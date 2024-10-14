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Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов

Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан- баптистов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Зачем нужен катехизис и как им пользоваться
Катехизис (греч. - поучение) - это изложение основ веры, составленное в форме вопросов и ответов.
Катехизис излагает важнейшие библейские истины в соответствии со здравым учением. Библейское учение должно быть правильно преподано и систематизировано чтобы оказать наибольшее и наилучшее влияние на верующего человека. Лишь осмысленное христианство к которому всегда принадлежали евангельские христиане-баптисты, являющееся упорядоченным и целостным мировоззрением, способно выстоять перед лицом разнообразных вызовов современной жизни.
При составлении катехизиса использован текст ныне действующего Вероучения евангельских христиан-баптистов 1985 г., а также принципы евангельских христиан-баптистов, принятые на первом Всемирном баптистском конгрессе в Лондоне в 1905 г.
Данное издание катехизиса предназначено, прежде всего, для церковного употребления. Катехизис составлен таким образом, чтобы он мог быть использован во время воскресных богослужений. Каждая тема, при прочтении вслух с церковной кафедры, займёт 3-4 минуты времени богослужебного собрания. Следует зачитывать один раздел в одно воскресение. При этом весь объём катехизиса может быть прочитан в течение одного года.
Катехизис может быть использован и на специальных катехизационных занятиях и для личного самообразования. Однако целесообразно использовать катехизис именно во время богослужебного собрания церкви, чтобы в процессе обучения участвовала вся община.
Библейские тексты, прилагаемые к разделам катехизиса, расположенные на нечетных страницах, служат для подтверждения его формулировок, но не для обязательного прочтения с кафедры.

Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов

Издание подготовлено Отделом богословия и катехизации Российского Союза евангельских христиан-баптистов. – Москва, 2006. – 147 с.

Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов – Содержание

Введение
  • 1. Заповеди Божьи
  • 2. Первая заповедь
  • 3. Вторая заповедь
  • 4. Третья заповедь
  • 5. Четвертая заповедь
  • 6. Пятая заповедь
  • 7. Шестая заповедь
  • 8. Седьмая заповедь
  • 9. Восьмая заповедь
  • 10. Девятая заповедь
  • 11. Десятая заповедь
  • 12. Первый принцип ЕХБ
  • 13. Второй принцип ЕХБ
  • 14. Третий принцип ЕХБ
  • 15. Четвертый принцип ЕХБ
  • 16. Пятый принцип ЕХБ
  • 17. Шестой принцип ЕХБ
  • 18. Седьмой принцип ЕХБ
  • 19. Слово Божье
  • 20. Бог.
  • 21. Бог и мир
  • 22. Духовный мир
  • 23. Триединство Бога (Троица)
  • 24. Об Иисусе Христе - Сыне Божьем
  • 25. Сын Божий - Спаситель мира
  • 26. Святой Дух
  • 27. Дары Святого Духа
  • 28. Сотворение и грехопадение человека
  • 29. Искупление и вера
  • 30. Обращение - обретение спасения
  • 31. Освящение
  • 32. Молитва
  • 33. Пост.
  • 34. Смерть и посмертное состояние
  • 35. Вселенская церковь
  • 36. Поместная церковь
  • 37. Служители церкви
  • 38. Обязанности служителей
  • 39. Водное крещение
  • 40. Вечеря Господня - Хлебопреломление
  • 41. Воскресный день
  • 42. Брак и семья
  • 43. Второе пришествие Иисуса Христа и суд
  • 44. Отношение к государству.
  • 45. Благовестие и благотворительность
  • 46. Христиане и общество
  • 47. Родина и народ
  • 48. Другие религии и конфессии
  • 49. Труд и честность
  • 50. Христианский образ жизни
Views 644
Rating 5.0 / 5
Added 14.10.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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