Вертьянов - Происхождение жизни

Еще вчера мы считали себя исшедшими из вещества Вселенной мучительным эволюционным процессом. Казалось, что у нас за спиной миллиарды лет таинственного исхода из недр космоса, и будто даже ощущались пережитыми загадочные процессы перерождения неживой материи в простейшие организмы, появления чудовищных динозавров, возникновения самосознания у обезьян и превращения их в человека. Нам было привычно мыслить, что Вселенная существовала всегда, в сложнейших явлениях звездной эволюции порождая очаги разума, вспыхивающие ярким светом и трагично гаснущие в космических катастрофах, — вечный океан материи, иногда выбрасывающий на берег времени изумительной красоты цивилизации, чтобы снова их поглотить, сохраняя в молчании свою тайну...

Таков космический пейзаж материализма, в котором наша жизнь — случайный каприз природы, наш жребий родиться, чтобы потом умереть и навсегда исчезнуть в космических глубинах. А как устроен мир на самом деле? Не поверхностно ли знаем мы современную науку? В естествознании, особенно в последнее время, накопилось множество фактов, не вписывающихся в привычные теории. Учитывая последние данные науки, попытаемся глубже вникнуть в вопрос о происхождении жизни, раздвинув рамки давно сложившихся научных школ.

Вертьянов Сергей - Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства

4-е издание

Свято -Троицкая Сергиева Лавра 2007, 150 с.

ISBN 5-903102-03-4

Вертьянов Сергей - Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства - Содержание

Предисловие

Глава 1. Из жизни Вселенной

Глава 2. Эволюция человека из обезьяны — точнее, как ее не было

Глава 3. О том, как не было эволюции и в животном мире

Тайна консервативности видов

Глава 4. Возможно ли самозарождение жизни ?

Глава 5. Катастрофы в истории планеты. Потоп. Загадка геологических слоев

Глава 6. Допотопный мир

Глава 7. Новая парадигма

Заключение

Литература

Приложения: