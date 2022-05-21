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Великие музеи мира - Жданова - Дрезденская галерея

Мария Жданова - Великие музеи мира. Дрезденская галерея
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Среди крупнейших художественных музеев планеты Дрезденская галерея занимает особое место. Это не только коллекция шедевров живописи, графики, скульптуры, фарфора, прикладного искусства, но и европейский центр культуры, привлекающий взоры специалистов - искусствоведов, коллекционеров, ценителей, реставраторов, да и просто всех людей, неравнодушных к искусству. Однако дело и в другом: вместе с городом Дрезденом, некогда бывшим резиденцией саксонских герцогов и столицей королевства Саксония, галерея оказалась в центре политических катаклизмов, потрясавших Европу на протяжении столетий. Величественными и умиротворенными предстают ныне глазам миллионов посетителей Государственные собрания Дрездена, но судьба едва ли не каждого из представленных здесь экспонатов драматична и во многом загадочна. Сегодня любая из картин занимает заслуженное и почетное место в зале с превосходным освещением, необходимой температурой воздуха и точно дозированной влажностью: музей обладает всеми современными техническими средствами для надежного хранения живописных полотен . Можно ли поверить, что лишь несколько десятилетий назад те же холсты и рамы задыхались и погибали в закрытых наглухо, сырых и душных подвалах и штольнях, преодолевали тысячи километров в наскоро оборудованных для их транспортировки вагонах? Частная история Дрезденской галереи отражает общую историю ХХ века с его переворотами и войнами, с подвигами его героев воинов, освободивших картины из фашистского плена, и с мастерством реставраторов, по крупицам восстановивших первоначальный облик драгоценных полотен.
В Государственные собрания Дрездена входят сегодня 11 музеев. Это «Зеленый свод» (Грюнес Гевельбе) - кабинет драгоценностей Августа Сильного, где содержатся ювелирные изделия и гарнитуры, орденские знаки, парадное оружие. Это Кабинет гравюр и Нумизматический кабинет, Оружейная палата, Музей фарфора, Салон математики и физики, Музей скульптур, Музей прикладного искусства, Музей народного искусства Саксонии и Галерея новых мастеров. Однако ядро собраний составляет Галерея старых мастеров.
В ее просторных залах вывешены более 750 полотен . К всемирно известным шедеврам коллекци и относятся Портрет мальчика Пинтуриккьо, Святое Семейство Андреа Мантеньи, Спящая Венера Джорджоне, Динарий кесаря и Портрет Лавинии Тициана, Спасение Арсинои Тинторетто, Мадонна с семейством Куччина Веронезе, Святая ночь Корреджо, Девушка с письмом Вермера Делфтского, Еврейское кладбище Якоба ван Рейсдала, Автопортрет с Саскией на коленях Рембрандта, Вирсавия у фонтана Рубенса, Портрет Моретта Гольбейна, Царство Флоры Пуссена, Прекрасная шоколадница Лиотара, Дрезденский алтарь Кранаха и многие другие работы. Венец и слава собрания Сикстинская Мадонна Рафаэля, одно из величайших произведений искусства всех народов и всех времен.

Мария Жданова - Великие музеи мира. Дрезденская галерея

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 472 с.
ISBN 978-5-387-00486-5

Мария Жданова - Великие музеи мира. Дрезденская галерея - Содержание

  • От издательства
  • Дрезденская галерея: страницы истории
  • Галерея старых мастеров
  • Итальянская живопись XV - XVI веков
  • Рафаэль. Сикстинская мадонна
  • Немецкая и нидерландская живопись XV- XVI веков
  • Альбрехт Дюрер
  • Лукас Кранах Старший
  • Живопись Венеции
  • Паоло Веронезе
  • Итальянская живопись XVII- XVIII веков
  • Бернардо Белл Отто
  • Немецкая и Нидерландская живопись XVII века
  • Фламандская живопись XVII века
  • Питер Пауль Рубенс
  • Французская живопись XVII- XVIII веков
  • Испанская живопись XVII века
  • Немецкая живопись XVIII века
  • Галерея новых мастеров
  • Новая живопись
  • Каспар Давид Фридрих
  • Людвиг Рихтер
  • Макс Слефогт
Библиография
Именной указатель
Указатель художников и произведений
Views 181
Rating 5.0 / 5
Added 21.05.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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