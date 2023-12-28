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Вертьянов - Происхождение жизни

Вертьянов Сергей - Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Theology and Science, Science and Technology

Еще вчера мы считали себя исшедшими из вещества Вселенной мучительным эволюционным процессом. Казалось, что у нас за спиной миллиарды лет таинственного исхода из недр космоса, и будто даже ощущались пережитыми загадочные процессы перерождения неживой материи в простейшие организмы, появления чудовищных динозавров, возникновения самосознания у обезьян и превращения их в человека. Нам было привычно мыслить, что Вселенная существовала всегда, в сложнейших явлениях звездной эволюции порождая очаги разума, вспыхивающие ярким светом и трагично гаснущие в космических катастрофах, — вечный океан материи, иногда выбрасывающий на берег времени изумительной красоты цивилизации, чтобы снова их поглотить, сохраняя в молчании свою тайну...

Таков космический пейзаж материализма, в котором наша жизнь — случайный каприз природы, наш жребий родиться, чтобы потом умереть и навсегда исчезнуть в космических глубинах. А как устроен мир на самом деле? Не поверхностно ли знаем мы современную науку? В естествознании, особенно в последнее время, накопилось множество фактов, не вписывающихся в привычные теории. Учитывая последние данные науки, попытаемся глубже вникнуть в вопрос о происхождении жизни, раздвинув рамки давно сложившихся научных школ.

Вертьянов Сергей - Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства

4-е издание

Свято -Троицкая Сергиева Лавра 2007, 150 с.

ISBN 5-903102-03-4

Вертьянов Сергей - Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Из жизни Вселенной

  • Глава 2. Эволюция человека из обезьяны — точнее, как ее не было

  • Глава 3. О том, как не было эволюции и в животном мире

  • Тайна консервативности видов

  • Глава 4. Возможно ли самозарождение жизни ?

  • Глава 5. Катастрофы в истории планеты. Потоп. Загадка геологических слоев

  • Глава 6. Допотопный мир

  • Глава 7. Новая парадигма

Заключение

Литература

Приложения:

  • Из Книги Бытия

  • Святые отцы о Сотворении мира

  • Черные дыры

  • Радиационные методы датирования

Views 461
Rating 3.9 / 5
Added 28.12.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
3.9/5 (5)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 4 years ago

Спасибо, интересная тема! 

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