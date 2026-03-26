Относительно недавняя дата 25 мая 2007 г. – это день 950-летнего юбилея Остромирова Евангелия – первой точно датированной славяно-русской рукописной книги, дошедшей до нас в первозданном виде.

Остр не является ни древнейшей книгой всего славянского мира, ни древнейшей восточнославянской рукописью. Так, обнаруженный в Новгороде фрагмент Псалтыри (см. [Зализняк, Янин 2001]), равно как фрагменты Реймсского евангелия (см. [Жуковская 1978]), – те и другие не имеют датирующей записи, – скорее всего, действительно старше Остромирова Евангелия.

Остр не является также и древнейшей датированной восточнославянской книгой: известна рукопись «Книги пророков с толкованиями», в выходной записи которой показан 1047 г. Таким образом, «Книга пророков» на десять лет старше Остр, однако дошла она до нас только в копии XV в.

Стало быть, если говорить о первенстве, то Остромирово Евангелие – это первая точно датированная книга, переписанная на территории Руси, в первозданном виде сохранившаяся до наших дней.

Евгений Верещагин - Остромирово евангелие. Межъязыковые, межкультурные, межвременные и междисциплинарные разыскания

С двумя приложениями

М.: «Индрик», 2012. 520 с.

ISBN 978-5-91674-169-8

Евгений Верещагин - Остромирово евангелие. Межъязыковые, межкультурные, межвременные и междисциплинарные разыскания - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ

III. ОСТР НА ФОНЕ ПАМЯТНИКОВ СТАРОСЛАВЯНСКОГО «КАНОНА»

IV. ОСТР НА ФОНЕ СИНОДАЛЬНОЙ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИИ (ССБ)

V. ОСТР КАК ИСТОЧНИК РАСШИРЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО СМЫСЛОПРОСТРАНСТВА

VI. ИОАННИТСКИЙ ПРОЛОГ ПО ВЕРСИИ ОСТР И ЕГО ЗАГАДКА

VII. СЕСТРА ОСТР - СИНАЙСКАЯ ПСАЛТЫРЬ: ЛИНГВОТЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЛЕКСЕМАМИ ИЗ PARS NOVA

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ В ДЕЛЕ ПОНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СВЩ. ПИСАНИЯ: СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

I. ОСТР КАК КАМЕРТОН ПРИ ПОНОВЛЕНИИ СИНОДАЛЬНОЙ СЛАВЯНСКОЙ (ССБ) И СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ (СРБ)

II. ОЦЕНКА Н. И. ИЛЬМИНСКИМ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ОТРАЗИВШЕГОСЯ В ОСТР

III. КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЙ ВКЛАД В ВЕРОУЧИТЕЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СЛАВ. ЕВАНГЕЛИЯ: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВОГО ТЕРМИНА БЛАГОДАТЬ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ ДВА ПРИЛОЖЕНИЯ: К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА ПЕРВОУЧИТЕЛЯ КИРИЛЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Кирилл философ как создатель алфавитной геометрии. Еще одна концепция происхождения глаголицы I. ВВЕДЕНИЕ II. ИСТОЧНИКИ О ЛЬВЕ МАТЕМАТИКЕ И ЕГО АНОНИМНОМ УЧЕНИКЕ III. ГРЕЧ. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕВКЛИДОВЫ «НАЧАЛА» IV. ОТНОШЕНИЕ В ВИЗАНТИИ К ЕЛЛИНСКОЙ ГЕОМЕТРИИ V. ОДНА ИЗ ГИПОТЕЗ ГЕНЕЗИСА ГЛАГОЛИЦЫ НА ФОНЕ ВАРИАТИВНОСТИ НАЧЕРКОВ ЛИТЕР VI. ИЗЛОЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЫ ГЕНЕЗИСА ГЛАГОЛИЦЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Хазарская полемика Кирилла Философа: аргументы от Танаха и Мидраша I. АРГУМЕНТЫ ОТ ТАНАХА В ПОДДЕРЖКУ ТРИАДИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ II. АРГУМЕНТЫ ОТ МИДРАША В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИРИЛЛОМ ИМЕНОВАНИЯ ИЗРАИЛЬ И ЭПИЗОДОВ НАКАЗАНИЯ ДВУХ ПРАОТЦЕВ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ ТЕЗИСА А. Х. ВОСТОКОВА О ТОМ, ЧТО ОСТР - ПАМЯТНИК, «БЛИЖАЙШИЙ К НАЧАЛУ СЛОВЕНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

II. КАКОЙ ТИП ЕВАНГЕЛЬСКОЙ КНИГИ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН НА СЛАВЯНСКИЙ В 863 г

III. КАКАЯ РУКОПИСЬ СЛАВ. АПРАКОСА БЛИЖЕ К НАЧАЛУ СЛАВ. ПИСЬМЕННОСТИ

IV. ОБЩИЕ ИТОГОВЫЕ ТЕЗИСЫ

ЛИТЕРАТУРА

КОРРЕКТУРНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ № 2