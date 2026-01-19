Вевюрко, Илья Сергеевич - Третий Рим - 500 лет русской имперской идеи

В год от сотворения мира 7032-й, а от Рождества Христова 1524-й, согласно астрономическому альманаху, изданному Иоганном Штефлером и Якобом Пфлаумом в швабском городе Ульме в самом конце XV века, в мире ожидался глобальный катаклизм. Как гласил древнерусский перевод предсказания, обращавшийся среди книжных людей и вводивший в немалое смущение их умы, в тот год имело наступить «всея вселенныя странам и царствам, и областем, и обычаем, и градом, и достоинством, и скотом, и белугам мopскым и вкупе всем земнородным несуменное пременение и изменение, и преиначение… таково убо яково ж от многих веков от летописателей и от древних родов едва слышахом». Чтобы придать пророчеству звучание прямо эсхатологическое, оно завершалось отсылкой к евангельским словам о последних временах: «Воздвигните убо главы ваша, о мужи христоименитии» 2. Согласно с европейской интеллектуальной модой того времени, основание для таких ожиданий дала ученым астрономам родственная область научной пытливости — астрология, а именно ожидаемое на зимнем небе 1524 года стечение небывалого количества «водных» знаков, что прочитывалось толкователями как некий «потоп». Не обязательно речь шла о водном всемирном потопе — это слишком явно противоречило бы библейскому обетованию, согласно которому такого больше не будет (Бытие 8:22). «Потопами» могли называть вообще массовые бедствия: так, поляки запомнили шведское нашествие в XVII веке как «шведский потоп». Но предсказание на 1524 год особенно настораживало тем, что речь шла о бедствиях всемирного масштаба.

Распространение альманаха на Москве примерно около 1523 года было связано с деятельностью немецкого католического эмиссара — врача, дипломата и переводчика Николауса Бюлова, известного среди русских как Николай Булев или Николай Немчин. Рукопись предсказания разошлась по городам и растревожила не только столицу; дошел ее «список» (копия) и до государева дьяка при псковском наместнике Михаила (Мисюря) Григорьевича Мунехина, который обратился за советом к иноку Филофею, старцу Елеазарова монастыря под Псковом. В ответ на недоумение сановника и появилось послание Филофея, получившее в рукописной традиции название «О злых днех и часех». Некоторые исследователи считают его единственным подлинным из Филофеева цикла: в таком случае другие составлены уже «по мотивам». Это, впрочем, не общепринятое в науке мнение. Но для нас, чтобы понять логику старца, который в своем ответе дьяку, а вместе с ним и всем смутившимся в ожидании «потопа» русским вельможам, впервые наименовал русское государство Третьим Римом, достаточно будет и одного этого послания. Другие я буду цитировать далее в подходящих местах, так как развитие идеи в них, без сомнения, отражается. Теперь же рассмотрим строение и основные мысли этого исторически первого в своем роде памятника.

Вевюрко, Илья Сергеевич - Третий Рим - 500 лет русской имперской идеи

Москва : Эксмо, 2025. — 288 с. : ил. — (Религии, которые правят миром).

ISBN 978-5-04-190737-2

Вевюрко, Илья Сергеевич - Третий Рим – Содержание

Вместо предисловия

Глава 1. Логика Филофея

Год от Рождества Христова 1524

Посреди потопа

Отчего «четвертому не быти»?

Жена, облеченная в солнце

Филофеево моление

Глава 2. Рим и Иерусалим

Москва невестится

Идея царства

Царь и патриарх

Государство всея вселенныя

Глава 3. Осечки и срывы

Смутное время

Русский раскол

Римские образы петербургской эпохи

Дворянская империя

Тысячелетнее царство

Глава 4. Перемена царства

Русская революция

Красная империя

Гимн без слов

Второе крещение

Послесловие

Рекомендуемая для изучения литература