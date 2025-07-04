Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вест, Бріджес, Кертіс - 50 речей, про які має знати юна леді

Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Ethics, Pastoral Care Counseling
Можемо сміливо сказати, що юні леді у XXI столітті мають набагато більше можливостей навчатися, ніж їхні попередниці у минулому. Ще до садочку ти вже можеш грати за футбольну команду, відвідувати танцювальний гурток чи вчитися гри на скрипці, а ще - розгадувати кросворди, опановувати комп’ютер чи практикуватися у письмі. Коли підеш до середньої школи, то вже цілком відчутно матимеш потребу збільшити дні у тижні, щоб встигнути все заплановане. Однак поміж балетними заняттями та уроками біології, курсами іспанської та музичною школою, факультативами творчого письма й фізкультурою, є ще й основні правила етикету та інструкція з належної поведінки.
Давніше юні леді мали окремі цілі уроки добрих манер - саме так колись називали етикет, тобто головні правила поведінки. І цього вони навчалися задовго до того часу, коли впродовж довгих шкільних років починали готуватися до вищої освіти, цікавої роботи та здобуття фінансової незалежності.
Прогрес, звісно, річ хороша, й жодна з нас навіть на мить не захотіла б повернутися назад, у таку муштру. Та все ж і освічена студентка, і дипломована художниця, і блискуча молода юристка почуватимуться трохи незручно, коли не знатимуть, як написати листа з подякою, правильно розставити столові прибори, прийняти комплімент, попросити вибачення, висловити співчуття чи відповісти на запрошення. Навчитися всіх цих речей не коштуватиме тобі ні копійки, однак це знання і його вміле застосування, безумовно, принесе тобі чималі дивіденди вже сьогодні та на все життя.

Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді

з англ. пер. О. Гнатишин
Львів: Свічадо, 2025, 208 с.
ISBN 978-966-938-145-3

Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді - Зміст

Вступ
  • Розділ 1. Казати «Будь ласка»
  • Розділ 2. Казати «Дякую»
  • Розділ 3. Казати «Перепрошую»
  • Розділ 4. Коли тебе відрекомендовують
  • Розділ 5. Знайомишся з кимось
  • Розділ 6. Робити комплімент
  • Розділ 7. Приймати компліменти
  • Розділ 8. Просити вибачення
  • Розділ 9. Приймати вибачення
  • Розділ 10. Просити дозволу
  • Розділ 11. Просити про послугу
  • Розділ 12. Позичати одяг
  • Розділ 13. Розмовляти і слухати старших
  • Розділ 14. Бути гостею на званому обіді
  • Розділ 15. Серветка
  • Розділ 16. Сервірування столу
  • Розділ 17. Харчові вподобання й алергія на продукти
  • Розділ 18. Вечеря у ресторані
  • Розділ 19. Сходи й переходи
  • Розділ 20. Обираємо і даруємо подарунки
  • Розділ 21. Приймаємо подарунки
  • Розділ 22. Пишемо подячну записку
  • Розділ 23. Висловлюємо співчуття
  • Розділ 24. Телефонуємо й пишемо повідомлення
  • Розділ 25. Мобільні телефони: розмови й повідомлення
  • Розділ 26. Комп’ютер
  • Розділ 27. Соціальні мережі
  • Розділ 28. Робимо фото
  • Розділ 29. Плітки й зберігання таємниць
  • Розділ ЗО. Піжамна вечірка
  • Розділ 31. Програвати красиво
  • Розділ 32. На публіці
  • Розділ 33. Відвідуємо релігійну церемонію
  • Розділ 34. Подорожуємо літаком
  • Розділ 35. Вдягаємося відповідно
  • Розділ 36. Косметика
  • Розділ 37. Парфуми
  • Розділ 38. Догляд за собою
  • Розділ 39. В екстреній ситуації
  • Розділ 40. Сидимо
  • Розділ 41. Ходимо
  • Розділ 42. Сідаємо й виходимо з авто
  • Розділ 43. Даємо собі раду з авто та іншими дрібними клопотами
  • Розділ 44. Відповідаємо на запрошення
  • Розділ 45. Потанцюємо?
  • Розділ 46. Ігри на побаченні
  • Розділ 47. Будь милою гостею
  • Розділ 48. Бути доброю господинею
  • Розділ 49. Межі
  • Розділ 50. Допомога іншим
Views 248
Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books