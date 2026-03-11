Збірка «Великодній ранок», видана українським християнським видавництвом у діаспорі, є важливою антологією духовної та художньої літератури, присвяченою головному християнському святу — Воскресінню Христовому. Упорядники ставили за мету створити книгу, яка б слугувала не лише для читання в родинному колі, а й стала б посібником для підготовки святкових виступів у недільних школах та церквах. Основна ідея збірки полягає в утвердженні перемоги життя над смертю, світла над темрявою та надії, яку дарує кожній людині звістка про повсталого з мертвих Спасителя.

Змістовна частина книги охоплює широкий спектр літературних форм: від коротких дитячих віршів, що легко запам'ятовуються, до розлогих повчальних оповідань. Автори звертаються до біблійних сюжетів про страждання, смерть та преславне Воскресіння Ісуса Христа, переплітаючи їх із роздумами про духовне відродження людської душі. Важливе місце в антології посідає українська національна традиція святкування Великодня — опис писанок, великоднього кошика та передвеликоднього посту, що допомагало українцям в еміграції зберігати зв'язок із рідною культурою та передавати її дітям на чужині.

Текст збірки написаний піднесеною, поетичною та водночас зрозумілою мовою, яка передає атмосферу радості «світлого ранку». Твори, вміщені в книзі, наповнені глибоким богословським змістом, поданим через прості образи весняного пробудження природи та торжества віри. Робота є цінним свідченням релігійної активності української громади за кордоном та її прагнення плекати християнські цінності в нових обставинах життя. Це видання і сьогодні залишається чудовим джерелом натхнення для всіх, хто бажає глибше відчути зміст Великодня та поділитися цією радістю з ближніми.

Зібрали І. Барчук і М. Подворняк. – Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1957. – 260 с.

Великодній ранок - Збірка великодніх оповідань і віршів – Зміст

Поезії

Без журби привітає Христа - Великдень - Великоднє - Великдень у Києві - Великдень України - Великий день - Великодні дзвони - Великодні думи - Великодній заклик - Великодній ранок - Великий схід - Великодній дзвін - Великодній спомин - Воскресний дзвін - Воскресні дзвони - Великодні настрої - Весна - Весна - Весна - Весна воскресіння - Весною - Сіра воскресіння - Віщі дзвони - Возрадуйся! - Воскресне правда - Воскресіння - Воскресіння - Воскресіння - Воскресіння - Воскрес наш Бог - Воскреслий, Христе - Він воскрес - Він воскрес - Воскреслому Христові - Вперед! - Втікай, зимо! - Вічна перемога - В цю ніч - Дарма - Два воскресіння - Два скитальці - День перемоги - День радості! - Де шукаєте Христа - До Еммаусу - Дорогою - Життя смерть подолало - Журнорадісна путь - Звершилося - Задзвонили дзвони - Знов весна - Із мертвих встав - Ідіть - Ісус живе - І мертві воскреснуть - І ти воскреснеш! - І я воскрес - Мандрівка Марія - Мироносиці - Молитва невільників - На Великдень - Немає смерти - Не буде смерти - Нема Його в могилі - Палає схід - Позавчора й сьогодні - Побажання - По воскресінні - Прийдіть прийдіть - Похід християнства - Радій! - Ранок - Ранок воскресіння - Святкування - Співають дзвони великодні - Сіон - Спомин - Світло воскресіння Сьогодні - Там скрізь хрести - Тоді вже сходила зоря - Ти вмів нести вінок - Удосвіта - У неділю - Усе воскресне - У святий день - Христос воскрес - Христове воскресіння - Чого? - Шлях до Еммаусу - Як ти святкуєш воскресіння Христа?

Оповідання