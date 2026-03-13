Вервер - Капли из протекающего крана

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Джорджа Вервера «Капли из протекающего крана» представляет собой предельно искреннее и глубоко личное размышление основателя миссии «Операция Мобилизация» о природе человеческой слабости и Божьей благодати. Автор использует метафору «протекающего крана» для описания жизни верующего человека, который, несмотря на все свои недостатки, ошибки и внутреннюю «негерметичность», всё же может быть использован Богом для великих дел. Основная идея книги заключается в том, что христианское служение — это не триумф совершенных людей, а история о том, как Бог проявляет Свою силу через немощные и часто сокрушенные сосуды.

Содержательная часть книги наполнена честными свидетельствами автора о его собственных трудностях, периодах духовного выгорания и столкновениях с реальностью. Вервер открыто говорит о том, что даже после десятилетий успешного миссионерства он остается «несовершенным грешником, спасенным благодатью». Он призывает читателей отказаться от фальшивых масок святости и признать свою нужду в ежедневном прощении и подкреплении от Господа. Книга разбита на короткие главы, каждая из которых фокусируется на важности терпения, любви к трудным людям и умении доверять Божьему суверенитету в моменты, когда собственные усилия кажутся ничтожными каплями.

Текст написан в характерном для Джорджа Вервера энергичном, но на этот раз более созерцательном и уязвимом стиле. Это не просто учебник по миссиологии, а скорее пастырское утешение для тех, кто чувствует себя разочарованным в своих духовных успехах. Работа служит мощным напоминанием о том, что Божья любовь не зависит от нашей продуктивности, и что Он ценит верность больше, чем безупречность. Это чтение, которое приносит освобождение от перфекционизма и вдохновляет продолжать служение, осознавая, что даже малые «капли» усилий в руках Творца способны превратиться в поток живой воды для жаждущего мира.

Джордж Вервер - Капли из протекающего крана

Перевод с английского Аллы Савчук
Редакторы: Наталья Прокопович, Петр Наконечный, Светлана Филипчук
Originally published in English under the title
Drops from a Leaking Tap by George Verwer
2008 by George Verwer.

Издание религиозной организации «Христианское общество “Библия для всех”, СПб
ISBN: 978-617-503-143-8

Предисловие

Вступление

  • «Операция мобилизация» — начало

  • Принимая боль

  • Неудача — потайная дверь к успеху

  • «Урбана 1968»

  • Большой переход

  • Продолжение революции любви

  • Семь основных убеждений

  • …а также другие наши убеждения

  • Семь глобальных проблем

  • Бедняга, как я

  • Некоторые главные истины

  • Десять сложностей в миссиях

  • Опасности языка

  • Действия и реакции

  • 25 позиций стратегии победы над похотью

  • Любители против профессионалов

  • Революция баланса

  • Ободряющие слова для тех, кто нес служение

  • Теперь я дома

  • Что случилось с молитвенными собраниями?

  • Проведение молитвенных собраний!

  • Деноминации или деноминационализм?

  • Лицом к лицу с фактами

  • Божий путь к духовному росту

  • Причины, по которым сотрудники покидают миссионерское поле

  • Удерживание баланса: реальность — благодать — действие

  • Мессиология

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books