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Вершинин - Внутри секты

Вершинин — Внутри секты
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Попасть в секту проще, чем кажется. Прямо сейчас в вашем окружении могут быть люди, находящиеся под влиянием деструктивного культа. Они могут увлекаться личностным ростом, нетрадиционной медициной или «волшебными» биодобавками. Всё это выглядит социально приемлемым, но в любой момент человек может оборвать связи с семьей и полностью разрушить свою жизнь. Это не страшилка из 90-х, а наша сегодняшняя реальность.

Автор книги более 20 лет изучает методы вербовки и провел около 700 часов включенного наблюдения внутри различных организаций. Современные секты редко напоминают зловещие триллеры; чаще это приветливые люди и мирные беседы о смысле жизни. Однако за этой обыденностью скрываются изощренные технологии изменения личности, которые разрушают психику эффективнее любых оккультных ритуалов.

Эта книга — результат сотен консультаций и десятков успешных случаев вывода людей из культов. Она призвана дать те знания и психологическую поддержку, которых часто не хватает близким пострадавших. Здесь вы найдете ответы на вопросы о том, как распознать опасность, как работают механизмы удержания и какие шаги нужно предпринять, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.

Михаил Вершинин — Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов и можно ли им помочь

Москва : Эксмо, 2025. — 448 с. — (Психология влияния).
ISBN 978-5-04-213196-7

Михаил Вершинин — Внутри секты — Содержание

Раздел 1. Секты и культы в России сегодня

  • Домаркетинговые времена и современные тренды

  • Борьба терминологий: что такое культ и секта?

  • Типы культов и их мимикрия в интернете

  • Организационные структуры и привычные роли

  • Самые распространенные типы культов в РФ

Раздел 2. Технологии вербовки и изменения личности

  • Почему люди попадают в культы: социальные и психологические причины

  • Дети в деструктивных организациях

  • Модели изменения личности (Бэрон, Левин, Шайн)

  • Технологии принуждения и удержания

  • BITE-модель Хассена: контроль поведения, информации, мышления и эмоций

Раздел 3. Выход из сект и профилактика

  • Заинтересованные стороны: власть, силовики и религии

  • Кто такие консультанты по выходу (exit-counselors)

  • Процесс вывода: типичные ошибки и работающие приемы

  • Развитие критического мышления как главная защита

Раздел 4. Самостоятельная жизнь и развитие

  • Реабилитация и терапия после выхода

  • Культура о культах: подборки кино, книг и подкастов

  • Список экспертов, НКО и горячих линий

Views 473
Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

P
palatinus 7 months ago
Классику не пропустили: одинокая бабушка, миссионер-американец и завещанная квартира: "Бабушка не могла ходить, родственники ей не занимались, иногда к ней заглядывали соседи и соцработники, чтобы помочь что-то сделать, но последние несколько лет она лежала и смотрела на ковер, висящий на стене. Все это сопровождалось болячками, пролежнями и проблемами с гигиеной, к тому же зрение было плохим, а очки сломались. Я уже не помню деталей о том, как два культиста попали к ней в квартиру, но помню, что в этом культе они обычно ходили парами — американец-россиянин. Они отмыли бабушку, купили ей лекарств, собрали денег на инвалидное кресло, стали раз в день приходить читать их версию Библии, несколько раз в неделю гулять с ней и т. п. Фактически вернули ей некий смысл в ее жизни. Цена этому была квартира, которую она завещала после смерти своему приходу, и то, что она стала активной приверженкой культа." Досталось и Гербалайфу: "Вы будете удивлены, но первый перевод «Библии Сатаны» Энтони Лавея на русском языке вышел при финансовой поддержке «Гербалайфа» в 90-х. Хотя сама организация идеологически никак не связана с сатанистами, и разумных объяснений выпуска этой книги нет". Все понятно.

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