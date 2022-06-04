Великие музеи мира – Сокологорская – Мюнхенская пинакотека

Старая Пинакотека в Мюнхене один из крупнейших и богатейших музеев мира; во многом это образец современного музея. Экспозиция его насчитывает около 800 произведений европейской живописи XIY-XVIII вв., среди которых нет ни одной проходящей, незначительной работы. Экспонаты подобраны настолько грамотно, что посетитель имеет возможность проследить все особенности главных живописных школ Европы и получить удовольствие от произведений лучших мастеров. Старая Пинакотека наряду с Новой Пинакотекой, Галереей современного искусства в Пинакотеке современности и Галереей Шака, а также 13 филиалами в различных городах Баварии, входит в состав Баварских государственных собраний живописи, которые располагают фондами, насчитывающими более 30 тысяч полотен. Филиалы предлагают своим посетителям не менее интересные экспозиции: в галерее в замке Шлейсхейм под Мюнхеном выставлены шедевры европейского барокко, в Ашафенбурге можно ознакомиться с различными европейскими школами живописи XV-XVIII вв., в Аугсбурге представлена коллекция работ швабских мастеров периода поздней готики и раннего Ренессанса.

Коллекция Старой Пинакотеки была создана благодаря собирательской деятельности нескольких ветвей и нескольких поколений баварского монаршего дома Виттельсбахов, одного из старейших родов Германии, в период их правления в Баварии. Судьбы коллекции определяли различные факторы: и интерес или его отсутствие к различным живописцам или живописным школам, и мода, и личные пристрастия коллекционера, и, наконец, просто случай. Не последнюю роль сыграли и определенные исторические события: войны, оккупация, секуляризация или переход власти от одной ветви рода к другой из-за отсутствия наследника. Первые коллекционеры, заложившие основу собрания, питали интерес к современной им живописи. В XVII в. увлекались итальянцами предыдущего столетия и барочной живописью. Своих ранних художников забыли, итальянцев и нидерландцев XV в. не знали вовсе. Только в начале XIX в., в эпоху романтизма, на волне всеобщего внимания к Средним векам заново открыли немецкую живопись додюреровской эпохи и раннюю нидерландскую живопись, — стоит только упомянуть коллекцию Буассере, приобретенную Людвигом I, полностью состоявшую из работ «старых» нидерландцев и немцев. Конец XIX в. ознаменован возникновением интереса к искусству позднего Ренессанса и маньеризма. Французы и испанцы вообще особо никогда не привлекали, самые крупные поступления этих школ случились только в XX в.

Мария Сокологорская – Мюнхенская пинакотека

Великие музеи мира

М.: CЛOBO/SLOVO, 2012. - 560 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00479-7

Мария Сокологорская – Мюнхенская пинакотека – Содержание

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

КЁЛЬНСКАЯ ШКОЛА

НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.

АЛЬБРЕХТ АЛЬТДОРФЕР

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

ЛУКАС КРАНАХ

НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI - НАЧАЛА XVII в.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIV-XV вв.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.

ТИЦИАН

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII-XVIII вв.

ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

АНТОНИС ВАН ДЕЙК

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI-XVIII вв.

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV-XVII вв.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII в.

ФРАНСУА БУШЕ

Библиография

Именной указатель

Указатель художников и произведений