Вейль - Формы неявной любви к Богу
Авторы книжных аннотаций называют Симону Вейль «одной из ведущих интеллектуальных и духовных фигур XX столетия)).
Папа Павел VI упомянул ее в числе духовных писателей, оказавших на него наибольшее влияние, наравне с Паскалем и Жоржем Вернаносом.
В словах папы можно, при желании, увидеть дипломатический прием: в шестидесятые, при начале его понтификата, имя Симоны было в апогее славы среди европейских интеллектуалов и студенчества.
Зато Альбер Камю, написав о ней в частном письме: «единственная великая душа нашего временио, был, конечно, далек от намерения сказать что-то на публику.
Отношение Камю к Симоне, которую он узнал лишь после ее смерти, было любовью-преклонением рыцаря к Прекрасной Даме; этой любви он не изменил до собственного конца.
Симона Вейль - Формы неявной любви к Богу
Пер. с франц. яз., статья и комментарии П. Епифанова
Санкт-Петербург: Издательский проект "Квадривиум", 2017. — 512 с, илл.
ISBN 978-5-7164-0737-4
Симона Вейль - Формы неявной любви к Богу - Содержание
П. Епифанов. Хронология жизни Симоны Вейль
П. Епифанов. Невозможность жизни
С.Вейль. Сочинения
Пролог
Из «Тетрадей»
«Илиада», или поэма о силе.
Формы неявной любви к Богу
Любовь к ближнему
Любовь к красоте мира
Любовь к религиозным практикам
Дружба
Любовь неявная и любовь явная
Любовь к Богу и несчастье
Размышления об использовании учебных занятий в воспитании любви и Богу
Из трактата «Укоренение»<Труд>
Письма
Письмо Жоржу Бернанос
Письма Жану Постернаку
Письма и Антонио Атаресу
Письма к о. Жозефу-Мари Перрену
Письмо к о. Мари-Алену Кутюрье
Публикации сочинений Симоны Вейль на русском языке
