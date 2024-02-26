Прилежный и благосклонный читатель!

Знай, что побуждение дружеской расположенности совершенно удивительным образом споспешествует композиции этого произведения; но не потому, что оно стремится представить мир в полной его очевидности, но желает показать его как нечто такое, основываясь на котором мы легко нашли бы способ перейти к нашему тайному и интимному общению.

Задерживая внимание на первой части этого произведения, проливающего свет на наши намерения, мы должны, не оставляя ее в стороне, несомненно, рассмотреть в комплекте со второй и третьей частями, составляющими вместе целое произведение, с тем, чтобы нам легко было корректировать, возможно допущенные в первой части, неточности. Мы не желаем снискать этой работой какой-либо славы или благодарности, ведь она в полной мере достойна признания исключительно как свидетельство мудрости БОГА; и мы утверждаем здесь лишь то, что это произведение есть предоставленное БОГОМ святое отдохновение для наших душ. И для любителя магико-каббалистики и теософии все становится легко принимаемым и признаваемым, хотя мы и не расположены к тому, чтобы обучать кого-либо делать золото, но стремимся к чему-то более значительному и высокому — к тому, как возможно рассмотреть и познать природу в БОГЕ, как возможно рассмотреть в ней БОГА, и как вытекает из этого — признание подлинного, чистого служения творения, как благодарственная жертва, виновного перед Творцом.

Именно здесь искренне любящий истинную, сообразную Природе Химию обнаруживает великое руководство поиска истинного пути и устранения ложных путей; и мы намереваемся в последующем по возможности не затемняя чересчур, описать то, что нельзя не увидеть искренней и прилежной душе, и что собственно мы и намереваемся сделать. Каббалистические характеры, принятые нами в этом труде, исходя из их действительных первопричин, позволяют усвоенному в этой науке не быть слишком сложным. Но то, что мы используем Химические Символы, термины и иные способы выражения, ни в коем случае не должно восприниматься отчужденно, поскольку они способствуют больше соответствующему природе вещей ясному, понятному и осмысленному представлению, нежели метафизические термины.

На этом мы завершаем наше предисловие и передаем наш труд на суд просвещенных читателей.

Георг фон Веллинг - Opus Mago-Cabbaliticum et Theosophicum о начале, природе и свойствах и использовании Соли, Серы и Меркурия

Пер. с нем. — К.: “Пор-Рояль”, 2005. — 464 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-7068-03-Х

Георг фон Веллинг - Opus Mago-Cabbaliticum et Theosophicum – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие издателя

Предисловие автора

В Первой части, О начале обычной СОЛИ, речь идет:

Глава I. О начале универсальной Соли

Глава II. О природе Соли

Глава III. О применении и использовании Соли

Глава IV. О первоначальном мире (De Mundo Archetypo)

Глава V. О падении Люцифера и произошедшего отсюда отделения, или творение всего этого мира

Глава VI. О Саббат, завершении и упразднении всех времен, вечном покое и нежной спокойной радости в вечном Божьем Царстве

Часть Вторая, толкующая о СЕРЕ

Глава I. О начале и происхождении как небесной, так и земной Серы

Глава II. Об использовании и применении небесной Серы

Глава III. О природе, пользе и применении земной серы

Глава IV. О Человеческом состоянии после смерти, и превращении его проклятой плоти в непреходящее тело, каким оно было создано в Эдеме; как и о свойстве проклятых нетленных тел из принципа Тьмы

Глава V. О заключении в темницу древнего змия, дьявола или сатаны, как и о первом воскресении и Царствии Святых

Глава VI. Об освобождении дьявола из его темницы и его последнее низвержение: о последнем и великом суде, второй смерти, как и о месте ада

Глава VII. О муках проклятых

Глава VIII. Откровение Иисуса Христа, через которое Святому Иоанну на острове Патмос было показано все то, о чем Церковь Христа предупреждала с самого начала и с чем предстоит сталкиваться до конца

Часть Третья,толкующая о МЕРКУРИИ

Глава I. О начале и происхождении небесногои земного Меркурия

Глава II. О пользе и применении небесного Меркурия

Глава III. О природе и применении земного Меркурия или Ртути

Глава IV. Об истинной и естественной астрологии или искусство толкования звезд

Глава V. О религии в соответствии с ясными и вразумительными литерами святого Писания и истинной маго-каббале основанной на нем

Глава VI. О возвращении Тьмы в ее изначально созданный Свет

Глава VII. О новом Небе и новой Земле, новом Иерусалиме

Глава VIII. О невидимых нам созданиях

Глава IX. О величии, невообразимости и непостижимости Божьей

Глава X. Объяснение слов Притч. VIII, 27

Глава XI. Объяснение слов Быт 1,6, 7, 8,9

Глава XII. О Философском Меркурии

Вечная Мудрость

Глава I. О вечной Мудрости, кто и чем она собственно является?

Глава II. О любителях Мудрости, кто и как счастливейший узрит ее

Глава III. Средство и путь, коими достигается Мудрость

Приложение

I. Д. Хензинг. Беседа о Философском Камне

II Анонимные Алхимические вопросы об Universal! и Particularibus

III Фрагмент из латинского манускрипта MANNA COELESTE, называемого Манной небесной

IV Non plus ultra Veritatis

Дополнение