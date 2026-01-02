Попасть в секту проще, чем кажется. Прямо сейчас в вашем окружении могут быть люди, находящиеся под влиянием деструктивного культа. Они могут увлекаться личностным ростом, нетрадиционной медициной или «волшебными» биодобавками. Всё это выглядит социально приемлемым, но в любой момент человек может оборвать связи с семьей и полностью разрушить свою жизнь. Это не страшилка из 90-х, а наша сегодняшняя реальность.

Автор книги более 20 лет изучает методы вербовки и провел около 700 часов включенного наблюдения внутри различных организаций. Современные секты редко напоминают зловещие триллеры; чаще это приветливые люди и мирные беседы о смысле жизни. Однако за этой обыденностью скрываются изощренные технологии изменения личности, которые разрушают психику эффективнее любых оккультных ритуалов.

Эта книга — результат сотен консультаций и десятков успешных случаев вывода людей из культов. Она призвана дать те знания и психологическую поддержку, которых часто не хватает близким пострадавших. Здесь вы найдете ответы на вопросы о том, как распознать опасность, как работают механизмы удержания и какие шаги нужно предпринять, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.

Михаил Вершинин — Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов и можно ли им помочь

Москва : Эксмо, 2025. — 448 с. — (Психология влияния).

ISBN 978-5-04-213196-7

Михаил Вершинин — Внутри секты — Содержание

Раздел 1. Секты и культы в России сегодня

Домаркетинговые времена и современные тренды

Борьба терминологий: что такое культ и секта?

Типы культов и их мимикрия в интернете

Организационные структуры и привычные роли

Самые распространенные типы культов в РФ

Раздел 2. Технологии вербовки и изменения личности

Почему люди попадают в культы: социальные и психологические причины

Дети в деструктивных организациях

Модели изменения личности (Бэрон, Левин, Шайн)

Технологии принуждения и удержания

BITE-модель Хассена: контроль поведения, информации, мышления и эмоций

Раздел 3. Выход из сект и профилактика

Заинтересованные стороны: власть, силовики и религии

Кто такие консультанты по выходу (exit-counselors)

Процесс вывода: типичные ошибки и работающие приемы

Развитие критического мышления как главная защита

Раздел 4. Самостоятельная жизнь и развитие