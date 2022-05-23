Венский Музей истории искусства входит в число самых крупных мировых музеев. Его коллекции отличаются удивительным разнообразием. Главное здание музея располагается на Рингштрассе, одной из самых элегантных улиц Вены, заложенной в середине XIX в. в ходе большой перепланировки города. Здесь сосредоточена большая часть собрания, включающая египетские и восточные памятники, шедевры античной цивилизации, великолепные произведения средневекового декоративно-прикладного искусства и скульптуры, нумизматический кабинет, коллекцию часов. Но самое главное, что здесь есть, - это всемирно известная картинная галерея, о которой и пойдет речь. Однако все эти богатства лишь часть сокровищ музея. Рядом с Рингштрассе, на Хельденплац, в Новом Бурге (бывший императорский дворец Хофбург) расположился Эфесский музей с коллекцией артефактов, найденных на раскопках в Эфесе и на Самофракии, рыцарского оружия и старинных музыкальных инструментов. Неподалеку, на Бургринге, в Шталльбурге (Конный двор), также части Хофбурга, в так называемой Новой галерее хранятся произведения искусства XIX в. В самом Хофбурге располагается знаменитая Шацкаммер - Золотая сокровищница с короной Священной Римской империи и другими атрибутами власти, а также Церковная сокровищница с облачениями, реликвариями. Во дворце Шёнбрунн можно найти прекрасное собрание старинных карет и экипажей. С января 2001 г. в состав музея входит Музей этнологии и Австрийский театральный музей. И конечно, внимания заслуживают и экспонаты замка Амбрас под Инсбруком, тоже входящего в состав обширного венского музея, - именно отсюда и началась его история.

Коллекционирование произведений искусства - давняя традиция европейских монарших домов. Многие знаменитые современные музеи начинались с принадлежавших тому или иному правителю собраний живописных полотен, предметов прикладного искусства и так называемых редкостей. Целью коллекционирования могло быть желание поднять свой престиж и политическую значимость, однако часто венценосные коллекционеры оказывались истинными ценителями и искушенными знатоками искусства. Многочисленные коллекции, из которых ныне состоит венский музей, были когда-то заботливо собраны представителями австрийской линии династии Габсбургов, одной из самых могущественных и старых в Европе. Стремлением к покровительству искусствам в роду Габсбургов был известен еще эрцгерцог Австрийский Рудольф IV, прославившийся основанием Венского университета ( 1365) и перестройкой собора Святого Стефана в Вене. Его потомок, знаменитый император Максимилиан I, делал многочисленные заказы самым известным художникам своего времени, в том числе и гениальному Альбрехту Дюреру. Дочь Максимилиана Маргарита Австрийская ( 1480-1530), бывшая одним из штатгальтеров (правителей) тогда еще Объединенных Нидерландов, очень интересовалась ранненидерландской живописью.

Непосредственное отношение к основанию венской коллекции имеет правнук Максимилиана 1 эрцгерцог Фердинанд Тирольский (1529-1595). Он собрал в замке Бюрглиц очень приличную по тем временам галерею живописных полотен современных ему художников - Альбрехта Альтдорфера, Франсуа Клуэ, Руланта Саверея, а также произведения прикладного искусства. Позже он перевез собрание в замок Амбрас, а затем в Вену.

Мария Сокологорская - Вена. Музей истории искусства

(Библиотека "Великие музеи мира")

М. : CЛOBO/SLOVO, 2012. — 552 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00482-7

Мария Сокологорская - Вена. Музей истории искусства - Содержание

От издательства

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.

ТИЦИАН

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII в.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI - НАЧАЛА XVII в.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

БАРТОЛОМЕУС СПРАНГЕР

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XV-XVI вв.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ

НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII —XVIII вв.

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI—XVII вв.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV—XVIII вв.

АНГЛИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII - НАЧАЛА XIX в.

Библиография

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Указатель художников и произведений