Среди крупнейших художественных музеев планеты Дрезденская галерея занимает особое место. Это не только коллекция шедевров живописи, графики, скульптуры, фарфора, прикладного искусства, но и европейский центр культуры, привлекающий взоры специалистов - искусствоведов, коллекционеров, ценителей, реставраторов, да и просто всех людей, неравнодушных к искусству. Однако дело и в другом: вместе с городом Дрезденом, некогда бывшим резиденцией саксонских герцогов и столицей королевства Саксония, галерея оказалась в центре политических катаклизмов, потрясавших Европу на протяжении столетий. Величественными и умиротворенными предстают ныне глазам миллионов посетителей Государственные собрания Дрездена, но судьба едва ли не каждого из представленных здесь экспонатов драматична и во многом загадочна. Сегодня любая из картин занимает заслуженное и почетное место в зале с превосходным освещением, необходимой температурой воздуха и точно дозированной влажностью: музей обладает всеми современными техническими средствами для надежного хранения живописных полотен . Можно ли поверить, что лишь несколько десятилетий назад те же холсты и рамы задыхались и погибали в закрытых наглухо, сырых и душных подвалах и штольнях, преодолевали тысячи километров в наскоро оборудованных для их транспортировки вагонах? Частная история Дрезденской галереи отражает общую историю ХХ века с его переворотами и войнами, с подвигами его героев воинов, освободивших картины из фашистского плена, и с мастерством реставраторов, по крупицам восстановивших первоначальный облик драгоценных полотен.

В Государственные собрания Дрездена входят сегодня 11 музеев. Это «Зеленый свод» (Грюнес Гевельбе) - кабинет драгоценностей Августа Сильного, где содержатся ювелирные изделия и гарнитуры, орденские знаки, парадное оружие. Это Кабинет гравюр и Нумизматический кабинет, Оружейная палата, Музей фарфора, Салон математики и физики, Музей скульптур, Музей прикладного искусства, Музей народного искусства Саксонии и Галерея новых мастеров. Однако ядро собраний составляет Галерея старых мастеров.

В ее просторных залах вывешены более 750 полотен . К всемирно известным шедеврам коллекци и относятся Портрет мальчика Пинтуриккьо, Святое Семейство Андреа Мантеньи, Спящая Венера Джорджоне, Динарий кесаря и Портрет Лавинии Тициана, Спасение Арсинои Тинторетто, Мадонна с семейством Куччина Веронезе, Святая ночь Корреджо, Девушка с письмом Вермера Делфтского, Еврейское кладбище Якоба ван Рейсдала, Автопортрет с Саскией на коленях Рембрандта, Вирсавия у фонтана Рубенса, Портрет Моретта Гольбейна, Царство Флоры Пуссена, Прекрасная шоколадница Лиотара, Дрезденский алтарь Кранаха и многие другие работы. Венец и слава собрания Сикстинская Мадонна Рафаэля, одно из величайших произведений искусства всех народов и всех времен.

Мария Жданова - Великие музеи мира. Дрезденская галерея

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 472 с.

ISBN 978-5-387-00486-5

Мария Жданова - Великие музеи мира. Дрезденская галерея - Содержание

От издательства

Дрезденская галерея: страницы истории

Галерея старых мастеров

Итальянская живопись XV - XVI веков

Рафаэль. Сикстинская мадонна

Немецкая и нидерландская живопись XV- XVI веков

Альбрехт Дюрер

Лукас Кранах Старший

Живопись Венеции

Паоло Веронезе

Итальянская живопись XVII- XVIII веков

Бернардо Белл Отто

Немецкая и Нидерландская живопись XVII века

Фламандская живопись XVII века

Питер Пауль Рубенс

Французская живопись XVII- XVIII веков

Испанская живопись XVII века

Немецкая живопись XVIII века

Галерея новых мастеров

Новая живопись

Каспар Давид Фридрих

Людвиг Рихтер

Макс Слефогт

Библиография

Именной указатель

Указатель художников и произведений