Исторические источники В науке об истории библейской интерпретации внимание к произведениям парабиблейского типа повышается по мере того, как всё больше осознается их причастность к древнейшим пластам традиционной экзегезы. В области изучения агадического жанра, к которому, по многим признакам, принадлежит впервые здесь публикуемый в русском переводе текст, подобного рода исследования представлены у нас целым рядом обстоятельных публикаций". Комментарий к этому тексту, а также следующий за ним очерк являются разработкой, главным образом, двух проблем — экзегетических возможностей агады и соотношения раннеиудейской экзегезы Священной истории с раннехристианской — на материале одного небольшого произведения.

Иудейский (Масоретский) канон Библии знает Варуха — историческое лицо, существование которого в VI в. до н.э. было точно подтверждено археологическими данными, но не знает ни одной книги Варуха. Септуагинта — греческий перевод священных книг, предпринятый в первой четверти III в. до н.э. и неизвестно когда, но, во всяком случае, до начала нашей эры завершенный, — включает в себя одну книгу Варуха, которая в соединении с писаниями пророка Иеремии принималась некоторыми отцами Церкви в канон священных книг. Остальные отнесены были к апокрифам: вторая — Апокалипсис Варуха, сохранившийся на сирийском языке, третья — Откровение Варуха, т.е. тоже шгокаллпрц, но не эсхатологический, а космографический по своей тематике, написанный, подобно книгам Еноха, в жанре небесного путешествия", и четвертая — Оставшиеся слова Варуха, не сокрытые, о времени пленения Вавилонского.

Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха Перевод, комментарий и религиозно-исторический очерк И. С. Вевюрко. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 144 с: ил. — (Серия «Исторические источники»). ISBN 978-5-91244-206-3 Рецензент: доктор культурологии, доцент А. И. Шмаина-Великанова В оформлении обложки использованы иллюстрации: Пруды Соломона, Палестина; Капитель колонны собора Звартноц (Храм Бдящих Сил), Армения, Вагаршапат, VII в. н.э. Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха - Содержание Введение Пространная версия Текст

Комментарий Краткая версия Текст

Комментарий Религиозно-исторический очерк 1.Литературное окружение Язык и стиль. Редакции Связь с родственными текстами Кумранский апокриф Иеремии Книга пророка Варуха Апокалипсис Варуха Третья книга Ездры Апокриф Иеремии Заветы двенадцати патриархов

2.Гипотезы об авторстве Гностическая Иудейская Христианская

3.Символическая образность Иерусалим и Храм Израильтяне и самаритяне Старец, идущий с поля Авимелех Ефиоплянин Варух, чтец и левит Иеремия, священник Михаил, архангел праведности Орел, царь птиц Камень-помощник

Заключение Список источников и литературы Список сокращений

Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха - Пространная версия

1.1 Было, когда уводились в плен сыны Израилевы царем Халдейским, сказал Бог Иеремии: Иеремия, избранный Мой, встань, выйди из этого города ты и Варух, так как Я погублю его за множество грехов живущих в нем.2 Ибо молитвы ваши" суть как бы столп крепкий посреди него, как стена стальная вокруг него. 3Ныне, встав, изыдите, прежде чем сила Халдейская окружит его".4 И отвечал Иеремия, говоря: Молю Тебя, Господи, позволь мне, рабу Твоему, говорить пред Тобою. И сказал Господь: Говори, избранный Мой, Иеремия.5 И сказал Иеремия, говоря: Господь Вседержитель, ужели предаешь Ты град избранный в руки Халдеев, чтобы хвалился царь со множеством народа своего и говорил: Одолел я святый город Божий? 6 Нет, Господи мой! Но, если есть на то воля Твоя, от рук Твоих да погибнет".7 И сказал Господь Иеремии: Так как ты избранный Мой, встань и выйди из города этого, ты и Варух, так как Я погублю его за множество грехов живущих в нем. 8 Ибо ни царь, ни сила его не возмогут войти в него, если Я прежде не открою ворот его.9 Встань же, и пойди к Варуху, и возвести ему слова эти. 10 И, поднявшись в шестом часу ночи", идите на стены городские, и Я покажу вам, что, если вначале Я не погублю город, не смогут они войти в него. 11 Сказав это, Господь отошел от Иеремии.

II.1 Иеремия же разодрал одежды свои и посыпал прахом голову свою, и вошел в святилище Божие.2 И Варух, увидев его посыпавшим голову прахом, и одежды его разодранными, воскликнул громким голосом, говоря": Отец, Иеремия, что с тобой, или какой грех сотворил народ? 3 — Так как Иеремия, когда согрешал народ, посыпал прахом голову свою и молился за народ, доколе не отпускался им грех. —4 Вопросил же его Варух, говоря: Отец, что это? 5 Сказал же ему Иеремия: Блюдись раздирать одежды свои, но да раздерем сердца наши". И не станем почерпать воду в поила", но будем плакать и наполним их слезами. Ибо не помилует больше Господь этот народ.6 И сказал Варух: Отец, Иеремия, что случилось? 7 И сказал Иеремия: Бог предаст город в руки царя Халдейского, чтобы тому отвести народ в плен, в Вавилон. 8 Услышав же это, Варух

2017-08-09