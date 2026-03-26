Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Верещагин - Остромирово евангелие

Верещагин - Остромирово евангелие
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, History, Cultural Studies Art

Относительно недавняя дата 25 мая 2007 г. – это день 950-летнего юбилея Остромирова Евангелия – первой точно датированной славяно-русской рукописной книги, дошедшей до нас в первозданном виде.

Остр не является ни древнейшей книгой всего славянского мира, ни древнейшей восточнославянской рукописью. Так, обнаруженный в Новгороде фрагмент Псалтыри (см. [Зализняк, Янин 2001]), равно как фрагменты Реймсского евангелия (см. [Жуковская 1978]), – те и другие не имеют датирующей записи, – скорее всего, действительно старше Остромирова Евангелия.

Остр не является также и древнейшей датированной восточнославянской книгой: известна рукопись «Книги пророков с толкованиями», в выходной записи которой показан 1047 г. Таким образом, «Книга пророков» на десять лет старше Остр, однако дошла она до нас только в копии XV в.

Стало быть, если говорить о первенстве, то Остромирово Евангелие – это первая точно датированная книга, переписанная на территории Руси, в первозданном виде сохранившаяся до наших дней.

Евгений Верещагин - Остромирово евангелие. Межъязыковые, межкультурные, межвременные и междисциплинарные разыскания

С двумя приложениями

М.: «Индрик», 2012. 520 с.

ISBN 978-5-91674-169-8

Евгений Верещагин - Остромирово евангелие. Межъязыковые, межкультурные, межвременные и междисциплинарные разыскания - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

  • I. ВВЕДЕНИЕ

  • II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ

  • III. ОСТР НА ФОНЕ ПАМЯТНИКОВ СТАРОСЛАВЯНСКОГО «КАНОНА»

  • IV. ОСТР НА ФОНЕ СИНОДАЛЬНОЙ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИИ (ССБ)

  • V. ОСТР КАК ИСТОЧНИК РАСШИРЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО СМЫСЛОПРОСТРАНСТВА

  • VI. ИОАННИТСКИЙ ПРОЛОГ ПО ВЕРСИИ ОСТР И ЕГО ЗАГАДКА

  • VII. СЕСТРА ОСТР - СИНАЙСКАЯ ПСАЛТЫРЬ: ЛИНГВОТЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЛЕКСЕМАМИ ИЗ PARS NOVA

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ В ДЕЛЕ ПОНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СВЩ. ПИСАНИЯ: СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

  • I. ОСТР КАК КАМЕРТОН ПРИ ПОНОВЛЕНИИ СИНОДАЛЬНОЙ СЛАВЯНСКОЙ (ССБ) И СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ (СРБ)

  • II. ОЦЕНКА Н. И. ИЛЬМИНСКИМ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ОТРАЗИВШЕГОСЯ В ОСТР

  • III. КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЙ ВКЛАД В ВЕРОУЧИТЕЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СЛАВ. ЕВАНГЕЛИЯ: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВОГО ТЕРМИНА БЛАГОДАТЬ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ ДВА ПРИЛОЖЕНИЯ: К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА ПЕРВОУЧИТЕЛЯ КИРИЛЛА

  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Кирилл философ как создатель алфавитной геометрии. Еще одна концепция происхождения глаголицы

    • I. ВВЕДЕНИЕ

    • II. ИСТОЧНИКИ О ЛЬВЕ МАТЕМАТИКЕ И ЕГО АНОНИМНОМ УЧЕНИКЕ

    • III. ГРЕЧ. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕВКЛИДОВЫ «НАЧАЛА»

    • IV. ОТНОШЕНИЕ В ВИЗАНТИИ К ЕЛЛИНСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

    • V. ОДНА ИЗ ГИПОТЕЗ ГЕНЕЗИСА ГЛАГОЛИЦЫ НА ФОНЕ ВАРИАТИВНОСТИ НАЧЕРКОВ ЛИТЕР

    • VI. ИЗЛОЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЫ ГЕНЕЗИСА ГЛАГОЛИЦЫ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Хазарская полемика Кирилла Философа: аргументы от Танаха и Мидраша

    • I. АРГУМЕНТЫ ОТ ТАНАХА В ПОДДЕРЖКУ ТРИАДИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • II. АРГУМЕНТЫ ОТ МИДРАША В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИРИЛЛОМ ИМЕНОВАНИЯ ИЗРАИЛЬ И ЭПИЗОДОВ НАКАЗАНИЯ ДВУХ ПРАОТЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ ТЕЗИСА А. Х. ВОСТОКОВА О ТОМ, ЧТО ОСТР - ПАМЯТНИК, «БЛИЖАЙШИЙ К НАЧАЛУ СЛОВЕНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»

  • I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

  • II. КАКОЙ ТИП ЕВАНГЕЛЬСКОЙ КНИГИ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН НА СЛАВЯНСКИЙ В 863 г

  • III. КАКАЯ РУКОПИСЬ СЛАВ. АПРАКОСА БЛИЖЕ К НАЧАЛУ СЛАВ. ПИСЬМЕННОСТИ

  • IV. ОБЩИЕ ИТОГОВЫЕ ТЕЗИСЫ

ЛИТЕРАТУРА

КОРРЕКТУРНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ № 2

Views 35
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

