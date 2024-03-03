Вигарелло - Искусство привлекательности
История красоты не творилась, она рассказывалась ее участниками, наблюдавшими ее нормы и образцы; эта история проявляется в том, например, как сохраняли и совершенствовали красоту, – поэтому в книге перечислены различные способы ухода за лицом и телом, мази, румяна, секретные рецепты. Вы узнаете, что на определенном этапе развития той или иной культуры считалось красивым, а что, наоборот, отталкивающим, какому типу внешности отдавали предпочтение, какие линии и формы тела подчеркивали, а какие скрывали, как менялись эти предпочтения от одной эпохи к другой.
История красоты не ограничивается формой (хотя форма имеет первостепенную важность), но включает в себя экспрессию: различные проявления внутреннего мира (интерес к которым, кстати, рос очень медленно), души, обнаруживающей себя в позах и жестах; а также абстрактные характеристики, находящие выражение в теле, – тонус, ритм, подвижность. В широком смысле, в этой книге исследуются внешность и манеры: то, что в первых трактатах о красоте Нового времени называется «обликом» и «величественностью», а во французских трактатах эпохи классицизма прозаичнее – «приличным видом» и «умением себя держать». Сюда же относится то, что особенно трудно поддается формулировке: паралич чувств, заставляющий осознать собственную неспособность описать «совершенство», то непреодолимое препятствие, о котором пишет антрополог Вероника Наум-Грапп: «Красивая женщина была зрелищем впечатляющим, но малоосмысленным. Словно тот факт, что от нее нельзя отвести глаз, сам по себе все объяснял».
Теперь, когда названы критерии красоты и объекты, представляющие эстетическую ценность, можно проследить за направлением изменений. Во-первых, критериев прекрасного стало больше, и два вышеуказанных описания внешности, относящихся к XVII и XVIII векам, – яркий тому пример: соответствующая лексика постепенно обогащается, считающиеся красивыми объекты и формы становятся разнообразнее, понятия дифференцируются, их значения уточняются до тех пор, пока не появится новая, еще не имеющая словесного выражения, но представляющая эстетический интерес «мишень». Со временем начинают уточняться и описываться поверхности, объемы, даже ширина тела.
Во-вторых, эстетические критерии медленно подвергаются индивидуализации: понятия о красоте, долго считавшейся абсолютной, теперь становятся относительными и охватывают все многообразие проявлений прекрасного. Впрочем, все это завоевываемое веками многообразие продолжает соотноситься с единым идеалом физического совершенства.
В-третьих, критерии красоты трансформируются под действием социально-бытовых и
культурных факторов. Так, постепенная эмансипация женщины в обществе спровоцировала
соответствующие преобразования эстетического универсума: на смену традиционным требованиям к женской красоте – «стыдливости», непорочности, сдержанности – пришло раскрепощение как в одежде, так и в поведении – бóльшая свобода движений, более широкая улыбка, более открытое тело. Иначе говоря, история красоты неотделима от эволюции гендерных отношений и осознания человеком собственной идентичности.
Жорж Вигарелло - Искусство привлекательности - История телесной красоты от Ренессанса до наших дней
- «НЛО», 2004 - (Культура повседневности)
ISBN: 978-5-44-482311-7
Жорж Вигарелло - Искусство привлекательности - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Глава 1
- Сила красоты и ограниченность выражения
- Триумф «верха»
- Надстраивание частей
- Особая сила взгляда
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Глава 2
- Символ женской красоты
- Мужчина: не красивый, а ужасный
- Система темпераментов
- Разновидности нравственного облика
- Манеры, наружность, грациозность
- Социальное и тяжеловесное
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Глава 3
- Необъяснимая лучезарность
- Телесные прелести
- Канон и идеал
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Глава 4
- Искусственность и предостережения
- Мир тревог и беспокойств
- Гуморы и цвет лица
- Переделанный верх
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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Глава 1
- Город и эстетический спектакль
- Талия, портрет, слова
- Красота «спускается на землю»
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Глава 2
- От божественного света к гармонии
- От блеска глаз к глубине взгляда
- Шарм актрисы
- Единая модель красоты?
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Глава 3
- Влияние гуморов
- Утяжка
- Фигура благородная, фигура народная
- Осанка женская, осанка мужская
- Война против румян и пудры
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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Глава 1
- Регистр чувств и чувствительность
- Эстетика и функции
- От устройства тела до лицевого угла
- От устройства тела к половым различиям
- Тело освобождается от оков
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Глава 2
- Индивидуальная красота?
- Как выявляли оригинальные черты
- «Укладывание» 633 прически
- Подобрать тон для лица
- Поддержка академии
- Торговля как средство социальной дифференциации
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Глава 3
- Укрепить фибры
- «Ванны красоты» 699
- Любительницы ходьбы и прогулочные трости
- Положения тела и коррекция
- Красота популяции
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
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Глава 1
- Глаза и бесконечность
- Похвала косметике
- «Изгиб» и слова
- Внешность буржуа
- Парижанка, «активная» женщина
- Денди и женственность
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Глава 2
- Колыхание юбок
- Проступившие очертания бедер
- Непостижимость влечения
- Банализация наготы
- Летние разоблачения
- Битва за анатомию
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Глава 3
- Стройный «низ»
- Разглядывание себя
- Универмаг, «храм женщины» 1124
- Лицо компании и «звезды»
- Рынок «косметических услуг»
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
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Глава 1
- Вытянутые линии тела
- Женщина-подросток
- Красота и жизнь вне четырех стен
- С точки зрения цифр
- Кодексы и конкурсы
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Глава 2
- Фабрика красоты
- Эстетика «сексапильности»
- Недостижимый и достижимый идеал
- Триумф эстетики, триумф воли
- Тоталитарные девиации
- От химика к хирургу
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Глава 3
- Звезда «свободная»
- Красота как предмет потребления
- Иллюзорная андрогинность
- Красота в режиме равенства
- От гей-культуры к красоте «без комплексов»? 1559
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Глава 4
- Основа идентичности
- Вера в тело и его внутреннее пространство
- Эстетика хорошего самочувствия
- Чарующая сила телевидения и музыки
- Возможность выбрать «всё»
- Эстетические нормы и испытание себя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
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