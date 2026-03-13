Авторы книжных аннотаций называют Симону Вейль «одной из ведущих интеллектуальных и духовных фигур XX столетия)).

Папа Павел VI упомянул ее в числе духовных писателей, оказавших на него наибольшее влияние, наравне с Паскалем и Жоржем Вернаносом.

В словах папы можно, при желании, увидеть дипломатический прием: в шестидесятые, при начале его понтификата, имя Симоны было в апогее славы среди европейских интеллектуалов и студенчества.

Зато Альбер Камю, написав о ней в частном письме: «единственная великая душа нашего временио, был, конечно, далек от намерения сказать что-то на публику.

Отношение Камю к Симоне, которую он узнал лишь после ее смерти, было любовью-преклонением рыцаря к Прекрасной Даме; этой любви он не изменил до собственного конца.

Симона Вейль - Формы неявной любви к Богу

Пер. с франц. яз., статья и комментарии П. Епифанова

Санкт-Петербург: Издательский проект "Квадривиум", 2017. — 512 с, илл.

ISBN 978-5-7164-0737-4

Симона Вейль - Формы неявной любви к Богу - Содержание

П. Епифанов. Хронология жизни Симоны Вейль

П. Епифанов. Невозможность жизни

С.Вейль. Сочинения

Пролог

Из «Тетрадей»

«Илиада», или поэма о силе.

Формы неявной любви к Богу

Любовь к ближнему

Любовь к красоте мира

Любовь к религиозным практикам

Дружба

Любовь неявная и любовь явная

Любовь к Богу и несчастье

Размышления об использовании учебных занятий в воспитании любви и Богу

Из трактата «Укоренение»<Труд>

Письма

Письмо Жоржу Бернанос

Письма Жану Постернаку

Письма и Антонио Атаресу

Письма к о. Жозефу-Мари Перрену

Письмо к о. Мари-Алену Кутюрье

Публикации сочинений Симоны Вейль на русском языке