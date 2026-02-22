Вестник церковного искусства и археологии - научный журнал

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019
Исследование Л. Миляевой доказывает русское, а не византийское происхождение праздника Покрова Богородицы, а также то, что иконография сюжета сформировалась на территории Руси. Ещё одна версия происхождения иконографии «Покрова Богородицы», рассматриваемая М. Гембаровичем, содержит сведения о непосредственном влиянии иконы Великой Панагии, которая была написана в Киеве под впечатлением Влахернской чудотворной Episkepsis. Сюжет Покрова довольно поздно возникает на Балканских землях (XVI-XVII вв.), и его сходство с более ранними образами на наших землях может говорить о заимствовании. Вопрос возникновения иконографии праздника всегда привлекал внимание следующих учёных: Н. П. Кодакова, Н. В. Покровского, И. Мысливца, М. Гембаровича, Л. Миляевой, В. Пуцко, В. Александровича, С. Плохия.
Начало почитания Покрова на Руси принято связывать с владимиро-суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского. Но также существует гипотеза об установлении праздника в первой половине XII в. в Киеве, которая поддерживается в ряде публикаций современных исследователей.

Московская духовная академия.
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019.
Т. 1. — № 1.-200 с.

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019 – Содержание

  • ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЯ
    • Ольга Николаевна Афиногенова - «Повесть о чудесах архангела Михаила» Пантолеона Диакона как решающий этап формирования культа арх. Михаила в Византии
  • ЖИВОПИСЬ
    • Нина Валерьевна Квливидзе - Отражение богословия Иосифа Волоцкого в монументальных программах времени митрополита Макария
    • Бощан Богданович Гончарук - Деисусный чин иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры: состав, иконография и художественные особенности.
    • Евгения Юрьевна Суворова - Особенности иконографии Богоматери «Покрый нас кровом крылу Твоею» («Покров») второй половины XVII-XIX веков в православной культуре Восточной Европы
    • Елена Александровна Сирая - Иконография Покрова Богородицы в украинской культуре XVII-XVIII веков
    • Татьяна Владимировна Денисюк - Евхаристическая тематика в украинском изобразительном искусстве XVII — XVIII веков: обзор памятников
  • АРХИТЕКТУРА. ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ
    • Екатерина Владимировна Полищук - Реставрация стенописи Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1949-1952 годах
  • ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
    • Валерий Викторович Игошев - Сборный серебряный оклад Евангелия XVI-XVII веков из Государственного Русского музея: исследование и атрибуция
  • СОБРАНИЯ МУЗЕЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
    • Анна Леонидовна Краснова - Феномен греческой религиозной гравюры: собрание Музея Московской Духовной академии (Церковно-археологический кабинет) в истории гравюры греческого мира
  • СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
    • Олег Ростиславович Хромов - Об одном новом явлении в современном искусстве православной книги

Том 2 – 1 – 2020Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 2 – 1 – 2020

Т. 2. — № 1.-180 с.

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 2 – 1 – 2020 - Содержание

ЗАРУБЕЖНАЯ И РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
  • Марина Георгиевна Пивень - Интерпретация ветхозаветного сюжета «Победа Давида над Голиафом» в декоративной живописи Италии XV века
  • Татьяна Евгеньевна Самойлова - Цикл «Символ веры» в системе росписи Архангельского собора Московского Кремля.
  • Светлана Александровна Кирьянова - Иконные образцы в собрании Музея имени Андрея Рублёва. Обзор коллекции
  • Алексей Александрович Дружинин - Евангельские сюжеты в творчестве В. В. Верещагина
СКУЛЬПТУРА В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ
  • Иван Михайлович Горский - Скульптура в иконостасах храмов Смоленщины XVIII века
  • Анна Леонидовна Павлова - Малоизвестные произведения русской деревянной церковной скульптуры XVIII-XIX веков
  • Валерий Викторович Игошев - Поклонные Кресты Великого Новгорода: преподобного Саввы Вишерского и Чудный (Чёрный)
СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
  • Нина Сергеевна Кутейникова - Современное храмовое искусство Санкт-Петербурга.Тенденции и проблемы развития
  • Виталий Анатольевич Борисов - Современная икона. Изобретение традиции
СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА. ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ
  • Полищук Екатерина Владимировна - Выставка «Поклоняемся погребению Твоему и восстанию» в музее Московской духовной академии «церковно-археологический кабинет».

