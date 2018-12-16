После распада СССР евангельские христиане вступили в период переосмысления собственного наследия. Было необходимо приспособить сформированные доктринальные и практические инструменты к новым обстоятельствам. Имеет место значительная востребованность более глубокой христианской концепции интеграции веры с повседневной жизнью. Многие верующие не уверены, как служить и быть лидерами в обществе и на рабочем месте. В то же время многие церкви не способствуют переосмыслению профессиональной деятельности как служения Богу и людям, делая значительный упор на участие только в церковной деятельности и богослужении.

Наши авторы

Предисловие редакторов

ЧАСТЬ 1. БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Концепция труда в Ветхом Завете и её основные богословские аспекты на примере книги Бытие 1-3 - Самойленков Д.

Миссия на рабочем месте: пример Павла - Толми Ф.

Антиподы миссии через профессию в книге Откровение - Беляев А.

Труд и искупление: к дискуссии о богословии труда - Мелешко А.

К вопросу о контекстуализированном богословии труда - Куди Д.

Церковь и Царство в богословии постсоветских протестантов - Черенков М.

Вызов всеобщего священства: радикальная смена парадигмы жизни и служения Церкви - Дубровский М.

Вера и труд в религиозной философии Н.А. Бердяева - Литвин Т.

Дар веры и труд ума: Лютер и Декарт - Бачинин В.

ЧАСТЬ 2. МИССИЯ И ЛИДЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессия и призвание в миссионерское служение - Пеннер П.

Бог и труд: к вопросу о миссиологии политической активности - Раймер И.

Миссия в профессии: элитарность и эгалитарность всеобщего священства - Горбачев А.

«Христос посреди нас»: свидетельство о Боге в профессиональном мире - Гореньков Д.

Миссия в профессии: проблемный анализ - Скоробогатова И.

Личное и организационное лидерство: перспективы и угрозы интеграции - Сарапулов В.

О взаимосвязи веры, труда, лидерства, призвания и миссии - Негров А.

Нравственные риски и непрекращающееся формирование христианских лидеров среди мирян в Церкви и обществе - Кретнмар Л.

ЧАСТЬ 3. ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

Трудовая этика русских протестантов: от прошлого к будущему - Никольская Т.

Вера и труд: представление результатов интерпретации - 24 интервью с евангельскими верующими из Санкт-Петербурга - Белов А.

Менторство как инструмент изменения общества: о деятельности проекта «Лидеры Влияния» - Корнельсен Й.

Пасторское попечение о профессионалах в церкви - Макаренко И.

7 шагов перед открытием христианского вуза - Уайт М.

Роль Школы без стен в развитии движения «Миссия в профессии» в Евразии - Белев А.у Тетерятников К.

Миссиологический аспект протестантской трудовой этики - Тетерятников К.

Социальные доктрины протестантов в современной - Латвии: христианское призвание на постсоветском пространстве - Тераудкалнс В., Андреев Н.

Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности - Предисловие редакторов

Публикация содержит материалы конференции «Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности», которая состоялась 8-9 сентября 2016 г. в Санкт-Петербурге. Инициатором конференции был Hodos Institute, а соорганизаторами выступили Санкт-Петербургский христианский университет, Mission Eurasia и Евроазиатская богословская семинария. На конференцию были приглашены специалисты по лидерству, миссиологии, библеистике, практическому богословию, истории церкви, руководители организаций и церквей, а также все, кто интересуется христианским лидерством и осуществлением христианской миссии в профессиональной деятельности. Участники мероприятия обсуждали следующие вопросы: призвание и профессиональная деятельность, миссия Бога и профессиональная деятельность человека, служение Богу и людям через профессию, миссия через профессию в христианском учении, труд в Библии, современные тренды в христианской миссии, личное и организационное лидерство, духовность на рабочем месте и т. д.

Конференция проходила в рамках научно-исследовательского проекта «Вера и труд: христианская миссия через профессию как стратегический фокус в формировании лидерства среди евангельских христиан (Киев, Москва, СПб)». Цель данного проекта заключается в том, чтобы вдохновить христиан вести образ жизни, в котором интегрируются вера и профессиональная деятельность, помочь молодым христианам осмыслить свою профессиональную деятельность в свете веры и начать применять принципы лидерства и служения в своих организациях, общинах, в своем окружении и т. д.

Итак, мы рады представить этот уникальный соборный труд богословов, миссиологов, преподавателей, лидеров служений, посвященный интеграции веры и жизни, веры и труда, веры и повседневности. Эта тема вызывает все больший интерес как у служителей церкви, так и у простых, рядовых христиан. В самом деле, здесь содержится неиспользованный доныне огромный потенциал христианского влияния на общество, а также запрос на примирение разных сфер жизни и целостность мировоззрения. И здесь возникает целый ряд вопросов. Как так выходит, что, исповедуя на словах господство Христа, мы оставляем за скобками большую часть нашей жизни? Почему с понедельника по пятницу мы мучаемся и стенаем в ожидании субботнего покоя и святого воскресного дня? Почему видим мир так, будто искупления еще не было? Почему думаем, что Царство ограничено пределами церкви? Как церковь может расширить свое влияние через «мирян»? Как актуализировать дары и призвание каждого верующего? Как сделать присутствие христиан в богоугодных профессиональных сферах заметным и эффективным?

Эти и многие другие вопросы затронуты в текстах, объединенных здесь под одной обложкой. Конечно, эти тексты и их авторы объединены гораздо большим, а именно общим видением Царства Божьего, охватывающего все и всех - и храмовое пространство, и профессиональные сферы.

Помимо размышлений наш сборник содержит в себе призыв проявлять эффективное и духовное лидерство в профессиональной среде, быть частью Божьей миссии на рабочем месте. Хотелось бы, чтобы этот призыв был услышан в христианских общинах, чтобы тысячи молодых верующих могли найти свое место в миссии Бога, стать глашатаями и со-работниками Царства, а также реформаторами для своих стран и народов. Надеемся также, что публикация вызовет плодотворные дискуссии в христианской образовательной и церковной среде.

Александр Негров, Hemp Пеннер, Михаил Черенков