Великие музеи мира - Русский музей
Петербург. Город, основанный в 1703 г. по воле императора Петра I. Он и сегодня полон имперского величия. Его дворцы и архитектурные ансамбли отличаются редкой цельностью и строгой, завораживающей красотой. С центральной, оживленной городской магистрали Невского проспекта открывается удивительный вид на монументальное и в то же время легкое здание. Михайловский дворец вершина русского классицизма первой трети XIX в. Здесь находится крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства. Его двери впервые открылись перед посетителями 7 марта 1898 г., и с тех пор вот уже более ста лет тысячи людей всех возрастов и национальностей ежедневно входят в особый, чуждый суете мир, вместивший в себя тысячелетнюю историю нашей культуры. Идея создания публичного общенационального Русского музея, в котором раздел изобразительного искусства занимал бы достойное место, возникла в просвещенных слоях российского общества задолго до его открытия.
Победа в войне с Наполеоном, ставшей для Росси и Отечественной войной, вызвала, как это обычно бывает, бурный подъем патриотических настроений, пробуждение серьезного интереса к собственной истории, к самобытности национальной культуры, истокам и путям ее развития. В журнале Сын Отечества появляются статьи Ф. Аделунга «Предложение об учреждении Русского Национального музея» (1817), Б. Вихманна Российский Отечественный музей (1821).
XIX в. в России становится временем начала и чрезвычайно активного распространения моды на коллекционирование произведений изобразительного искусства. Причем постепенно меняется «социальный портрет» коллекционеров и коллекций: наряду с императорскими и родовыми, аристократическими собраниями, «оседавшими» в домах и усадьбах Строгановых, Голицыных, Демидовых, Воронцовых, Шуваловых, Шереметевых, Юсуповых, появяяются новые, стремительно составляющиеся (и иногда так же стремительно распадающиеся) коллекции, собираемые людьми из самых разных слоев общества, включая и интеллигенцию, и купечество, а порой и разночинные круги. И если для многих это так и оставалось модным поветрием, томя нескольких избранных серьезное собирательство становилось главным увлечением и делом их жизни.
В первой половине XIX в. преобладающее большинство коллекций формируется в столичном Петербурге. Помимо Русской галереи в Эрмитаже и музея Академии художеств, существовавшего с ХVIII в. и обеспечивавшего прежде всего учебные цели, здесь стоит назвать коллекции А.Р. Томилова (1779-1848), П. Л. Свиньина (1787-1839), Н. Д. Быкова (1812-1884) и особенно галерею Ф. И. Прянишникова (1793-1867).
Великие музеи мира. Русский музей
М.: CЛOBO/ SLOYO, 2012. - 520 с.
ISBN 978-5-387-00483-4
Великие музеи мира. Русский музей - Содержание
- От издательства
- Из истории музея
- Иконопись. Предметы древнерусской церковной культуры
- Живопись. Конец XVІІ -XVІІІ век
- Живопись. XІX век, первая половина
- Живопись. XІX век, вторая половина
- Живопись. Рубеж XІX и XX веков
- Живопись. Пути авангарда в русском искусстве начала XX века
- Живопись. От социалистического реализма и художественного подполья к свободному искусству
- Рисунок, акварель, скульптура
Биографии художников
Авторы текстов и составители биографий
Библиография
Именной указатель
Указатель произведений
Список сокращений
Авторы текстов и составители биографий
Библиография
Именной указатель
Указатель произведений
Список сокращений
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