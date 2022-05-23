Великие музеи мира - Шарнова - Лувр
История картинной галереи Лувра, одной из крупнейших коллекций живописи в мире, неразрывно связана с историей королевского дворца Лувр, который и сам по себе является замечательным памятником искусства.
Около 1200 года французский король Филипп-Август, отправляясь в крестовый поход, решил обнести оставляемый без присмотра город новой стеной. Таким образом, в самом начале своей истории, когда Филипп-Август построил укрепления вокруг Парижа, а на восточном их окончании возвел крепость, будущий Лувр выполнял исключительно оборонительные функции. Именно замок - крепость, а не дворец служил тогда воплощением могущества французской нации. Однако уже тогда крепость использовали для хранения сокровищ, архивов и имущества Короны. В качестве жилой резиденции король предпочитал дворец, располагавшийся на острове Сите. Несколькими десятилетиями позже король Людовик, прозванный Людовиком Святым, устроил в замке Лувр парадные помещения для приемов и церемоний. Но лишь в конце правления Карла V (1364-1380) Лувр становится постоянной королевской резиденцией, а оборонительные функции утрачивают актуальность из-за перенесения линии крепостных стен (на место теперешней арки Карузель). Судить о том, как выглядел Лувр, превращенный архитектором Раймоном дю Тамплем в дворец, можно на основании одной из миниатюр в Роскошном часослове герцога Беррийского, выполненной братьями Лимбург. Массивные круглые башни с зубчатыми завершениями и мощные стены с маленькими оконными проемами характерны для облика средневекового замка. Самое поразительное, что при последней реконструкции Лувра внушительные стены старого дворца были открыты археологами и теперь доступны для обозрения в подземном этаже музея. Несомненно, есть неотразимое обаяние в том присутствии истории, которое создает архитектура королевского дворца, представленная теперь на самых разных этапах его долгой жизни.
В период после правления Карла V Лувр нечасто служил резиденцией французских королей. Столетняя война (1337-1453) и другие политические осложнения приводили к тому, что французские короли в целях безопасности и удобства удалялись из Парижа. Королевские замки, расположенные в долине Луары, переживают настоящий расцвет в ХV столетии. Лишь Франциск І принял решение окончательно перенести свою резиденцию в Париж и соответственно в Лувр, что потребовало значительных работ по расширению и украшению дворца. В 1527 году по распоряжению Франциска І начали ломать старый замок, а в 1546 году король приступил к перестройке дворца в новом, ренессансном, вкусе, не изменяя, однако, его размеры. Руководили этими работами архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон. Строительство было завершено уже при Генрихе ІІ, когда помимо нового западного крыла появилось построенное в том же стиле южное. Эта часть Лувра и сейчас входит в состав грандиозного здания, воздвигавшегося на протяжении четырех столетий. В 1563 году во времена регентства Екатерины Медичи архитектор Филибер Делорм построил новый королевский дворец на месте теперешнего сада Тюильри. Расположенный совсем недалеко от Л увра, он оказался за пределами крепостных стен, возведенных Карлом V. Долгие годы история дворца Тюильри была тесно связана с историей Лувра.
Елена Шарнова - Великие музеи мира. Лувр
М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 568 с.
ISBN 978-5-387-00477-3
Елена Шарнова - Великие музеи мира. Лувр - Содержание
- Анри Луаретт. Обращение к российскому читателю
- Лувр: история дворца и картинной галереи
- Итальянская живопись XIII - ХIV веков
- Флорентийская живопись ХV века
- Итальянская живопись ХV века
- Леонардо да Винчи
- Рафаэль
- Живопись венеции
- Итальянская живопись ХVI века
- Итальянская живопись ХVII века
- Итальянская живопись ХVIII века
- Французская живопись ХV века
- Французская живопись ХVI века
- Французская живопись ХVII века
- Пуссен и Лоррен
- Французская живопись первой половины ХVIII века
- Французская живопись второй половины ХVIII века
- Жан-Батист Симеон Шарден
- Французская живопись ХIХ века
- Делакруа и Энгр
- Коро
- Нидерландская живопись ХV века
- Нидерландская живопись ХVI века
- Фламандская живопись ХVII века
- Рубенс
- Голландская живопись первой половины ХVII века
- Голландская живопись второй половины ХVII века
- Испанская живопись ХV - ХVIII веков
- Немецкая живопись ХVI - ХIХ веков
- Живопись Англии, Шотландии, Дании
Библиография
Именной указатель
Указатель художников и произведений
спасибо