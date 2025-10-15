Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения

Веселов - Эсхатология сект протестантского происхождения
Актуальность темы исследования Эсхатологическая проблематика играет важную роль в баптизме и пятидесятничестве. Она составляет ядро богословия в вышедшем из баптизма адвентизме, под влиянием которого возникли свидетели Иеговы. О важности эсхатологической тематики в баптизме и пятидесятничестве свидетельствует огромное количество публикаций. Например, только на русском языке после 1990 г. опубликовано несколько сотен книг и статей, в которых в той или иной мере затрагивается сектантское видение последних событий1. Еще больше публикаций издано на английском и других европейских языках. Широкая полемика ведется также на различных Интернет-форумах2, где обсуждаются различные эсхатологические концепции и предлагается их богословское, экзегетическое и историческое обоснование или опровержение.
Активная проповедь эсхатологических взглядов ведется и вне Интернета, особенно со стороны свидетелей Иеговы (СИ) и адвентистов седьмого дня (АСД). Все это стимулирует распространение эсхатологических идей и ожиданий в обществе. Масштаб этой проповеди довольно значительный: в России насчитывается до 700–800 тыс. баптистов, пятидесятников, АСД и СИ3.
В свою очередь, и в православной среде актуализировались эсхатологические и апокалиптические ожидания и связанные ними вопросы: о штрих-кодах, печати антихриста, чипах в паспортах и т.д.
Современный интерес к эсхатологической тематике не случаен. Священное Писание и отцы Церкви учат не только вере и нравственности, но и дают твердую надежду на будущее. Ап. Павел в воскресении Христовом видит залог нашего будущего воскресения, побеждающего смерть, грех и тление (1 Кор. 15:20–27). Первые христиане усиленно ждали пришествия Спасителя, как земледелец ждет драгоценного плода от земли (Иак. 5:7). В «Учении двенадцати апостолов» (Дидахе 16, 2) христианское совершенство возводится к последнему времени, а некоторые творения мужей апостольских даже по преимуществу эсхатологичны (например, «Пастырь» св. Ерма). Через евхаристию, по словам св. Николая Кавасилы, верные получают наследие Царства Небесного4. В творениях многих преподобных отцов (например, прп. Макария Великого и прп. Симеона Нового Богослова) прослеживается глубокий интерес к тематике Царства Божия и путям его обретения в земной жизни. При этом условием спасения и успешной борьбы со страстями выступает личная «память смертная», которая, согласно свт. Тихону Задонскому, является одним из последних четырех (смерть, Суд Христов, ад и Царство Небесное)5.
Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения
Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия / иерей Евгений Веселов ; науч. рук. Р.М. Конь ; Московская духовная академия Русской Православной Церкви, Кафедра Богословия. – Сергиев Посад, 2018. – 204 с.
Специальность: Сектоведение.
Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения - Содержание
- Введение
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Глава 1. Обзор источников и литературы об эсхатологии сект протестантского происхождения
- 1.1. Основные источники по эсхатологии баптистов и пятидесятников
- 1.2. Источники по эсхатологии адвентистов седьмого дня
- 1.3. Публикации эсхатологической тематики свидетелей Иеговы
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1.4. Святоотеческие творения и иная православная литература
- 1.4.1. Святоотеческие творения
- 1.4.2. Православная богословская литература по вопросам эсхатологии
- 1.5. Иная литература об эсхатологии сект протестантского происхождения
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Глава 2. Общая характеристика эсхатологических доктрин сект протестантского происхождения
- 2.1. Введение в эсхатологию неопротестантов
- 2.2. Духовные причины создания ложных эсхатологических учений
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Глава 3. Эсхатология баптистов и пятидесятников
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3.1. Амилленаризм
- 3.1.1. Основные взгляды амилленаристов на тысячелетнее царство. Осуществляемая и грядущая эсхатология
- 3.1.2. Израиль и Церковь. Толкование семидесятой седьмины Даниила
- 3.1.3. Толкование тысячелетнего царства из Откр. 20:1–6 в контексте всей книги Откровения
- 3.1.4. Полемика с диспенсационализмом о первом и втором воскресении
- 3.1.5. Общая оценка богословия амилленаризма
- 3.1.6. Выводы
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3.2. Постмилленаризм
- 3.2.1. Представления постмилленаристов о тысячелетнем царстве
- 3.2.2. Полемика с диспенсационализмом и амилленаризмом
- 3.2.3. Оценка богословских аргументов постмилленаристов
- 3.2.4. Выводы. Внутренние противоречия постмилленаризма
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3.3. Посттрибулационизм (исторический премилленаризм)
- 3.3.1. Общая характеристика посттрибулационизма. Его соотношение с древнецерковным хилиазмом
- 3.3.2. Проблемы буквального тысячелетнего царства: его место в домостроительстве нашего спасения, отдаление через него вечного блаженства верующих
- 3.3.3. Тысячелетнее царство в контексте Священного Писания. Проблема удвоения последних событий
- 3.3.4. Тысячелетнее царство уничтожает победу, совершенную Спасителем на кресте
- 3.3.5. Выводы. Внутренние противоречия посттрибулационизма
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3.4. Диспенсационализм. Претрибулационизм (периодический премилленаризм)
- 3.4.1. Происхождение и основные идеи диспенсационализма
- 3.4.2. Понятие восхищения церкви (1 Фес. 4:16–17). Восхищение церкви и внезапность Второго пришествия
- 3.4.3. Сохранение христиан от великой скорби
- 3.4.4. Теория «разрыва» семидесяти седьмин Даниила. Представление о Вавилоне как всемирной ложной религии
- 3.4.5. Израиль и Церковь в диспенсационализме. Исполнение в Церкви ветхозаветных пророчеств. Учение о возвращении к Ветхому Завету в тысячелетнем царстве
- 3.4.6. Диспенсационалистское понимание учения ап. Павла об остатке и спасении всего Израиля (Рим. 9–11)
- 3.4.7. Выводы. Внутренние противоречия претрибулационизма
- 3.1. Амилленаризм
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Глава 4. Эсхатология адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы
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4.1. Эсхатологическая доктрина адвентистов седьмого дня
- 4.1.1. История формирования и современное состояние эсхатологической доктрины адвентистов седьмого дня
- 4.1.2. Апостасия в послеапостольское время и приход к власти папства. Папство как апокалиптический зверь
- 4.1.3. «Конец времени» и «последний кризис»
- 4.1.4. Доктрина об остатке и запечатлении верных
- 4.1.5. Первосвященническое служение Иисуса Христа
- 4.1.6. Представления адвентистов о смертях, судах и воскресениях
- 4.1.7. Доктрина о небесном святилище
- 4.1.8. Эсхатологические аспекты адвентистского учения о субботе.
- 4.1.9. Выводы. Внутренние противоречия в эсхатологии адвентистов
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4.2. Особенности эсхатологической доктрины свидетелей Иеговы
- 4.2.1. Общая характеристика современных эсхатологических взглядов свидетелей Иеговы
- 4.2.2. «Большее исполнение» сна Навуходоносора (Дан. 4). Различение владычества и правления Бога
- 4.2.3. Датировка падения Иерусалима и вавилонского плена
- 4.2.4. Παρουσία как невидимое «присутствие Иисуса» с 1914 г.
- 4.2.5. Учение о «верном и благоразумном рабе»
- 4.2.6. Классовое деление свидетелей Иеговы («помазанники» и «великое множество»)
- 4.2.7. Выводы. Внутренние противоречия в эсхатологии свидетелей Иеговы
- 4.1. Эсхатологическая доктрина адвентистов седьмого дня
- Заключение
- Список источников и литературы
Спасибо большое.