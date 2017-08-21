Введение в Танах - 3 тома - 4 части - Йоэл Вейнберг

Часть I. Пространство и время Танаха

Часть II. Пятикнижие – через испытания к свершению

Падение Иерусалима, гибель Первого Храма, вавилонский плен... Для еврейского народа-это было время страшных исторических потрясений и катастроф. Именно тогда, в атмосфере ужасных предчувствий, мучительных исканий, надежд и божественных озарений пышно расцвело еврейское пророчество, ставшее важнейшим элементом вероучения, дальнейшего исторического развития, сыгравшее огромную роль в формировании самосознания еврейства. Всем этим аспектам посвящена книга " Пророки".

ISBN: 5-93273-199-0

«Псалтирь», «Песнь песней», «Екклесиаст» - эти знакомые всем названия издавна стали знаковыми в сфере мировой культуры, а в еврейской традиции они наряду с другими книгами библейского канона образуют группу «Писания». Как считает выдающийся израильский ученый Йоэл Вейнберг, главной темой, объединяющей эту группу, служат духовные проблемы «Человека в мире людей»: любовь, скорбь, надежда. Широкая эрудиция и строгий сравнительно-исторический подход (в современной библеистике даже получивший название «метод Вейнберга») позволяет автору в публикуемой четвертой части своего фундаментального труда наиболее полно и достоверно осветить многие вопросы формирования и развития еврейской традиции.

Йоэл Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV. Писания - Содержание

Предисловие

Раздел первый. Писания: Человек в мире людей

Глава I. Писания: название, состав, расположение

Глава II. Книга Псалтирь: человек беседует со своим Богом

Глава III. Книга Притчи: поучение, как человеку праведно и счастливо жить

Глава IV. Книга Ийова: человек в поиске истинной веры

Глава V. Книга Песнь песней: человек и его земная любовь

Глава VI. Книга Рут: человек и его долг по отношению к человеку

Глава VII. Книга Плач: оплакивание гибели Иерусалима

Глава VIII. Книга Кохелет: как человеку жить в мире текущем и меняющемся

Глава IX. Книга Эстер: человек спасает свой народ

Глава X. Книга Даниэла: человек и его размышления о ходе истории человечества

Глава XI. Книги Эзры—Нехемйи: человек повествует о своей жизни и деятельности

Глава XII. Книга Хроник: человек в попытке осмыслить свою общность

Глава XIII. Писания: набор или собрание отдельных и разных сочинений?

Раздел второй. Канонизация Танаха: процесс становления канона и его последствия

Глава I. Канон Танаха: становление

Глава II. Канонизация Танаха: ее последствия

Заключение