Зачем нужен катехизис и как им пользоваться

Катехизис (греч. - поучение) - это изложение основ веры, составленное в форме вопросов и ответов.

Катехизис излагает важнейшие библейские истины в соответствии со здравым учением. Библейское учение должно быть правильно преподано и систематизировано чтобы оказать наибольшее и наилучшее влияние на верующего человека. Лишь осмысленное христианство к которому всегда принадлежали евангельские христиане-баптисты, являющееся упорядоченным и целостным мировоззрением, способно выстоять перед лицом разнообразных вызовов современной жизни.

При составлении катехизиса использован текст ныне действующего Вероучения евангельских христиан-баптистов 1985 г., а также принципы евангельских христиан-баптистов, принятые на первом Всемирном баптистском конгрессе в Лондоне в 1905 г.

Данное издание катехизиса предназначено, прежде всего, для церковного употребления. Катехизис составлен таким образом, чтобы он мог быть использован во время воскресных богослужений. Каждая тема, при прочтении вслух с церковной кафедры, займёт 3-4 минуты времени богослужебного собрания. Следует зачитывать один раздел в одно воскресение. При этом весь объём катехизиса может быть прочитан в течение одного года.

Катехизис может быть использован и на специальных катехизационных занятиях и для личного самообразования. Однако целесообразно использовать катехизис именно во время богослужебного собрания церкви, чтобы в процессе обучения участвовала вся община.

Библейские тексты, прилагаемые к разделам катехизиса, расположенные на нечетных страницах, служат для подтверждения его формулировок, но не для обязательного прочтения с кафедры.

Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов

Издание подготовлено Отделом богословия и катехизации Российского Союза евангельских христиан-баптистов. – Москва, 2006. – 147 с.

Веруем - Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов – Содержание

Введение