Вевюрко - Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха
Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха
Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха - Содержание
- Текст
- Комментарий
- Текст
- Комментарий
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1.Литературное окружение
- Язык и стиль. Редакции
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Связь с родственными текстами
- Кумранский апокриф Иеремии
- Книга пророка Варуха
- Апокалипсис Варуха
- Третья книга Ездры
- Апокриф Иеремии
- Заветы двенадцати патриархов
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2.Гипотезы об авторстве
- Гностическая
- Иудейская
- Христианская
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3.Символическая образность
- Иерусалим и Храм
- Израильтяне и самаритяне
- Старец, идущий с поля
- Авимелех Ефиоплянин
- Варух, чтец и левит
- Иеремия, священник
- Михаил, архангел праведности
- Орел, царь птиц
- Камень-помощник
Паралипомены Иеремии пророка - Четвертая книга Варуха - Пространная версия
1.1 Было, когда уводились в плен сыны Израилевы царем Халдейским, сказал Бог Иеремии: Иеремия, избранный Мой, встань, выйди из этого города ты и Варух, так как Я погублю его за множество грехов живущих в нем.2 Ибо молитвы ваши" суть как бы столп крепкий посреди него, как стена стальная вокруг него. 3Ныне, встав, изыдите, прежде чем сила Халдейская окружит его".4 И отвечал Иеремия, говоря: Молю Тебя, Господи, позволь мне, рабу Твоему, говорить пред Тобою. И сказал Господь: Говори, избранный Мой, Иеремия.5 И сказал Иеремия, говоря: Господь Вседержитель, ужели предаешь Ты град избранный в руки Халдеев, чтобы хвалился царь со множеством народа своего и говорил: Одолел я святый город Божий? 6 Нет, Господи мой! Но, если есть на то воля Твоя, от рук Твоих да погибнет".7 И сказал Господь Иеремии: Так как ты избранный Мой, встань и выйди из города этого, ты и Варух, так как Я погублю его за множество грехов живущих в нем. 8 Ибо ни царь, ни сила его не возмогут войти в него, если Я прежде не открою ворот его.9 Встань же, и пойди к Варуху, и возвести ему слова эти. 10 И, поднявшись в шестом часу ночи", идите на стены городские, и Я покажу вам, что, если вначале Я не погублю город, не смогут они войти в него. 11 Сказав это, Господь отошел от Иеремии.
II.1 Иеремия же разодрал одежды свои и посыпал прахом голову свою, и вошел в святилище Божие.2 И Варух, увидев его посыпавшим голову прахом, и одежды его разодранными, воскликнул громким голосом, говоря": Отец, Иеремия, что с тобой, или какой грех сотворил народ? 3 — Так как Иеремия, когда согрешал народ, посыпал прахом голову свою и молился за народ, доколе не отпускался им грех. —4 Вопросил же его Варух, говоря: Отец, что это? 5 Сказал же ему Иеремия: Блюдись раздирать одежды свои, но да раздерем сердца наши". И не станем почерпать воду в поила", но будем плакать и наполним их слезами. Ибо не помилует больше Господь этот народ.6 И сказал Варух: Отец, Иеремия, что случилось? 7 И сказал Иеремия: Бог предаст город в руки царя Халдейского, чтобы тому отвести народ в плен, в Вавилон. 8 Услышав же это, Варух
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