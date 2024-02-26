Веллинг - Opus Mago-Cabbaliticum et Theosophicum о начале, природе и свойствах и использовании Соли, Серы и Меркурия
Прилежный и благосклонный читатель!
Знай, что побуждение дружеской расположенности совершенно удивительным образом споспешествует композиции этого произведения; но не потому, что оно стремится представить мир в полной его очевидности, но желает показать его как нечто такое, основываясь на котором мы легко нашли бы способ перейти к нашему тайному и интимному общению.
Задерживая внимание на первой части этого произведения, проливающего свет на наши намерения, мы должны, не оставляя ее в стороне, несомненно, рассмотреть в комплекте со второй и третьей частями, составляющими вместе целое произведение, с тем, чтобы нам легко было корректировать, возможно допущенные в первой части, неточности. Мы не желаем снискать этой работой какой-либо славы или благодарности, ведь она в полной мере достойна признания исключительно как свидетельство мудрости БОГА; и мы утверждаем здесь лишь то, что это произведение есть предоставленное БОГОМ святое отдохновение для наших душ. И для любителя магико-каббалистики и теософии все становится легко принимаемым и признаваемым, хотя мы и не расположены к тому, чтобы обучать кого-либо делать золото, но стремимся к чему-то более значительному и высокому — к тому, как возможно рассмотреть и познать природу в БОГЕ, как возможно рассмотреть в ней БОГА, и как вытекает из этого — признание подлинного, чистого служения творения, как благодарственная жертва, виновного перед Творцом.
Именно здесь искренне любящий истинную, сообразную Природе Химию обнаруживает великое руководство поиска истинного пути и устранения ложных путей; и мы намереваемся в последующем по возможности не затемняя чересчур, описать то, что нельзя не увидеть искренней и прилежной душе, и что собственно мы и намереваемся сделать. Каббалистические характеры, принятые нами в этом труде, исходя из их действительных первопричин, позволяют усвоенному в этой науке не быть слишком сложным. Но то, что мы используем Химические Символы, термины и иные способы выражения, ни в коем случае не должно восприниматься отчужденно, поскольку они способствуют больше соответствующему природе вещей ясному, понятному и осмысленному представлению, нежели метафизические термины.
На этом мы завершаем наше предисловие и передаем наш труд на суд просвещенных читателей.
Георг фон Веллинг - Opus Mago-Cabbaliticum et Theosophicum о начале, природе и свойствах и использовании Соли, Серы и Меркурия
Пер. с нем. — К.: “Пор-Рояль”, 2005. — 464 с. Серия “A terra ad solem”.
ISBN 966-7068-03-Х
Георг фон Веллинг - Opus Mago-Cabbaliticum et Theosophicum – Содержание
Предисловие переводчика
Предисловие издателя
Предисловие автора
В Первой части, О начале обычной СОЛИ, речь идет:
- Глава I. О начале универсальной Соли
- Глава II. О природе Соли
- Глава III. О применении и использовании Соли
- Глава IV. О первоначальном мире (De Mundo Archetypo)
- Глава V. О падении Люцифера и произошедшего отсюда отделения, или творение всего этого мира
- Глава VI. О Саббат, завершении и упразднении всех времен, вечном покое и нежной спокойной радости в вечном Божьем Царстве
Часть Вторая, толкующая о СЕРЕ
- Глава I. О начале и происхождении как небесной, так и земной Серы
- Глава II. Об использовании и применении небесной Серы
- Глава III. О природе, пользе и применении земной серы
- Глава IV. О Человеческом состоянии после смерти, и превращении его проклятой плоти в непреходящее тело, каким оно было создано в Эдеме; как и о свойстве проклятых нетленных тел из принципа Тьмы
- Глава V. О заключении в темницу древнего змия, дьявола или сатаны, как и о первом воскресении и Царствии Святых
- Глава VI. Об освобождении дьявола из его темницы и его последнее низвержение: о последнем и великом суде, второй смерти, как и о месте ада
- Глава VII. О муках проклятых
- Глава VIII. Откровение Иисуса Христа, через которое Святому Иоанну на острове Патмос было показано все то, о чем Церковь Христа предупреждала с самого начала и с чем предстоит сталкиваться до конца
Часть Третья,толкующая о МЕРКУРИИ
- Глава I. О начале и происхождении небесногои земного Меркурия
- Глава II. О пользе и применении небесного Меркурия
- Глава III. О природе и применении земного Меркурия или Ртути
- Глава IV. Об истинной и естественной астрологии или искусство толкования звезд
- Глава V. О религии в соответствии с ясными и вразумительными литерами святого Писания и истинной маго-каббале основанной на нем
- Глава VI. О возвращении Тьмы в ее изначально созданный Свет
- Глава VII. О новом Небе и новой Земле, новом Иерусалиме
- Глава VIII. О невидимых нам созданиях
- Глава IX. О величии, невообразимости и непостижимости Божьей
- Глава X. Объяснение слов Притч. VIII, 27
- Глава XI. Объяснение слов Быт 1,6, 7, 8,9
- Глава XII. О Философском Меркурии
Вечная Мудрость
- Глава I. О вечной Мудрости, кто и чем она собственно является?
- Глава II. О любителях Мудрости, кто и как счастливейший узрит ее
- Глава III. Средство и путь, коими достигается Мудрость
Приложение
- I. Д. Хензинг. Беседа о Философском Камне
- II Анонимные Алхимические вопросы об Universal! и Particularibus
- III Фрагмент из латинского манускрипта MANNA COELESTE, называемого Манной небесной
- IV Non plus ultra Veritatis
Дополнение
- Джодж Рипли. Песнь о новорожденном Химическом Короле
- Первый регистр цитируемых авторов
- Второй регистр библейских цитат
- Третий регистр материй
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