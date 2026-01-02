Вершинин - Внутри секты
Попасть в секту проще, чем кажется. Прямо сейчас в вашем окружении могут быть люди, находящиеся под влиянием деструктивного культа. Они могут увлекаться личностным ростом, нетрадиционной медициной или «волшебными» биодобавками. Всё это выглядит социально приемлемым, но в любой момент человек может оборвать связи с семьей и полностью разрушить свою жизнь. Это не страшилка из 90-х, а наша сегодняшняя реальность.
Автор книги более 20 лет изучает методы вербовки и провел около 700 часов включенного наблюдения внутри различных организаций. Современные секты редко напоминают зловещие триллеры; чаще это приветливые люди и мирные беседы о смысле жизни. Однако за этой обыденностью скрываются изощренные технологии изменения личности, которые разрушают психику эффективнее любых оккультных ритуалов.
Эта книга — результат сотен консультаций и десятков успешных случаев вывода людей из культов. Она призвана дать те знания и психологическую поддержку, которых часто не хватает близким пострадавших. Здесь вы найдете ответы на вопросы о том, как распознать опасность, как работают механизмы удержания и какие шаги нужно предпринять, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.
Михаил Вершинин — Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов и можно ли им помочь
Москва : Эксмо, 2025. — 448 с. — (Психология влияния).
ISBN 978-5-04-213196-7
Михаил Вершинин — Внутри секты — Содержание
Раздел 1. Секты и культы в России сегодня
Домаркетинговые времена и современные тренды
Борьба терминологий: что такое культ и секта?
Типы культов и их мимикрия в интернете
Организационные структуры и привычные роли
Самые распространенные типы культов в РФ
Раздел 2. Технологии вербовки и изменения личности
Почему люди попадают в культы: социальные и психологические причины
Дети в деструктивных организациях
Модели изменения личности (Бэрон, Левин, Шайн)
Технологии принуждения и удержания
BITE-модель Хассена: контроль поведения, информации, мышления и эмоций
Раздел 3. Выход из сект и профилактика
Заинтересованные стороны: власть, силовики и религии
Кто такие консультанты по выходу (exit-counselors)
Процесс вывода: типичные ошибки и работающие приемы
Развитие критического мышления как главная защита
Раздел 4. Самостоятельная жизнь и развитие
Реабилитация и терапия после выхода
Культура о культах: подборки кино, книг и подкастов
Список экспертов, НКО и горячих линий
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