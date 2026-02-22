Исследование Л. Миляевой доказывает русское, а не византийское происхождение праздника Покрова Богородицы, а также то, что иконография сюжета сформировалась на территории Руси. Ещё одна версия происхождения иконографии «Покрова Богородицы», рассматриваемая М. Гембаровичем, содержит сведения о непосредственном влиянии иконы Великой Панагии, которая была написана в Киеве под впечатлением Влахернской чудотворной Episkepsis. Сюжет Покрова довольно поздно возникает на Балканских землях (XVI-XVII вв.), и его сходство с более ранними образами на наших землях может говорить о заимствовании. Вопрос возникновения иконографии праздника всегда привлекал внимание следующих учёных: Н. П. Кодакова, Н. В. Покровского, И. Мысливца, М. Гембаровича, Л. Миляевой, В. Пуцко, В. Александровича, С. Плохия.

Начало почитания Покрова на Руси принято связывать с владимиро-суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского. Но также существует гипотеза об установлении праздника в первой половине XII в. в Киеве, которая поддерживается в ряде публикаций современных исследователей.

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019 – Содержание

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЯ Ольга Николаевна Афиногенова - «Повесть о чудесах архангела Михаила» Пантолеона Диакона как решающий этап формирования культа арх. Михаила в Византии

ЖИВОПИСЬ Нина Валерьевна Квливидзе - Отражение богословия Иосифа Волоцкого в монументальных программах времени митрополита Макария Бощан Богданович Гончарук - Деисусный чин иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры: состав, иконография и художественные особенности. Евгения Юрьевна Суворова - Особенности иконографии Богоматери «Покрый нас кровом крылу Твоею» («Покров») второй половины XVII-XIX веков в православной культуре Восточной Европы Елена Александровна Сирая - Иконография Покрова Богородицы в украинской культуре XVII-XVIII веков Татьяна Владимировна Денисюк - Евхаристическая тематика в украинском изобразительном искусстве XVII — XVIII веков: обзор памятников

АРХИТЕКТУРА. ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ Екатерина Владимировна Полищук - Реставрация стенописи Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1949-1952 годах

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО Валерий Викторович Игошев - Сборный серебряный оклад Евангелия XVI-XVII веков из Государственного Русского музея: исследование и атрибуция

СОБРАНИЯ МУЗЕЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ Анна Леонидовна Краснова - Феномен греческой религиозной гравюры: собрание Музея Московской Духовной академии (Церковно-археологический кабинет) в истории гравюры греческого мира

СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО Олег Ростиславович Хромов - Об одном новом явлении в современном искусстве православной книги

