Введение в Танах - 3 тома - 4 части - Йоэл Вейнберг

Вейнберг - Введение в Танах - 3 тома
Библиотека Иудаика
Введение в Танах - книга известного ученого Йоэла Вейнберга, задуманная как всеобъемлющий рассказ об истории, вероучении и образе жизни древних евреев, отображенных в величайшей книге всех времен - Библии, которую в еврейской традиции часто называют Танах.
Автор знакомит читателя с временем и местом создания Танаха, с историей изучения и жанровым разнообразием книги, касается вопросов иудаистских и христианских толкований Торы (Пятикнижия).
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - 3 тома - 4 части
Введение в Танах состоит из четырех частей:
- Пространство и время Танаха.
- Пятикнижие - через испытания к свершению.
- Пророки. Повествование об обретении и утрате Страны обетованной. - Призыв к покаянию.
- Писания. Человек в мире людей. - Оформление Танаха и его последствия.
В этом "Введении" предпринята попытка объединить оба опыта восприятия и осмысления Танаха - диаспорную "вненаходимость" и израильскую "внутринаходимость". И если эта попытка окажется успешной, то в этом большая заслуга моих слушателей-студентов филологического факультета Даугавпилсского педагогического института, теологического факультета Латвийского университета, Еврейского университета в Москве, кафедры Древнего Востока, Танаха и археологии университета Бен-Гуриона, слушателей Свободного еврейского университета и других, вопросы и ответы которых во многом содействовали проверке и уточнению многих положений.
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть I. Пространство и время Танаха - Часть II. Пятикнижие – через испытания к свершению
ГЕШАРИМ - ИЕРУСАЛИМ 5762
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ - МОСКВА 2002
431 c.
ISBN 5-93273-084-6
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть I. Пространство и время Танаха - Часть II. Пятикнижие – через испытания к свершению - Содержание
Часть I. Пространство и время Танаха
- Глава I. Вместо предисловия: «На каком языке был создан Танах?»
- Глава II. «Библия», «Ветхий Завет», «Микра» или «Танах»? Вопросы терминологии, транскрипции и перевода
- Глава III. Пространственная определенность и внепространственность, временная определенность и надвременность Танаха
- Глава IV, Танах и древняя история евреев
- Глава V. Археологические и эпиграфические данные о мире Танаха
- Глава VI. Жанровое многообразие Танаха
- Глава VII. Вместо послесловия: «Танах создан на древнееврейском языке, но звучит на всех языках мира»
Часть II. Пятикнижие – через испытания к свершению
- Глава I. Место Пятикнижия в Танахе
- Глава II. Пятикнижие глазами толкователей и исследователей: поиски, находки, вопросы
- Глава III. Законы в Пятикнижии
- Глава IV. Повествовательный комплекс в Пятикнижии
- Глава V. Оформление Пятикнижия: Что читал Эзра в Иерусалиме перед народом в 445/4 г. до н.э.?
- Глава VI. Пятикнижие как цельность: Через испытания к свершению
- Глава VII. Уроки Пятикнижия
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть III. Пророки
ГЕШАРИМ - ИЕРУСАЛИМ 5763
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ - МОСКВА 2003
368 c.
ISBN: 5-93273-110-9
Падение Иерусалима, гибель Первого Храма, вавилонский плен... Для еврейского народа-это было время страшных исторических потрясений и катастроф. Именно тогда, в атмосфере ужасных предчувствий, мучительных исканий, надежд и божественных озарений пышно расцвело еврейское пророчество, ставшее важнейшим элементом вероучения, дальнейшего исторического развития, сыгравшее огромную роль в формировании самосознания еврейства. Всем этим аспектам посвящена книга
" Пророки".
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть III. Пророки - Содержание
Предисловие
Раздел I. Книги ранних (первых) пророков: Повествование об обретении и утрате страны обетованной
- Глава I. Ранние (Первые) пророки: собрание отдельных произведений или единый цельный текст?
- Глава II. Ранние пророки: содержание и построение текста
- Глава III. Кем был создатель (создатели) сочинения Ранних пророков: теологом, рассказчиком или историописцем?
- Глава IV. Автор сочинения Ранних пророков и его аудитория
Раздел II. Поздние (последние) пророки: Призыв к покаянию и надежде
- Глава I. Древнееврейское пророчество в научном освещении
- Глава II. Древнееврейское пророчество в контексте общечеловеческом и в контексте древнего Ближнего Востока
- Глава III. Древнееврейское пророчество: единство во множественности
- Глава IV. Книга Йешайаху
- Глава V. Книга Йирмйаху
- Глава VI. Книга Йехезкеэла
- Глава VII. Двенадцать «малых» пророков
- Глава VIII. Три «больших» пророка и двенадцать «малых» пророков: случайный или обдуманный выбор?
Заключение
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV. Писания
ГЕШАРИМ - ИЕРУСАЛИМ 5765
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ - МОСКВА 2005
366 c.
ISBN: 5-93273-199-0
«Псалтирь», «Песнь песней», «Екклесиаст» - эти знакомые всем названия издавна стали знаковыми в сфере мировой культуры, а в еврейской традиции они наряду с другими книгами библейского канона образуют группу «Писания». Как считает выдающийся израильский ученый Йоэл Вейнберг, главной темой, объединяющей эту группу, служат духовные проблемы «Человека в мире людей»: любовь, скорбь, надежда. Широкая эрудиция и строгий сравнительно-исторический подход (в современной библеистике даже получивший название «метод Вейнберга») позволяет автору в публикуемой четвертой части своего фундаментального труда наиболее полно и достоверно осветить многие вопросы формирования и развития еврейской традиции.
Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV. Писания - Содержание
Предисловие
Раздел первый. Писания: Человек в мире людей
- Глава I. Писания: название, состав, расположение
- Глава II. Книга Псалтирь: человек беседует со своим Богом
- Глава III. Книга Притчи: поучение, как человеку праведно и счастливо жить
- Глава IV. Книга Ийова: человек в поиске истинной веры
- Глава V. Книга Песнь песней: человек и его земная любовь
- Глава VI. Книга Рут: человек и его долг по отношению к человеку
- Глава VII. Книга Плач: оплакивание гибели Иерусалима
- Глава VIII. Книга Кохелет: как человеку жить в мире текущем и меняющемся
- Глава IX. Книга Эстер: человек спасает свой народ
- Глава X. Книга Даниэла: человек и его размышления о ходе истории человечества
- Глава XI. Книги Эзры—Нехемйи: человек повествует о своей жизни и деятельности
- Глава XII. Книга Хроник: человек в попытке осмыслить свою общность
- Глава XIII. Писания: набор или собрание отдельных и разных сочинений?
Раздел второй. Канонизация Танаха: процесс становления канона и его последствия
- Глава I. Канон Танаха: становление
- Глава II. Канонизация Танаха: ее последствия
Заключение
Новый файл FB2 от VladMo - 4 части Введение в Танах в одном файле - 02/02/2014
спасибо
Восполняю потерю страницы, удаленную случайно