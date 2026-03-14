Венецианская живопись ХV - ХVІ веков - Научно - популярное издание

Венецию называют «городом любви и смерти», хотя в ней, конечно же, живут и умирают обыкновенные люди. Венеция невероятно привлекательна и таинственна, хотя к жизни, откровенно говоря, мало приспособлена: здесь болотистая почва, слитком много воды, дивные лабиринты каналов источают не слишком приятный запах, особенно летом, когда жаркое итальянское солнце не жалеет лучей.

Недаром же венецианский дож Пьетро Дзаини еще в начале XIII столетия убеждал соотечественников покинуть сие нездоровое место, перенести столицу республики туда, где проживание не вредило бы здоровью. «Боги не живут на болотах», - говорил он.

Сограждане не вняли голосу рассудка. Иногда обаяние, тайна, дымка, предчувствие чего-то небывалого сильнее, чем трезвые размышления. Так получилось и здесь.

С середины XV века город становится символом служения искусству. Много позже англичанин Генри Джеймс писал: «В Венеции всякое дело требует терпения, а мне... был близок ее дух... Взгляни, как прекрасно тут созревание лета, как тают и сливаются воедино небо и море, и мерцающий розоватый воздух, и мрамор старых дворцов».

В эпоху Возрождения воздух Венеции был воздухом свободы: так получилось, что город дольше других в Италии сохранил независимость от иноземного влияния, не поддавался и воздействию Рима. Стабильность экономического и политического уклада этой олигархической купеческой республики, богатство аристократов и патрициев, положение Венеции «в центре мира» и возможность «брать» у Запада и Востока, Севера и Юга, от прошлого и настоящего все, что нужно было для развития - вот то, что повлияло на венецианскую живописную традицию. Здешние художники не формировали теоретических концепций, не стремились научно осмысливать свое творчество, не преклонялись перед античным наследием... Зато разрабатывали свои живописные приемы, свои принципы видения и изображения мира. Особые климатические условия - прежде всего постоянная влажность воздуха -превращалась на их полотнах в прозрачный красочный туман, обволакивающий людей, здания, предметы: возникала оптическая иллюзия параллельного мира, созданного искусством. Венецианцы любили византийскую роскошь, блеск золота и дорогих тканей, тихое сияние человеческой кожи, золотистых волос, пышные формы - весь материальный мир, они страстно, без остатка отдавались чувственному наслаждению жизнью. Самое главное для них - соотношение красок, и все они без исключения были блистательними колористами. Любили писать фрукты, архитектурные детали, одежду.

