Книга Джорджа Вервера «Капли из протекающего крана» представляет собой предельно искреннее и глубоко личное размышление основателя миссии «Операция Мобилизация» о природе человеческой слабости и Божьей благодати. Автор использует метафору «протекающего крана» для описания жизни верующего человека, который, несмотря на все свои недостатки, ошибки и внутреннюю «негерметичность», всё же может быть использован Богом для великих дел. Основная идея книги заключается в том, что христианское служение — это не триумф совершенных людей, а история о том, как Бог проявляет Свою силу через немощные и часто сокрушенные сосуды.

Содержательная часть книги наполнена честными свидетельствами автора о его собственных трудностях, периодах духовного выгорания и столкновениях с реальностью. Вервер открыто говорит о том, что даже после десятилетий успешного миссионерства он остается «несовершенным грешником, спасенным благодатью». Он призывает читателей отказаться от фальшивых масок святости и признать свою нужду в ежедневном прощении и подкреплении от Господа. Книга разбита на короткие главы, каждая из которых фокусируется на важности терпения, любви к трудным людям и умении доверять Божьему суверенитету в моменты, когда собственные усилия кажутся ничтожными каплями.

Текст написан в характерном для Джорджа Вервера энергичном, но на этот раз более созерцательном и уязвимом стиле. Это не просто учебник по миссиологии, а скорее пастырское утешение для тех, кто чувствует себя разочарованным в своих духовных успехах. Работа служит мощным напоминанием о том, что Божья любовь не зависит от нашей продуктивности, и что Он ценит верность больше, чем безупречность. Это чтение, которое приносит освобождение от перфекционизма и вдохновляет продолжать служение, осознавая, что даже малые «капли» усилий в руках Творца способны превратиться в поток живой воды для жаждущего мира.

Джордж Вервер - Капли из протекающего крана

Перевод с английского Аллы Савчук

Редакторы: Наталья Прокопович, Петр Наконечный, Светлана Филипчук

Originally published in English under the title

Drops from a Leaking Tap by George Verwer

2008 by George Verwer.

Издание религиозной организации «Христианское общество “Библия для всех”, СПб

ISBN: 978-617-503-143-8

Предисловие

Вступление