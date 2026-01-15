Книга Эрнста Вэндленда представляет собой уникальное исследование, в котором библейский текст рассматривается через призму литературоведения и структурного анализа. Автор отходит от чисто богословских трактовок, чтобы продемонстрировать математическую точность и эстетическое совершенство устройства псалмов.

Эрнст Р. Вэндленд - Гармония и алгебра Псалтири - Литературный и лингвистический анализ библейских псалмов

Цель этой книги - познакомить переводчиков и исследователей Библии с особенностями композиции и стиля др.-евр. поэзии и, в частности, лирико-литургической поэзии Псалтири. Читатели также получат представление о различных функциях псалмов, о том, как использовались и продолжают использоваться эти тексты, каковы их важнейшие коммуникативные цели. Мы увидим, каким образом псалмопевец выстраивает эти чудесные молитвенные песнопения, чтобы полнее выразить в них свои важнейшие духовные стремления, проблемы, мысли и чувства.

Он обращает эти слова прежде всего к Богу, но вместе с тем - и ко всем собратьям по вере. Хотя предлагаемые принципы анализа разработаны именно для Псалтири, они могут использоваться и при изучении многих других частей Ветхого Завета, от отдельных поэтических фрагментов до целых книг (в особенности пророческих), данная информация может быть применима в любых отраслях знаний, а также при анализе различных технических устройств. Но в применении в нашем случае мы воспользуемся методом, который называется "дискурсный анализ" или "грамматика текста". Это значит, что в ходе исследования мы будем анализировать различные аспекты поэтического текста как единое целое. Главным образом мы будем рассматривать структурные особенности псалмов, как на макро-, так и на микроуровне. Это прежде всего касается формы, но должное внимание будет уделено и содержанию (в частности, ключевым терминам), и функциональному применению псалмов (т. е. их основным типам или жанрам).

Выход в свет русского издания замечательной книги Эрнста Вэндленда для нас - огромная радость и вместе с тем огромная ответственность.

Первая причина заключается в том, что Псалтирь занимает совершенно особое место среди библейских книг, и перевод ее - задача особо трудная, но и особо благодатная. На Руси славянский перевод Псалтири был одной из тех книг, которые определили облик русской культуры. Псалмы не только звучали в приходских храмах и монастырских кельях - по ним учились читать и писать, даже гадали, слова псалмов входили в сокровищницу русской идиоматики, а стихотворные переложения и подражания Псалтири - начиная с Симеона Полоцкого, Ломоносова и Державина - стали самостоятельным жанром русской поэзии. "Ожил у меня на языке словарь царя Давида" - эти слова Арсения Тарковского могла бы повторить вся русская культура.

Эрнст Р. Вэндленд - Гармония и алгебра Псалтири - Литературный и лингвистический анализ библейских псалмов

Институт перевода Библии, Москва, 2010.

Сокращенный перевод на русский язык A.B. Штейн

Научный редактор A.C. Десницкий

Оригинальный текст - Summer Institute of Linguistics, 1998

ISBN 978-5-93943-151-4