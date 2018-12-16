Негров - Пеннер - Черенков - Вера и труд - христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности
После распада СССР евангельские христиане вступили в период переосмысления собственного наследия. Было необходимо приспособить сформированные доктринальные и практические инструменты к новым обстоятельствам. Имеет место значительная востребованность более глубокой христианской концепции интеграции веры с повседневной жизнью. Многие верующие не уверены, как служить и быть лидерами в обществе и на рабочем месте. В то же время многие церкви не способствуют переосмыслению профессиональной деятельности как служения Богу и людям, делая значительный упор на участие только в церковной деятельности и богослужении.Цель публикации - поделиться мыслями и открытыми вопросами касательно взаимосвязи христианской веры и трудовой деятельности, а также привлечь внимание к более широким вопросам касательно реализации христианской веры в самых разных сферах жизни.
Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности
Редакторы Негров А., Пеннер П., Черенков М.
Киев, Mission Eurasia, 2017. - 320 стр.
ISBN 978-617-7374-20-5
Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности - Негров - Пеннер - Черенков - Содержание
Наши авторы
Предисловие редакторов
ЧАСТЬ 1. БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ
- Концепция труда в Ветхом Завете и её основные богословские аспекты на примере книги Бытие 1-3 - Самойленков Д.
- Миссия на рабочем месте: пример Павла - Толми Ф.
- Антиподы миссии через профессию в книге Откровение - Беляев А.
- Труд и искупление: к дискуссии о богословии труда - Мелешко А.
- К вопросу о контекстуализированном богословии труда - Куди Д.
- Церковь и Царство в богословии постсоветских протестантов - Черенков М.
- Вызов всеобщего священства: радикальная смена парадигмы жизни и служения Церкви - Дубровский М.
- Вера и труд в религиозной философии Н.А. Бердяева - Литвин Т.
- Дар веры и труд ума: Лютер и Декарт - Бачинин В.
ЧАСТЬ 2. МИССИЯ И ЛИДЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Профессия и призвание в миссионерское служение - Пеннер П.
- Бог и труд: к вопросу о миссиологии политической активности - Раймер И.
- Миссия в профессии: элитарность и эгалитарность всеобщего священства - Горбачев А.
- «Христос посреди нас»: свидетельство о Боге в профессиональном мире - Гореньков Д.
- Миссия в профессии: проблемный анализ - Скоробогатова И.
- Личное и организационное лидерство: перспективы и угрозы интеграции - Сарапулов В.
- О взаимосвязи веры, труда, лидерства, призвания и миссии - Негров А.
- Нравственные риски и непрекращающееся формирование христианских лидеров среди мирян в Церкви и обществе - Кретнмар Л.
ЧАСТЬ 3. ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
- Трудовая этика русских протестантов: от прошлого к будущему - Никольская Т.
- Вера и труд: представление результатов интерпретации - 24 интервью с евангельскими верующими из Санкт-Петербурга - Белов А.
- Менторство как инструмент изменения общества: о деятельности проекта «Лидеры Влияния» - Корнельсен Й.
- Пасторское попечение о профессионалах в церкви - Макаренко И.
- 7 шагов перед открытием христианского вуза - Уайт М.
- Роль Школы без стен в развитии движения «Миссия в профессии» в Евразии - Белев А.у Тетерятников К.
- Миссиологический аспект протестантской трудовой этики - Тетерятников К.
- Социальные доктрины протестантов в современной - Латвии: христианское призвание на постсоветском пространстве - Тераудкалнс В., Андреев Н.
Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности - Предисловие редакторов
Публикация содержит материалы конференции «Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности», которая состоялась 8-9 сентября 2016 г. в Санкт-Петербурге. Инициатором конференции был Hodos Institute, а соорганизаторами выступили Санкт-Петербургский христианский университет, Mission Eurasia и Евроазиатская богословская семинария. На конференцию были приглашены специалисты по лидерству, миссиологии, библеистике, практическому богословию, истории церкви, руководители организаций и церквей, а также все, кто интересуется христианским лидерством и осуществлением христианской миссии в профессиональной деятельности. Участники мероприятия обсуждали следующие вопросы: призвание и профессиональная деятельность, миссия Бога и профессиональная деятельность человека, служение Богу и людям через профессию, миссия через профессию в христианском учении, труд в Библии, современные тренды в христианской миссии, личное и организационное лидерство, духовность на рабочем месте и т. д.
Конференция проходила в рамках научно-исследовательского проекта «Вера и труд: христианская миссия через профессию как стратегический фокус в формировании лидерства среди евангельских христиан (Киев, Москва, СПб)». Цель данного проекта заключается в том, чтобы вдохновить христиан вести образ жизни, в котором интегрируются вера и профессиональная деятельность, помочь молодым христианам осмыслить свою профессиональную деятельность в свете веры и начать применять принципы лидерства и служения в своих организациях, общинах, в своем окружении и т. д.
Итак, мы рады представить этот уникальный соборный труд богословов, миссиологов, преподавателей, лидеров служений, посвященный интеграции веры и жизни, веры и труда, веры и повседневности. Эта тема вызывает все больший интерес как у служителей церкви, так и у простых, рядовых христиан. В самом деле, здесь содержится неиспользованный доныне огромный потенциал христианского влияния на общество, а также запрос на примирение разных сфер жизни и целостность мировоззрения. И здесь возникает целый ряд вопросов. Как так выходит, что, исповедуя на словах господство Христа, мы оставляем за скобками большую часть нашей жизни? Почему с понедельника по пятницу мы мучаемся и стенаем в ожидании субботнего покоя и святого воскресного дня? Почему видим мир так, будто искупления еще не было? Почему думаем, что Царство ограничено пределами церкви? Как церковь может расширить свое влияние через «мирян»? Как актуализировать дары и призвание каждого верующего? Как сделать присутствие христиан в богоугодных профессиональных сферах заметным и эффективным?
Эти и многие другие вопросы затронуты в текстах, объединенных здесь под одной обложкой. Конечно, эти тексты и их авторы объединены гораздо большим, а именно общим видением Царства Божьего, охватывающего все и всех - и храмовое пространство, и профессиональные сферы.
Помимо размышлений наш сборник содержит в себе призыв проявлять эффективное и духовное лидерство в профессиональной среде, быть частью Божьей миссии на рабочем месте. Хотелось бы, чтобы этот призыв был услышан в христианских общинах, чтобы тысячи молодых верующих могли найти свое место в миссии Бога, стать глашатаями и со-работниками Царства, а также реформаторами для своих стран и народов. Надеемся также, что публикация вызовет плодотворные дискуссии в христианской образовательной и церковной среде.
Александр Негров, Hemp Пеннер, Михаил Черенков
2017-07-27
Comments (1 comment)