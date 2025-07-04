Можемо сміливо сказати, що юні леді у XXI столітті мають набагато більше можливостей навчатися, ніж їхні попередниці у минулому. Ще до садочку ти вже можеш грати за футбольну команду, відвідувати танцювальний гурток чи вчитися гри на скрипці, а ще - розгадувати кросворди, опановувати комп’ютер чи практикуватися у письмі. Коли підеш до середньої школи, то вже цілком відчутно матимеш потребу збільшити дні у тижні, щоб встигнути все заплановане. Однак поміж балетними заняттями та уроками біології, курсами іспанської та музичною школою, факультативами творчого письма й фізкультурою, є ще й основні правила етикету та інструкція з належної поведінки.

Давніше юні леді мали окремі цілі уроки добрих манер - саме так колись називали етикет, тобто головні правила поведінки. І цього вони навчалися задовго до того часу, коли впродовж довгих шкільних років починали готуватися до вищої освіти, цікавої роботи та здобуття фінансової незалежності.

Прогрес, звісно, річ хороша, й жодна з нас навіть на мить не захотіла б повернутися назад, у таку муштру. Та все ж і освічена студентка, і дипломована художниця, і блискуча молода юристка почуватимуться трохи незручно, коли не знатимуть, як написати листа з подякою, правильно розставити столові прибори, прийняти комплімент, попросити вибачення, висловити співчуття чи відповісти на запрошення. Навчитися всіх цих речей не коштуватиме тобі ні копійки, однак це знання і його вміле застосування, безумовно, принесе тобі чималі дивіденди вже сьогодні та на все життя.

Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді

з англ. пер. О. Гнатишин

Львів: Свічадо, 2025, 208 с.

ISBN 978-966-938-145-3

Вест Кей, Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юна леді - Зміст

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