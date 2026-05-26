Вервурд - Кровь вопиет от земли

Книга написана из желания автора рассказать о малоизвестной истории отношения христианства к еврейскому народу. Вим Вервурд рассматривает страдания евреев в Европе на протяжении двух тысячелетий и подчеркивает, что эта история не должна оставаться неизвестной ни христианам, ни молодому поколению, ни самому еврейскому народу.
Автор связывает многовековой религиозный антисемитизм, гонения, изгнания и убийства с трагедией Шоа, задавая главный вопрос: как Бог Израиля судит пролитие невинной крови? Книга соединяет исторические свидетельства, библейские тексты и призыв к памяти, покаянию и ответственности перед Богом и Его народом.
Вервурд Вим – Кровь вопиет от земли – Душераздирающая история преследования евреев в христианской Европе на протяжении веков и Божий ответ на происходящее
Вервурд Вим. Кровь вопиет от земли: Душераздирающая история преследования евреев в христианской Европе на протяжении веков и Божий ответ на происходящее. – 1-е русское изд. – 2020. – 426 с.
ISBN 9789081881548
Вервурд Вим – Кровь вопиет от земли – Содержание
Предисловие
Подотчетность
Глава 1. Под знаком креста
Глава 2. Лютер и отцы церкви
Глава 3. От слов к делу
Глава 4. Церковные законы и нацистские законы
Глава 5. Знаки Каина и гетто
Глава 6. Изгнания и убийства
Глава 7. Шоа
Глава 8. Шоа от пуль
Глава 9. Шоа в Нидерландах
Глава 10. Зло безразличия
Глава 11. Невинная или виновная кровь?
Глава 12. Божий ответ
Обширное содержание
Справочная литература
Фотографии и карты
