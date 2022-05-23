Великие музеи мира - Шарнова - Лувр

История картинной галереи Лувра, одной из крупнейших коллекций живописи в мире, неразрывно связана с историей королевского дворца Лувр, который и сам по себе является замечательным памятником искусства.

Около 1200 года французский король Филипп-Август, отправляясь в крестовый поход, решил обнести оставляемый без присмотра город новой стеной. Таким образом, в самом начале своей истории, когда Филипп-Август построил укрепления вокруг Парижа, а на восточном их окончании возвел крепость, будущий Лувр выполнял исключительно оборонительные функции. Именно замок - крепость, а не дворец служил тогда воплощением могущества французской нации. Однако уже тогда крепость использовали для хранения сокровищ, архивов и имущества Короны. В качестве жилой резиденции король предпочитал дворец, располагавшийся на острове Сите. Несколькими десятилетиями позже король Людовик, прозванный Людовиком Святым, устроил в замке Лувр парадные помещения для приемов и церемоний. Но лишь в конце правления Карла V (1364-1380) Лувр становится постоянной королевской резиденцией, а оборонительные функции утрачивают актуальность из-за перенесения линии крепостных стен (на место теперешней арки Карузель). Судить о том, как выглядел Лувр, превращенный архитектором Раймоном дю Тамплем в дворец, можно на основании одной из миниатюр в Роскошном часослове герцога Беррийского, выполненной братьями Лимбург. Массивные круглые башни с зубчатыми завершениями и мощные стены с маленькими оконными проемами характерны для облика средневекового замка. Самое поразительное, что при последней реконструкции Лувра внушительные стены старого дворца были открыты археологами и теперь доступны для обозрения в подземном этаже музея. Несомненно, есть неотразимое обаяние в том присутствии истории, которое создает архитектура королевского дворца, представленная теперь на самых разных этапах его долгой жизни.

В период после правления Карла V Лувр нечасто служил резиденцией французских королей. Столетняя война (1337-1453) и другие политические осложнения приводили к тому, что французские короли в целях безопасности и удобства удалялись из Парижа. Королевские замки, расположенные в долине Луары, переживают настоящий расцвет в ХV столетии. Лишь Франциск І принял решение окончательно перенести свою резиденцию в Париж и соответственно в Лувр, что потребовало значительных работ по расширению и украшению дворца. В 1527 году по распоряжению Франциска І начали ломать старый замок, а в 1546 году король приступил к перестройке дворца в новом, ренессансном, вкусе, не изменяя, однако, его размеры. Руководили этими работами архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон. Строительство было завершено уже при Генрихе ІІ, когда помимо нового западного крыла появилось построенное в том же стиле южное. Эта часть Лувра и сейчас входит в состав грандиозного здания, воздвигавшегося на протяжении четырех столетий. В 1563 году во времена регентства Екатерины Медичи архитектор Филибер Делорм построил новый королевский дворец на месте теперешнего сада Тюильри. Расположенный совсем недалеко от Л увра, он оказался за пределами крепостных стен, возведенных Карлом V. Долгие годы история дворца Тюильри была тесно связана с историей Лувра.

Елена Шарнова - Великие музеи мира. Лувр

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 568 с.

ISBN 978-5-387-00477-3

Елена Шарнова - Великие музеи мира. Лувр - Содержание

Анри Луаретт. Обращение к российскому читателю

Лувр: история дворца и картинной галереи

Итальянская живопись XIII - ХIV веков

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Делакруа и Энгр

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