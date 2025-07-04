Вест, Бріджес, Кертіс - 50 речей, про які має знати юна леді
Можемо сміливо сказати, що юні леді у XXI столітті мають набагато більше можливостей навчатися, ніж їхні попередниці у минулому. Ще до садочку ти вже можеш грати за футбольну команду, відвідувати танцювальний гурток чи вчитися гри на скрипці, а ще - розгадувати кросворди, опановувати комп’ютер чи практикуватися у письмі. Коли підеш до середньої школи, то вже цілком відчутно матимеш потребу збільшити дні у тижні, щоб встигнути все заплановане. Однак поміж балетними заняттями та уроками біології, курсами іспанської та музичною школою, факультативами творчого письма й фізкультурою, є ще й основні правила етикету та інструкція з належної поведінки.
Давніше юні леді мали окремі цілі уроки добрих манер - саме так колись називали етикет, тобто головні правила поведінки. І цього вони навчалися задовго до того часу, коли впродовж довгих шкільних років починали готуватися до вищої освіти, цікавої роботи та здобуття фінансової незалежності.
Прогрес, звісно, річ хороша, й жодна з нас навіть на мить не захотіла б повернутися назад, у таку муштру. Та все ж і освічена студентка, і дипломована художниця, і блискуча молода юристка почуватимуться трохи незручно, коли не знатимуть, як написати листа з подякою, правильно розставити столові прибори, прийняти комплімент, попросити вибачення, висловити співчуття чи відповісти на запрошення. Навчитися всіх цих речей не коштуватиме тобі ні копійки, однак це знання і його вміле застосування, безумовно, принесе тобі чималі дивіденди вже сьогодні та на все життя.
Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді
з англ. пер. О. Гнатишин
Львів: Свічадо, 2025, 208 с.
ISBN 978-966-938-145-3
Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді - Зміст
Вступ
- Розділ 1. Казати «Будь ласка»
- Розділ 2. Казати «Дякую»
- Розділ 3. Казати «Перепрошую»
- Розділ 4. Коли тебе відрекомендовують
- Розділ 5. Знайомишся з кимось
- Розділ 6. Робити комплімент
- Розділ 7. Приймати компліменти
- Розділ 8. Просити вибачення
- Розділ 9. Приймати вибачення
- Розділ 10. Просити дозволу
- Розділ 11. Просити про послугу
- Розділ 12. Позичати одяг
- Розділ 13. Розмовляти і слухати старших
- Розділ 14. Бути гостею на званому обіді
- Розділ 15. Серветка
- Розділ 16. Сервірування столу
- Розділ 17. Харчові вподобання й алергія на продукти
- Розділ 18. Вечеря у ресторані
- Розділ 19. Сходи й переходи
- Розділ 20. Обираємо і даруємо подарунки
- Розділ 21. Приймаємо подарунки
- Розділ 22. Пишемо подячну записку
- Розділ 23. Висловлюємо співчуття
- Розділ 24. Телефонуємо й пишемо повідомлення
- Розділ 25. Мобільні телефони: розмови й повідомлення
- Розділ 26. Комп’ютер
- Розділ 27. Соціальні мережі
- Розділ 28. Робимо фото
- Розділ 29. Плітки й зберігання таємниць
- Розділ ЗО. Піжамна вечірка
- Розділ 31. Програвати красиво
- Розділ 32. На публіці
- Розділ 33. Відвідуємо релігійну церемонію
- Розділ 34. Подорожуємо літаком
- Розділ 35. Вдягаємося відповідно
- Розділ 36. Косметика
- Розділ 37. Парфуми
- Розділ 38. Догляд за собою
- Розділ 39. В екстреній ситуації
- Розділ 40. Сидимо
- Розділ 41. Ходимо
- Розділ 42. Сідаємо й виходимо з авто
- Розділ 43. Даємо собі раду з авто та іншими дрібними клопотами
- Розділ 44. Відповідаємо на запрошення
- Розділ 45. Потанцюємо?
- Розділ 46. Ігри на побаченні
- Розділ 47. Будь милою гостею
- Розділ 48. Бути доброю господинею
- Розділ 49. Межі
- Розділ 50. Допомога іншим
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