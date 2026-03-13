Вейль - Тяжесть и благодать

Гюстав Тибон (1903-2001) — французский философ-самоучка, сын крестьянина; в юности любитель риска и приключений, на поиски которых он отправляется сначала в Лондон, затем в Италию, страстный почитатель Ницше. После прохождения военной службы в Северной Африке в возрасте двадцати трех лет навсегда возвращается в свою родную деревню Сен-Мишель д’Ардеш, к отцу. Сменив жажду приключений на жажду знаний, он принимается за изучение языков, математики, занимается философией и крестьянским трудом. Встреча с Симоной Вейль, неповторимая гениальность ее мысли стали для него подлинным событием. В 1941 его друг, доминиканский монах отец Перрен, обратился к нему с необычной просьбой. Вот как вспоминает об этом Тибон: «В июне 1941-го я получил от друга-доминиканца, отца Перрена, жившего тогда в Марселе, письмо, которое не сохранилось, но в нем было примерно следующее: “Я познакомился здесь с одной еврейской девушкой, преподавательницей философии, крайне левой активисткой, которую исключили из университета за расовую принадлежность и которая хотела бы какое-то время поработать в деревне сельскохозяйственным рабочим. Такой эксперимент, на мой взгляд, нуждается в контроле, и я был бы счастлив, если бы Вы смогли принять эту девушку у себя”. Мой первый импульс был скорее отрицательный. Затем желание принять предложение друга и не отринуть душу, которую судьба поставила на моем пути, ореол симпатии, окружавший в те дни евреев — из-за тех гонений, мишенью которых они уже начали быть, — и, от этого, некоторая доля любопытства заставили меня пересмотреть это первичное движение»1. Так Симона Вейль появилась на ферме у Гюстава Тибона.

Волнения отца Перрена были не напрасны: намечавшийся эксперимент был не первым экспериментом в жизни Симоны Вейль. В 1934, сделав перерыв в своей академической карьере, Симона поступила простой рабочей на завод. Полученное там «клеймо рабства» многому ее научило и стало шагом к христианству. Теперь она решает снова испробовать труд на пределе возможного, проверить себя и почувствовать землю и ищет для этого рабочее место на одной из ферм. Перед отъездом в Сен-Мишель д’Ардеш в одном из писем она так объясняет мотивы сво е го ре ше ния:

Симона Вейль - Тяжесть и благодать

М.: Русский путь, 2008. — 266 с.: ил.

ISBN 978-5-85887-271-9

Симона Вейль - Тяжесть и благодать - Содержание

Н.В. Ликвинцева - «Тяжесть и благодать»: История книги

А.И. Шмаина-Великанова - Воздвижение Креста: Несколько слов о Симоне Вейль

ТЯЖЕСТЬ И БЛАГОДАТЬ

Тяжесть и благодать

Пустота и компенсация

Приятие пустоты

Отрешенность

Воображение, заполняющее пустоту

Отрешение от времени

Безобъектное желание

«Я»

Рас-сотворение

Исчезновение

Необходимость и послушание

Иллюзии

Идолопоклонство

Любовь

Зло

Несчастье

Насилие

Крест

Весы и рычаг

Невозможное

Противоречие

Расстояние между необходимым и благим

Случай

Отсутствие того, кого нужно любить

Очистительный атеизм

Внимание и воля

Дрессировка

Разум и благодать

Прочтения

Перстень Гигеса

Смысл Вселенной

Μεταξύ

Красота

Алгебра

Социальная азбука

Огромный зверь

Израиль

Социальная гармония

Мистика труда

КОММЕНТАРИИ