга «Предложение об учреждении Русского Национального музея» (1817), Б. Вихманна Российский Отечественный музей (1821).

XIX в. в России становится временем начала и чрезвычайно активного распространения моды на коллекционирование произведений изобразительного искусства. Причем постепенно меняется «социальный портрет» коллекционеров и коллекций: наряду с императорскими и родовыми, аристократическими собраниями, «оседавшими» в домах и усадьбах Строгановых, Голицыных, Демидовых, Воронцовых, Шуваловых, Шереметевых, Юсуповых, появяяются новые, стремительно составляющиеся (и иногда так же стремительно распадающиеся) коллекции, собираемые людьми из самых разных слоев общества, включая и интеллигенцию, и купечество, а порой и разночинные круги. И если для многих это так и оставалось модным поветрием, томя нескольких избранных серьезное собирательство становилось главным увлечением и делом их жизни.

В первой половине XIX в. преобладающее большинство коллекций формируется в столичном Петербурге. Помимо Русской галереи в Эрмитаже и музея Академии художеств, существовавшего с ХVIII в. и обеспечивавшего прежде всего учебные цели, здесь стоит назвать коллекции А.Р. Томилова (1779-1848), П. Л. Свиньина (1787-1839), Н. Д. Быкова (1812-1884) и особенно галерею Ф. И. Прянишникова (1793-1867).

Великие музеи мира. Русский музей

М.: CЛOBO/ SLOYO, 2012. - 520 с.

ISBN 978-5-387-00483-4

Великие музеи мира. Русский музей - Содержание

От издательства

Из истории музея

Иконопись. Предметы древнерусской церковной культуры

Живопись. Конец XVІІ -XVІІІ век

Живопись. XІX век, первая половина

Живопись. XІX век, вторая половина

Живопись. Рубеж XІX и XX веков

Живопись. Пути авангарда в русском искусстве начала XX века

Живопись. От социалистического реализма и художественного подполья к свободному искусству

Рисунок, акварель, скульптура

Биографии художников

Авторы текстов и составители биографий

Библиография

Именной указатель

Указатель произведений

Список сокращений

