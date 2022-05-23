Великие музеи мира - Вена - Музей истории искусства
Венский Музей истории искусства входит в число самых крупных мировых музеев. Его коллекции отличаются удивительным разнообразием. Главное здание музея располагается на Рингштрассе, одной из самых элегантных улиц Вены, заложенной в середине XIX в. в ходе большой перепланировки города. Здесь сосредоточена большая часть собрания, включающая египетские и восточные памятники, шедевры античной цивилизации, великолепные произведения средневекового декоративно-прикладного искусства и скульптуры, нумизматический кабинет, коллекцию часов. Но самое главное, что здесь есть, - это всемирно известная картинная галерея, о которой и пойдет речь. Однако все эти богатства лишь часть сокровищ музея. Рядом с Рингштрассе, на Хельденплац, в Новом Бурге (бывший императорский дворец Хофбург) расположился Эфесский музей с коллекцией артефактов, найденных на раскопках в Эфесе и на Самофракии, рыцарского оружия и старинных музыкальных инструментов. Неподалеку, на Бургринге, в Шталльбурге (Конный двор), также части Хофбурга, в так называемой Новой галерее хранятся произведения искусства XIX в. В самом Хофбурге располагается знаменитая Шацкаммер - Золотая сокровищница с короной Священной Римской империи и другими атрибутами власти, а также Церковная сокровищница с облачениями, реликвариями. Во дворце Шёнбрунн можно найти прекрасное собрание старинных карет и экипажей. С января 2001 г. в состав музея входит Музей этнологии и Австрийский театральный музей. И конечно, внимания заслуживают и экспонаты замка Амбрас под Инсбруком, тоже входящего в состав обширного венского музея, - именно отсюда и началась его история.
Коллекционирование произведений искусства - давняя традиция европейских монарших домов. Многие знаменитые современные музеи начинались с принадлежавших тому или иному правителю собраний живописных полотен, предметов прикладного искусства и так называемых редкостей. Целью коллекционирования могло быть желание поднять свой престиж и политическую значимость, однако часто венценосные коллекционеры оказывались истинными ценителями и искушенными знатоками искусства. Многочисленные коллекции, из которых ныне состоит венский музей, были когда-то заботливо собраны представителями австрийской линии династии Габсбургов, одной из самых могущественных и старых в Европе. Стремлением к покровительству искусствам в роду Габсбургов был известен еще эрцгерцог Австрийский Рудольф IV, прославившийся основанием Венского университета ( 1365) и перестройкой собора Святого Стефана в Вене. Его потомок, знаменитый император Максимилиан I, делал многочисленные заказы самым известным художникам своего времени, в том числе и гениальному Альбрехту Дюреру. Дочь Максимилиана Маргарита Австрийская ( 1480-1530), бывшая одним из штатгальтеров (правителей) тогда еще Объединенных Нидерландов, очень интересовалась ранненидерландской живописью.
Непосредственное отношение к основанию венской коллекции имеет правнук Максимилиана 1 эрцгерцог Фердинанд Тирольский (1529-1595). Он собрал в замке Бюрглиц очень приличную по тем временам галерею живописных полотен современных ему художников - Альбрехта Альтдорфера, Франсуа Клуэ, Руланта Саверея, а также произведения прикладного искусства. Позже он перевез собрание в замок Амбрас, а затем в Вену.
Мария Сокологорская - Вена. Музей истории искусства
(Библиотека "Великие музеи мира")
М. : CЛOBO/SLOVO, 2012. — 552 с.: ил.
ISBN 978-5-387-00482-7
Мария Сокологорская - Вена. Музей истории искусства - Содержание
От издательства
- ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.
- ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI в.
- ТИЦИАН
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII в.
- НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.
- НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI - НАЧАЛА XVII в.
- ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
- БАРТОЛОМЕУС СПРАНГЕР
- ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
- НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XV-XVI вв.
- АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР
- ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ
- НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII —XVIII вв.
- ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС
- ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII в.
- ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
- ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
- ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI—XVII вв.
- ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV—XVIII вв.
- АНГЛИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII - НАЧАЛА XIX в.
Библиография
Именной указатель
Указатель художников и произведений
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