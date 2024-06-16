Читатель моей книги увидит, как часто я ссылаюсь на работу Брестеда «Древние тексты» (Ancient Records), в которой содержится перевод большинства важных исторических источников. В любом случае я сверялся с иероглифическими текстами (как правило, опубликованными Зете), а иногда осмеливался самостоятельно переводить их.

Однако по большей части я опирался на перевод, выполненный Брестедом, лишь заменяя порой отдельные слова там, где, по моему мнению, это было необходимо для уточнения смысла или для того, чтобы выявить значение того или иного предложения или фрагмента, которое при первоначальном переводе было упущено. Я выяснил, что не согласен с тем, каким образом он соотносит многие источники с историческими событиями. К тому же в некоторых случаях - в частности, если речь идет о текстах, касающихся истории Египта эпохи XVIII династии, - я не считаю верной приведенную им интерпретацию некоторых событий. Более подробно об этом будет сказано ниже.

При описании продолжительных странствий Синухета я использовал перевод доктора Алана Гардинера. В прежних своих книгах схемы, опубликованные в «Исторических исследованиях» (Historical Studies), я называл «таблицами Нобела», хотя на самом деле, как мне удалось выяснить, они были составлены профессором сэром Флиндерсом Питри на основе данных, предоставленных мистером Нобелом. Поэтому в будущем я стану ссылаться на них как на таблицы Нобела-Питри.

Артур Вейгалл - Великие правители Древнего Египта - История царских династий от Аменемхета I до Тутмоса III

- М.: ЗАО Центр полиграф, 2018. - 478 с.

ISBN: 978-5-9524-5319-7

Артур Вейгалл - Великие правители Древнего Египта - Содержание

Предисловие

Глава I. Введение в древнеегипетскую хронологию

Глава II. Первая половина правления XII династии. 2111—1999 гг. до н. э.

Глава III. Вторая половина царствования XII династии. 1998—1899 гг. до н. э.

Глава IV. XIII, XIV и XV династии. 1898—1678 гг. до н. э.

Глава V. XVI и XVII династии. 1727—1577 гг. до н. э.

Глава VI. Правление первых четырех царей XVIII династии: Яхмоса, Аменхотепа I, Тутмоса I и Тутмоса II. 1576—1494 гг. до н. э.

Глава VII. Совместное правление Хатшепсут и Тутмоса III, царей XVIII династии. 1493—1472 гг. до н. э.

Глава VIII. Единоличное правление Тутмоса III. 1472—1441 гг. до н. э.

Приложения