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - Том 3 - 2 - 2020

Том 3 - 2 - 2020

Т. 3 - № 2 -260 с.

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - Том 3 - 2 - 2020 - Содержание

Список сокращений
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Живопись и графика
  • Елена Александровна Сирая - Иконография «Непорочное Зачатие Богородицы» на примере украинских Богородичных икон XVIII-XIX веков
  • Олег Ростиславович Хромов - Об иконографии «Суд иудеев над Иисусом Христом»
  • Анна Леонидовна Павлова - Композиция «Суд над Иисусом Христом» в составе росписей Никольской церкви села Боболи
  • Елена Леонидовна Тихомирова - Икона «Суд иудеев над Христом» первой половины XIX века
  • Анна Леонидовна Краснова - Связи Российской Империи со странами Православного Востока на материале греческих гравюр из Церковно-археологического кабинета
Архитектура
  • Инесса Николаевна Слюнькова - Церковь Вознесения Господня в Ливадии и византийский стиль архитектуры. Императорский заказ и исполнение проекта
НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
Церковные музеи
  • Светлана Измайловна Баранова - Музей Патриарха Никона в Ново-Иерусалимском монастыре: к 145-летию создания
  • Елена Алексеевна Симакова - «Сей святой реликвариум». Музей Библии Иосифо-Волоцкого монастыря
  • Собрания Московской духовной академии
  • Монахиня Александра (Певцова) - Книги первопечатника диакона Ивана Федорова в собрании Московской духовной академии
  • Вопросы реставрации церковной старины
  • Зинаида Станиславовна Ваховская - Предреставрационные исследования сборника аскетического XV-XVI веков

№ 3 (4) Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - № 3 (4)

Московская духовная академия. -Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - 236 с.; 78 ил.
ISSN 2658-5111

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - № 3 (4) - Содержание

Список сокращений
От редакции
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Изобразительное искусство
  • Мира Евсеевна Даен - Некоторые особенности иконописного искусства академика П. С. Тюрина
  • Анна Леонидовна Павлова - Неизвестные провинциальные церковные росписи XIX - начала XX веков по знаменитым столичным образцам
  • Галина Сергеевна Чурак - Библейские и евангельские сюжеты в творчестве И. К. Айвазовского
  • Галина Владимировна Аксенова - Клавдий Васильевич Лебедев как церковный живописец и иллюстратор Библии
  • Алла Кирилловна Конёнкова - Образы Нового Завета в творчестве Сергея Тимофеевича Конёнкова
  • Екатерина Олеговна Мирошина - Особенности монументальной церковной живописи А. И. Савинова
  • Екатерина Александровна Скоробогачева - Стенопись храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне: вопросы генезиса, иконографии, атрибуции
Архитектура
  • Илья Евгеньевич Печёнкин - Поиски формы и образа храма в поздней Российской империи (маргиналии на страницах «большой» истории архитектуры)
  • Инесса Николаевна Слюнькова - Росписи храмов по эскизам Г. Г. Гагарина и обращение к «Строителям русских церквей»
ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВО
Публикации и эссе
  • Владимир Владимирович Блохин - Время Василия Сурикова (размышление о духовных вызовах эпохи)
  • Ольга Дмитриевна Атрощенко - Евангельские сюжеты В. Д. Поленова в контексте религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков
  • Ксения Александровна Шальме (Александрова) - Вестники Воскресения в русском искусстве. Сквозь время
Приложения
Comments (1 comment)

E
esxatos 3 years ago

Прекрасная серия, ждем продолжения!

