Вестник церковного искусства и археологии - научный журнал
Исследование Л. Миляевой доказывает русское, а не византийское происхождение праздника Покрова Богородицы, а также то, что иконография сюжета сформировалась на территории Руси. Ещё одна версия происхождения иконографии «Покрова Богородицы», рассматриваемая М. Гембаровичем, содержит сведения о непосредственном влиянии иконы Великой Панагии, которая была написана в Киеве под впечатлением Влахернской чудотворной Episkepsis. Сюжет Покрова довольно поздно возникает на Балканских землях (XVI-XVII вв.), и его сходство с более ранними образами на наших землях может говорить о заимствовании. Вопрос возникновения иконографии праздника всегда привлекал внимание следующих учёных: Н. П. Кодакова, Н. В. Покровского, И. Мысливца, М. Гембаровича, Л. Миляевой, В. Пуцко, В. Александровича, С. Плохия.
Начало почитания Покрова на Руси принято связывать с владимиро-суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского. Но также существует гипотеза об установлении праздника в первой половине XII в. в Киеве, которая поддерживается в ряде публикаций современных исследователей.
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019
Московская духовная академия.
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019.
Т. 1. — № 1.-200 с.
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019 – Содержание
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЯ
- Ольга Николаевна Афиногенова - «Повесть о чудесах архангела Михаила» Пантолеона Диакона как решающий этап формирования культа арх. Михаила в Византии
ЖИВОПИСЬ
- Нина Валерьевна Квливидзе - Отражение богословия Иосифа Волоцкого в монументальных программах времени митрополита Макария
- Бощан Богданович Гончарук - Деисусный чин иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры: состав, иконография и художественные особенности.
- Евгения Юрьевна Суворова - Особенности иконографии Богоматери «Покрый нас кровом крылу Твоею» («Покров») второй половины XVII-XIX веков в православной культуре Восточной Европы
- Елена Александровна Сирая - Иконография Покрова Богородицы в украинской культуре XVII-XVIII веков
- Татьяна Владимировна Денисюк - Евхаристическая тематика в украинском изобразительном искусстве XVII — XVIII веков: обзор памятников
АРХИТЕКТУРА. ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ
- Екатерина Владимировна Полищук - Реставрация стенописи Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1949-1952 годах
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
- Валерий Викторович Игошев - Сборный серебряный оклад Евангелия XVI-XVII веков из Государственного Русского музея: исследование и атрибуция
СОБРАНИЯ МУЗЕЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
- Анна Леонидовна Краснова - Феномен греческой религиозной гравюры: собрание Музея Московской Духовной академии (Церковно-археологический кабинет) в истории гравюры греческого мира
СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
- Олег Ростиславович Хромов - Об одном новом явлении в современном искусстве православной книги
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 2 – 1 – 2020
Московская духовная академия.
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020.
Т. 2. — № 1.-180 с.
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал – Том 2 – 1 – 2020 - Содержание
ЗАРУБЕЖНАЯ И РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
- Марина Георгиевна Пивень - Интерпретация ветхозаветного сюжета «Победа Давида над Голиафом» в декоративной живописи Италии XV века
- Татьяна Евгеньевна Самойлова - Цикл «Символ веры» в системе росписи Архангельского собора Московского Кремля.
- Светлана Александровна Кирьянова - Иконные образцы в собрании Музея имени Андрея Рублёва. Обзор коллекции
- Алексей Александрович Дружинин - Евангельские сюжеты в творчестве В. В. Верещагина
СКУЛЬПТУРА В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ
- Иван Михайлович Горский - Скульптура в иконостасах храмов Смоленщины XVIII века
- Анна Леонидовна Павлова - Малоизвестные произведения русской деревянной церковной скульптуры XVIII-XIX веков
- Валерий Викторович Игошев - Поклонные Кресты Великого Новгорода: преподобного Саввы Вишерского и Чудный (Чёрный)
СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
- Нина Сергеевна Кутейникова - Современное храмовое искусство Санкт-Петербурга.Тенденции и проблемы развития
- Виталий Анатольевич Борисов - Современная икона. Изобретение традиции
СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА. ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ
- Полищук Екатерина Владимировна - Выставка «Поклоняемся погребению Твоему и восстанию» в музее Московской духовной академии «церковно-археологический кабинет».
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - Том 3 - 2 - 2020
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020.
Т. 3 - № 2 -260 с.
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - Том 3 - 2 - 2020 - Содержание
Список сокращений
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Живопись и графика
- Елена Александровна Сирая - Иконография «Непорочное Зачатие Богородицы» на примере украинских Богородичных икон XVIII-XIX веков
- Олег Ростиславович Хромов - Об иконографии «Суд иудеев над Иисусом Христом»
- Анна Леонидовна Павлова - Композиция «Суд над Иисусом Христом» в составе росписей Никольской церкви села Боболи
- Елена Леонидовна Тихомирова - Икона «Суд иудеев над Христом» первой половины XIX века
- Анна Леонидовна Краснова - Связи Российской Империи со странами Православного Востока на материале греческих гравюр из Церковно-археологического кабинета
Архитектура
- Инесса Николаевна Слюнькова - Церковь Вознесения Господня в Ливадии и византийский стиль архитектуры. Императорский заказ и исполнение проекта
НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
Церковные музеи
- Светлана Измайловна Баранова - Музей Патриарха Никона в Ново-Иерусалимском монастыре: к 145-летию создания
- Елена Алексеевна Симакова - «Сей святой реликвариум». Музей Библии Иосифо-Волоцкого монастыря
- Собрания Московской духовной академии
- Монахиня Александра (Певцова) - Книги первопечатника диакона Ивана Федорова в собрании Московской духовной академии
- Вопросы реставрации церковной старины
- Зинаида Станиславовна Ваховская - Предреставрационные исследования сборника аскетического XV-XVI веков
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - № 3 (4)
Московская духовная академия. -Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - 236 с.; 78 ил.
ISSN 2658-5111
Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - № 3 (4) - Содержание
Список сокращений
От редакции
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Изобразительное искусство
- Мира Евсеевна Даен - Некоторые особенности иконописного искусства академика П. С. Тюрина
- Анна Леонидовна Павлова - Неизвестные провинциальные церковные росписи XIX - начала XX веков по знаменитым столичным образцам
- Галина Сергеевна Чурак - Библейские и евангельские сюжеты в творчестве И. К. Айвазовского
- Галина Владимировна Аксенова - Клавдий Васильевич Лебедев как церковный живописец и иллюстратор Библии
- Алла Кирилловна Конёнкова - Образы Нового Завета в творчестве Сергея Тимофеевича Конёнкова
- Екатерина Олеговна Мирошина - Особенности монументальной церковной живописи А. И. Савинова
- Екатерина Александровна Скоробогачева - Стенопись храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне: вопросы генезиса, иконографии, атрибуции
Архитектура
- Илья Евгеньевич Печёнкин - Поиски формы и образа храма в поздней Российской империи (маргиналии на страницах «большой» истории архитектуры)
- Инесса Николаевна Слюнькова - Росписи храмов по эскизам Г. Г. Гагарина и обращение к «Строителям русских церквей»
ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВО
Публикации и эссе
- Владимир Владимирович Блохин - Время Василия Сурикова (размышление о духовных вызовах эпохи)
- Ольга Дмитриевна Атрощенко - Евангельские сюжеты В. Д. Поленова в контексте религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков
- Ксения Александровна Шальме (Александрова) - Вестники Воскресения в русском искусстве. Сквозь время
Приложения
