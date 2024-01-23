«Лидерство — это способность добраться из места нашего нынешнего пребывания в место назначения».

Стив Чалк

Миру нужны лидеры. Если хотите убедиться в этом, вспомните, например, каким болезненным был процесс избрания нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций или процедура избрания команды подходящих людей на высокие политические посты в Америке или других странах. Большинство миссионерских агентств и особенно миссионерских организаций страдают от нехватки лидеров, как мужчин, так и женщин. В одной известной мне организации более двух лет не могут найти подходящего человека на пост генерального директора. Все так нуждаются в христианах, которые готовы были бы взять на себя обязанности руководителей не ради чести или наград, а для того чтобы послужить Телу Христа своими дарами. Многие неожиданно для самих себя станут лидерами в поместных церквах. Возможно, быть лидером дома, в той среде, где вы живете — труднее всего. Необходимо больше говорить в церквах о подготовке руководителей, как старых, так и молодых. Я часто вспоминаю о том, что руководители Фессалоникийской церкви, с которыми переписывался Павел, были в вере всего несколько недель. Обучение можно начать с молодых. Я твердо намерен обучать лидерству людей прямо на месте, в то же самое время раскрывая им истину всемирного видения. Какой силой обладала бы церковь, если бы мы смогли соединить учение, способное создать динамичных духовных лидеров, с видением, о котором мы читаем в Книге Деяний, 1:8. Тогда церковь сделала бы огромный скачок во всемирных миссиях. Нам так нужны лидеры, способные «мобилизовать народ Божий на миссионерское служение, полное приключений и открытий» (Пол Бислей-Муррей. «Призыв к совершенству»). Да дарует их нам Бог!

Вервер Джордж – Лидерство, рождённое благодатью

Монография

Язык:- русский

Год издания: 2010

Место издания: Санкт-Петербург

Число страниц: 44

Издательство: Библия для всех

Вервер Джордж – Лидерство, рождённое благодатью - Содержание