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Вигарелло - Искусство привлекательности

Жорж Вигарелло - Искусство привлекательности - История телесной красоты от Ренессанса до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
История красоты не творилась, она рассказывалась ее участниками, наблюдавшими ее нормы и образцы; эта история проявляется в том, например, как сохраняли и совершенствовали красоту, – поэтому в книге перечислены различные способы ухода за лицом и телом, мази, румяна, секретные рецепты. Вы узнаете, что на определенном этапе развития той или иной культуры считалось красивым, а что, наоборот, отталкивающим, какому типу внешности отдавали предпочтение, какие линии и формы тела подчеркивали, а какие скрывали, как менялись эти предпочтения от одной эпохи к другой.
История красоты не ограничивается формой (хотя форма имеет первостепенную важность), но включает в себя экспрессию: различные проявления внутреннего мира (интерес к которым, кстати, рос очень медленно), души, обнаруживающей себя в позах и жестах; а также абстрактные характеристики, находящие выражение в теле, – тонус, ритм, подвижность. В широком смысле, в этой книге исследуются внешность и манеры: то, что в первых трактатах о красоте Нового времени называется «обликом» и «величественностью», а во французских трактатах эпохи классицизма прозаичнее – «приличным видом» и «умением себя держать». Сюда же относится то, что особенно трудно поддается формулировке: паралич чувств, заставляющий осознать собственную неспособность описать «совершенство», то непреодолимое препятствие, о котором пишет антрополог Вероника Наум-Грапп: «Красивая женщина была зрелищем впечатляющим, но малоосмысленным. Словно тот факт, что от нее нельзя отвести глаз, сам по себе все объяснял».
Теперь, когда названы критерии красоты и объекты, представляющие эстетическую ценность, можно проследить за направлением изменений. Во-первых, критериев прекрасного стало больше, и два вышеуказанных описания внешности, относящихся к XVII и XVIII векам, – яркий тому пример: соответствующая лексика постепенно обогащается, считающиеся красивыми объекты и формы становятся разнообразнее, понятия дифференцируются, их значения уточняются до тех пор, пока не появится новая, еще не имеющая словесного выражения, но представляющая эстетический интерес «мишень». Со временем начинают уточняться и описываться поверхности, объемы, даже ширина тела.
Во-вторых, эстетические критерии медленно подвергаются индивидуализации: понятия о красоте, долго считавшейся абсолютной, теперь становятся относительными и охватывают все многообразие проявлений прекрасного. Впрочем, все это завоевываемое веками многообразие продолжает соотноситься с единым идеалом физического совершенства.
В-третьих, критерии красоты трансформируются под действием социально-бытовых и
культурных факторов. Так, постепенная эмансипация женщины в обществе спровоцировала
соответствующие преобразования эстетического универсума: на смену традиционным требованиям к женской красоте – «стыдливости», непорочности, сдержанности – пришло раскрепощение как в одежде, так и в поведении – бóльшая свобода движений, более широкая улыбка, более открытое тело. Иначе говоря, история красоты неотделима от эволюции гендерных отношений и осознания человеком собственной идентичности.

Жорж Вигарелло - Искусство привлекательности - История телесной красоты от Ренессанса до наших дней

- «НЛО», 2004 - (Культура повседневности)
ISBN: 978-5-44-482311-7

Жорж Вигарелло - Искусство привлекательности - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • Глава 1
    • Сила красоты и ограниченность выражения
    • Триумф «верха»
    • Надстраивание частей
    • Особая сила взгляда
  • Глава 2
    • Символ женской красоты
    • Мужчина: не красивый, а ужасный
    • Система темпераментов
    • Разновидности нравственного облика
    • Манеры, наружность, грациозность
    • Социальное и тяжеловесное
  • Глава 3
    • Необъяснимая лучезарность
    • Телесные прелести
    • Канон и идеал
  • Глава 4
    • Искусственность и предостережения
    • Мир тревог и беспокойств
    • Гуморы и цвет лица
    • Переделанный верх
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • Глава 1
    • Город и эстетический спектакль
    • Талия, портрет, слова
    • Красота «спускается на землю»
  • Глава 2
    • От божественного света к гармонии
    • От блеска глаз к глубине взгляда
    • Шарм актрисы
    • Единая модель красоты?
  • Глава 3
    • Влияние гуморов
    • Утяжка
    • Фигура благородная, фигура народная
    • Осанка женская, осанка мужская
    • Война против румян и пудры
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  • Глава 1
    • Регистр чувств и чувствительность
    • Эстетика и функции
    • От устройства тела до лицевого угла
    • От устройства тела к половым различиям
    • Тело освобождается от оков
  • Глава 2
    • Индивидуальная красота?
    • Как выявляли оригинальные черты
    • «Укладывание» 633 прически
    • Подобрать тон для лица
    • Поддержка академии
    • Торговля как средство социальной дифференциации
  • Глава 3
    • Укрепить фибры
    • «Ванны красоты» 699
    • Любительницы ходьбы и прогулочные трости
    • Положения тела и коррекция
    • Красота популяции
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  • Глава 1
    • Глаза и бесконечность
    • Похвала косметике
    • «Изгиб» и слова
    • Внешность буржуа
    • Парижанка, «активная» женщина
    • Денди и женственность
  • Глава 2
    • Колыхание юбок
    • Проступившие очертания бедер
    • Непостижимость влечения
    • Банализация наготы
    • Летние разоблачения
    • Битва за анатомию
  • Глава 3
    • Стройный «низ»
    • Разглядывание себя
    • Универмаг, «храм женщины» 1124
    • Лицо компании и «звезды»
    • Рынок «косметических услуг»
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  • Глава 1
    • Вытянутые линии тела
    • Женщина-подросток
    • Красота и жизнь вне четырех стен
    • С точки зрения цифр
    • Кодексы и конкурсы
  • Глава 2
    • Фабрика красоты
    • Эстетика «сексапильности»
    • Недостижимый и достижимый идеал
    • Триумф эстетики, триумф воли
    • Тоталитарные девиации
    • От химика к хирургу
  • Глава 3
    • Звезда «свободная»
    • Красота как предмет потребления
    • Иллюзорная андрогинность
    • Красота в режиме равенства
    • От гей-культуры к красоте «без комплексов»? 1559
  • Глава 4
    • Основа идентичности
    • Вера в тело и его внутреннее пространство
    • Эстетика хорошего самочувствия
    • Чарующая сила телевидения и музыки
    • Возможность выбрать «всё»
    • Эстетические нормы и испытание себя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Views 394
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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