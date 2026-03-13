Вервер - Капли из протекающего крана
Книга Джорджа Вервера «Капли из протекающего крана» представляет собой предельно искреннее и глубоко личное размышление основателя миссии «Операция Мобилизация» о природе человеческой слабости и Божьей благодати. Автор использует метафору «протекающего крана» для описания жизни верующего человека, который, несмотря на все свои недостатки, ошибки и внутреннюю «негерметичность», всё же может быть использован Богом для великих дел. Основная идея книги заключается в том, что христианское служение — это не триумф совершенных людей, а история о том, как Бог проявляет Свою силу через немощные и часто сокрушенные сосуды.
Содержательная часть книги наполнена честными свидетельствами автора о его собственных трудностях, периодах духовного выгорания и столкновениях с реальностью. Вервер открыто говорит о том, что даже после десятилетий успешного миссионерства он остается «несовершенным грешником, спасенным благодатью». Он призывает читателей отказаться от фальшивых масок святости и признать свою нужду в ежедневном прощении и подкреплении от Господа. Книга разбита на короткие главы, каждая из которых фокусируется на важности терпения, любви к трудным людям и умении доверять Божьему суверенитету в моменты, когда собственные усилия кажутся ничтожными каплями.
Текст написан в характерном для Джорджа Вервера энергичном, но на этот раз более созерцательном и уязвимом стиле. Это не просто учебник по миссиологии, а скорее пастырское утешение для тех, кто чувствует себя разочарованным в своих духовных успехах. Работа служит мощным напоминанием о том, что Божья любовь не зависит от нашей продуктивности, и что Он ценит верность больше, чем безупречность. Это чтение, которое приносит освобождение от перфекционизма и вдохновляет продолжать служение, осознавая, что даже малые «капли» усилий в руках Творца способны превратиться в поток живой воды для жаждущего мира.
Перевод с английского Аллы Савчук
Редакторы: Наталья Прокопович, Петр Наконечный, Светлана Филипчук
Originally published in English under the title
Drops from a Leaking Tap by George Verwer
2008 by George Verwer.
Издание религиозной организации «Христианское общество “Библия для всех”, СПб
ISBN: 978-617-503-143-8
Предисловие
Вступление
«Операция мобилизация» — начало
Принимая боль
Неудача — потайная дверь к успеху
«Урбана 1968»
Большой переход
Продолжение революции любви
Семь основных убеждений
…а также другие наши убеждения
Семь глобальных проблем
Бедняга, как я
Некоторые главные истины
Десять сложностей в миссиях
Опасности языка
Действия и реакции
25 позиций стратегии победы над похотью
Любители против профессионалов
Революция баланса
Ободряющие слова для тех, кто нес служение
Теперь я дома
Что случилось с молитвенными собраниями?
Проведение молитвенных собраний!
Деноминации или деноминационализм?
Лицом к лицу с фактами
Божий путь к духовному росту
Причины, по которым сотрудники покидают миссионерское поле
Удерживание баланса: реальность — благодать — действие
Мессиология
