Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вервурд - Кровь вопиет от земли

Вервурд - Кровь вопиет от земли
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, History, **Jewish History, **Persecution Secret Services

Книга написана из желания автора рассказать о малоизвестной истории отношения христианства к еврейскому народу. Вим Вервурд рассматривает страдания евреев в Европе на протяжении двух тысячелетий и подчеркивает, что эта история не должна оставаться неизвестной ни христианам, ни молодому поколению, ни самому еврейскому народу.

Автор связывает многовековой религиозный антисемитизм, гонения, изгнания и убийства с трагедией Шоа, задавая главный вопрос: как Бог Израиля судит пролитие невинной крови? Книга соединяет исторические свидетельства, библейские тексты и призыв к памяти, покаянию и ответственности перед Богом и Его народом.

Вервурд Вим – Кровь вопиет от земли – Душераздирающая история преследования евреев в христианской Европе на протяжении веков и Божий ответ на происходящее

Вервурд Вим. Кровь вопиет от земли: Душераздирающая история преследования евреев в христианской Европе на протяжении веков и Божий ответ на происходящее. – 1-е русское изд. – 2020. – 426 с.
ISBN 9789081881548

Вервурд Вим – Кровь вопиет от земли – Содержание

  • Предисловие

  • Подотчетность

  • Глава 1. Под знаком креста

  • Глава 2. Лютер и отцы церкви

  • Глава 3. От слов к делу

  • Глава 4. Церковные законы и нацистские законы

  • Глава 5. Знаки Каина и гетто

  • Глава 6. Изгнания и убийства

  • Глава 7. Шоа

  • Глава 8. Шоа от пуль

  • Глава 9. Шоа в Нидерландах

  • Глава 10. Зло безразличия

  • Глава 11. Невинная или виновная кровь?

  • Глава 12. Божий ответ

  • Обширное содержание

  • Справочная литература

  • Фотографии и карты

Views 31
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books