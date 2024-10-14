Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов
Зачем нужен катехизис и как им пользоваться
Катехизис (греч. - поучение) - это изложение основ веры, составленное в форме вопросов и ответов.
Катехизис излагает важнейшие библейские истины в соответствии со здравым учением. Библейское учение должно быть правильно преподано и систематизировано чтобы оказать наибольшее и наилучшее влияние на верующего человека. Лишь осмысленное христианство к которому всегда принадлежали евангельские христиане-баптисты, являющееся упорядоченным и целостным мировоззрением, способно выстоять перед лицом разнообразных вызовов современной жизни.
При составлении катехизиса использован текст ныне действующего Вероучения евангельских христиан-баптистов 1985 г., а также принципы евангельских христиан-баптистов, принятые на первом Всемирном баптистском конгрессе в Лондоне в 1905 г.
Данное издание катехизиса предназначено, прежде всего, для церковного употребления. Катехизис составлен таким образом, чтобы он мог быть использован во время воскресных богослужений. Каждая тема, при прочтении вслух с церковной кафедры, займёт 3-4 минуты времени богослужебного собрания. Следует зачитывать один раздел в одно воскресение. При этом весь объём катехизиса может быть прочитан в течение одного года.
Катехизис может быть использован и на специальных катехизационных занятиях и для личного самообразования. Однако целесообразно использовать катехизис именно во время богослужебного собрания церкви, чтобы в процессе обучения участвовала вся община.
Библейские тексты, прилагаемые к разделам катехизиса, расположенные на нечетных страницах, служат для подтверждения его формулировок, но не для обязательного прочтения с кафедры.
Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов
Издание подготовлено Отделом богословия и катехизации Российского Союза евангельских христиан-баптистов. – Москва, 2006. – 147 с.
Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов – Содержание
Введение
- 1. Заповеди Божьи
- 2. Первая заповедь
- 3. Вторая заповедь
- 4. Третья заповедь
- 5. Четвертая заповедь
- 6. Пятая заповедь
- 7. Шестая заповедь
- 8. Седьмая заповедь
- 9. Восьмая заповедь
- 10. Девятая заповедь
- 11. Десятая заповедь
- 12. Первый принцип ЕХБ
- 13. Второй принцип ЕХБ
- 14. Третий принцип ЕХБ
- 15. Четвертый принцип ЕХБ
- 16. Пятый принцип ЕХБ
- 17. Шестой принцип ЕХБ
- 18. Седьмой принцип ЕХБ
- 19. Слово Божье
- 20. Бог.
- 21. Бог и мир
- 22. Духовный мир
- 23. Триединство Бога (Троица)
- 24. Об Иисусе Христе - Сыне Божьем
- 25. Сын Божий - Спаситель мира
- 26. Святой Дух
- 27. Дары Святого Духа
- 28. Сотворение и грехопадение человека
- 29. Искупление и вера
- 30. Обращение - обретение спасения
- 31. Освящение
- 32. Молитва
- 33. Пост.
- 34. Смерть и посмертное состояние
- 35. Вселенская церковь
- 36. Поместная церковь
- 37. Служители церкви
- 38. Обязанности служителей
- 39. Водное крещение
- 40. Вечеря Господня - Хлебопреломление
- 41. Воскресный день
- 42. Брак и семья
- 43. Второе пришествие Иисуса Христа и суд
- 44. Отношение к государству.
- 45. Благовестие и благотворительность
- 46. Христиане и общество
- 47. Родина и народ
- 48. Другие религии и конфессии
- 49. Труд и честность
- 50. Христианский образ жизни
Огромное спасибо!