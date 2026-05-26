Вервурд - Выйди из Вавилона

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Jewish History

Книга Вима Вервурда обращена к Церкви как предупреждение и призыв к духовному пробуждению перед возвращением Иисуса Христа. Автор рассматривает библейское повеление «выйти из Вавилона» как практическое и духовное отделение от религиозной системы, мира и ложной безопасности, чтобы не участвовать в грехах Вавилона и не подвергнуться его судам.

Главная тема книги — надежда на грядущее Царство Божье, восстановление Израиля и возвращение Мессии. Вервурд связывает пророчества Евангелий, книги Даниила и Откровения с историей Церкви, антихристом, двумя зверями, тайной Вавилона и призывом обратить сердце к Иерусалиму.

Вервурд Вим – Выйди из Вавилона – Да взойдёт Иерусалим на сердце ваше

Вервурд Вим. Выйди из Вавилона: Да взойдёт Иерусалим на сердце ваше. – 1-е изд. – 2012. – 296 с.
ISBN 978-90-818815-1-7

Вервурд Вим – Выйди из Вавилона – Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Спасай душу свою

  • Глава 2. Томление по Царству

  • Глава 3. Ибо прежде антихрист исчезнет

  • Глава 4. Два зверя в книге Откровения

  • Глава 5. Жена, упоённая кровью

  • Глава 6. Тайна, великий Вавилон

  • Глава 7. Времена и законы меняются

  • Глава 8. Да взойдёт Иерусалим на сердце ваше

  • Глава 9. Стоит бежать

  • Глава 10. Иисус возвращается, новый день начинается

  • Эпилог

  • Приложение I

  • Приложение II

  • Список использованной литературы

