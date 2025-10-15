Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения

Актуальность темы исследования Эсхатологическая проблематика играет важную роль в баптизме и пятидесятничестве. Она составляет ядро богословия в вышедшем из баптизма адвентизме, под влиянием которого возникли свидетели Иеговы. О важности эсхатологической тематики в баптизме и пятидесятничестве свидетельствует огромное количество публикаций. Например, только на русском языке после 1990 г. опубликовано несколько сотен книг и статей, в которых в той или иной мере затрагивается сектантское видение последних событий1. Еще больше публикаций издано на английском и других европейских языках. Широкая полемика ведется также на различных Интернет-форумах2, где обсуждаются различные эсхатологические концепции и предлагается их богословское, экзегетическое и историческое обоснование или опровержение.

Активная проповедь эсхатологических взглядов ведется и вне Интернета, особенно со стороны свидетелей Иеговы (СИ) и адвентистов седьмого дня (АСД). Все это стимулирует распространение эсхатологических идей и ожиданий в обществе. Масштаб этой проповеди довольно значительный: в России насчитывается до 700–800 тыс. баптистов, пятидесятников, АСД и СИ3.

В свою очередь, и в православной среде актуализировались эсхатологические и апокалиптические ожидания и связанные ними вопросы: о штрих-кодах, печати антихриста, чипах в паспортах и т.д.

Современный интерес к эсхатологической тематике не случаен. Священное Писание и отцы Церкви учат не только вере и нравственности, но и дают твердую надежду на будущее. Ап. Павел в воскресении Христовом видит залог нашего будущего воскресения, побеждающего смерть, грех и тление (1 Кор. 15:20–27). Первые христиане усиленно ждали пришествия Спасителя, как земледелец ждет драгоценного плода от земли (Иак. 5:7). В «Учении двенадцати апостолов» (Дидахе 16, 2) христианское совершенство возводится к последнему времени, а некоторые творения мужей апостольских даже по преимуществу эсхатологичны (например, «Пастырь» св. Ерма). Через евхаристию, по словам св. Николая Кавасилы, верные получают наследие Царства Небесного4. В творениях многих преподобных отцов (например, прп. Макария Великого и прп. Симеона Нового Богослова) прослеживается глубокий интерес к тематике Царства Божия и путям его обретения в земной жизни. При этом условием спасения и успешной борьбы со страстями выступает личная «память смертная», которая, согласно свт. Тихону Задонскому, является одним из последних четырех (смерть, Суд Христов, ад и Царство Небесное)5.

Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения

Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия / иерей Евгений Веселов ; науч. рук. Р.М. Конь ; Московская духовная академия Русской Православной Церкви, Кафедра Богословия. – Сергиев Посад, 2018. – 204 с.

Специальность: Сектоведение.

Веселов Евгений, иерей - Эсхатология сект протестантского происхождения - Содержание