Настоящий выпуск научного журнал «Вестник СФИ» представляет собой фестшрифт (Festschrift) — сборник статей, написанных в честь главного редактора журнала свящ. Георгия Кочеткова в связи с его 70-летием. Многообразие разделов, предложенных в этом номере журнала, отражает многообразие исследовательских интересов юбиляра.

В числе собственно теологических дисциплин на первое место мы вынесли раздел «Миссиология и катехетика», представленный статьями известного румынского православного библеи-ста, д-ра Богословия, почетного профессора университета Сибиу прот. Василе Михока («Возвещение Слова. Катехеты и катехумены (Гал 6:6)») и старшего преподавателя СФИ, специалиста по истории христианской катехизации К. А. Мозгова («Огласительные катехизисы как фиксация катехизической традиции церкви. Опыт типологии катехизической литературы»). Пятидесятилетняя огласительная практика о. Георгия, возродившая в современных условиях евангельские принципы и святоотеческую систему катехизации, приносит обильные и добрые плоды не только в виде тысяч людей, нашедших путь к Богу и в Церковь, но и в виде научно-богословских трудов, пособий для катехизаторов и катехизисов для оглашаемых. По верному замечанию прот. Василе Михока, «все теоретико-вероучительные и практические труды о. Георгия Кочеткова в своей направленности и настойчивости зиждутся на ясном понимании того, как важно возвещать Слово, толковать его и углубляться в его познании, чтобы приводить людей ко Христу, а также предлагать членам Церкви соответствующие условия и средства для истинного познания спасительной веры и ее воплощения в жизни».

Раздел «Патристика» представлен обширной статьей канд. ист. наук, патролога А. Г. Дунаева «Из истории переводов „Глав о любви“ преподобного Максима Исповедника на церковнославянский и русский языки». В своем исследовании автор видит отклик на переводческую деятельность о. Георгия Кочеткова, Многочисленные (в статье использовано более 30 древних рукописей) и малоизученные примеры перевода трудов прп, Максима Исповедника «показывают, насколько в переводческом искусстве важно знать традицию и следовать ей», История переводов святоотеческих творений на церковнославянский и русский языки демонстрирует неизбежность Рубикона, после которого «использование старых переводов, в значительной мере восходящих к текстам многовековой давности, равно как и появление новых на церковнославянский, а не русский язык», неизбежно исчерпывают себя, поскольку церковнославянские переложения перестают к этому времени быть понятными.

Вестник Свято-Филаретовского института. Рецензируемый научный журнал. Выпуск 38 - Весна 2021

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2021. - 290 с.

ISSN 2658-7599

Вестник Свято-Филаретовского института. Рецензируемый научный журнал. Выпуск 38 - Весна 2021 - Содержание

К 70-летию священника Георгия Кочеткова: предисловие редакции

Миссиология, катехетика, гомилетика

Протоиерей Василе Михок - Возвещение Слова. Катехеты и катехумены (Гал 6:6)

К. А. Мозгов - Огласительные катехизисы как фиксация катехизической традиции церкви. Опыт типологии катехизической литературы

Патристика

А. Г. Дунаев - Из истории переводов «Глав о любви» преподобного Максима Исповедника на церковнославянский и русский языки

Экклезиология

М. А. Наумова - «Верные», «миряне» и «народ Божий» в Богословском наследии Η. П. Аксакова: к вопросу о содержании понятий

История Церкви

К. П. Обозный - Протоиерей Ливерий Воронов: материалы к биографии

А. А. Кострюков - Сближение Русской зарубежной церкви со старостильным движением при митрополите Филарете (Вознесенском)

Междисциплинарные исследования

А. А. Тесля - Опыт о братстве: политическая мысль модерна

Священник Штефан Липке - «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных» (Лк 1:52): трансформация структур власти и насилия в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»

В. Ю. Файбышенко - Восстановление в памяти: историчность, перформативный акт, эпифания (исторический, поэтический и политический аспекты)

V. Yu. Faybyshenko - The Restoration of Memory through Affect, Performative Act and Epiphany: History, Poetry and Politics

Обзоры, аннотации, рецензии

Обзор конференции «Современная православная экклезиология: богословские основания единства Церкви» (Москва, 29-31 марта 2021 года) (Ю. Н. Антипина]

Обзор круглого стола «Православное братство в современной России: реальность невозможного» (Москва, 1 февраля 2021 года) (Ю. В. Балакшина)

Христианские церкви на «параболе политизации». Рецензия на книгу: Лункин Р. Н. Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское общество : Монография. Москва : ИЕ РАН : Нестор-История, 2020. 504 с. (М. Ю. Смирнов)