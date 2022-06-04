Великие музеи мира – Сокологорская – Мюнхенская пинакотека
Старая Пинакотека в Мюнхене один из крупнейших и богатейших музеев мира; во многом это образец современного музея. Экспозиция его насчитывает около 800 произведений европейской живописи XIY-XVIII вв., среди которых нет ни одной проходящей, незначительной работы. Экспонаты подобраны настолько грамотно, что посетитель имеет возможность проследить все особенности главных живописных школ Европы и получить удовольствие от произведений лучших мастеров. Старая Пинакотека наряду с Новой Пинакотекой, Галереей современного искусства в Пинакотеке современности и Галереей Шака, а также 13 филиалами в различных городах Баварии, входит в состав Баварских государственных собраний живописи, которые располагают фондами, насчитывающими более 30 тысяч полотен. Филиалы предлагают своим посетителям не менее интересные экспозиции: в галерее в замке Шлейсхейм под Мюнхеном выставлены шедевры европейского барокко, в Ашафенбурге можно ознакомиться с различными европейскими школами живописи XV-XVIII вв., в Аугсбурге представлена коллекция работ швабских мастеров периода поздней готики и раннего Ренессанса.
Коллекция Старой Пинакотеки была создана благодаря собирательской деятельности нескольких ветвей и нескольких поколений баварского монаршего дома Виттельсбахов, одного из старейших родов Германии, в период их правления в Баварии. Судьбы коллекции определяли различные факторы: и интерес или его отсутствие к различным живописцам или живописным школам, и мода, и личные пристрастия коллекционера, и, наконец, просто случай. Не последнюю роль сыграли и определенные исторические события: войны, оккупация, секуляризация или переход власти от одной ветви рода к другой из-за отсутствия наследника. Первые коллекционеры, заложившие основу собрания, питали интерес к современной им живописи. В XVII в. увлекались итальянцами предыдущего столетия и барочной живописью. Своих ранних художников забыли, итальянцев и нидерландцев XV в. не знали вовсе. Только в начале XIX в., в эпоху романтизма, на волне всеобщего внимания к Средним векам заново открыли немецкую живопись додюреровской эпохи и раннюю нидерландскую живопись, — стоит только упомянуть коллекцию Буассере, приобретенную Людвигом I, полностью состоявшую из работ «старых» нидерландцев и немцев. Конец XIX в. ознаменован возникновением интереса к искусству позднего Ренессанса и маньеризма. Французы и испанцы вообще особо никогда не привлекали, самые крупные поступления этих школ случились только в XX в.
Мария Сокологорская – Мюнхенская пинакотека
Великие музеи мира
М.: CЛOBO/SLOVO, 2012. - 560 с.: ил.
ISBN 978-5-387-00479-7
Мария Сокологорская – Мюнхенская пинакотека – Содержание
- ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ
- КЁЛЬНСКАЯ ШКОЛА
- НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.
- АЛЬБРЕХТ АЛЬТДОРФЕР
- АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР
- ЛУКАС КРАНАХ
- НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.
- НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.
- НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI - НАЧАЛА XVII в.
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIV-XV вв.
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.
- ТИЦИАН
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII-XVIII вв.
- ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.
- ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС
- АНТОНИС ВАН ДЕЙК
- ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
- РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН
- ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
- ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI-XVIII вв.
- БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
- ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV-XVII вв.
- ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII в.
- ФРАНСУА БУШЕ
Библиография
Именной указатель
Указатель художников и произведений
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