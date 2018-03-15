Что же делать людям православным, сынам матери-Церкви, когда божественными глаголами, изречениями, обетованиями, пользуются и диавол, и ученики его, из которых одни — лжеапостолы, другие — лжепророки и лжеучители, а все вообще — еретики? Как им отличать истину от лжи ввиду изречений Священного Писания? Так, как, по преданию святых и ученых мужей, мы указали в начале настоящей записи.

Именно, они непременно должны соблюдать, чтобы Священное Писание истолковывалось согласно с преданиями всей Церкви и по указаниям вселенского догматического учения, в самой же вселенской и апостольской Церкви необходимо должны следовать всеобщности, древности, согласию, так что если бы когда-нибудь часть восстала против целого, новизна против старины, погрешительное разномыслие одного, или вообще меньшинства, против согласия всех или, по крайней мере, решительного большинства православных, то погрешению части они должны предпочесть непогрешимость всеобщности; при вопросе же о самой всеобщности, благоверие древности предпочесть непотребству новизны; наконец, при вопросе о самой древности, безрассудству одного, или ограниченного числа лиц, предпочесть прежде всего общие определения какого-либо Вселенского Собора, если таковые на данный предмет есть, — а если их нет, в таком случае, — то, что всего к ним ближе, то есть взаимно согласные суждения большинства великих учителей.

Если будем, при помощи Божией, соблюдать это верно, здравомысленно и старательно, то без большого труда различим всякие преступные заблуждения появляющихся еретиков. Что же касается ересей давних и застарелых, то нам нет надобности подступать к ним этой дорогой... Как бы ни были древни непотребства такого рода ересей, или расколов, мы должны или поражать их, если нужно, не иначе как авторитетом Священного Писания, или же без колебания убегать от них, как от пораженных учением и осужденных Вселенскими Соборами православных пастырей Церкви.

Преподобный Викентий Лиринский - Рассуждение о вере

М., 2013. 40 С.

Православное Миссионерское Общество имени прп. Серапиона Кожеозерского

Преподобный Викентий Лиринский - Рассуждение о вере - Содержание

Рассуждение о вере или как не впасть в ересь

Предисловие

Два источника православной догматики

Как соотносятся Писание и Предание

Признаки истинного предания

Неизменность догматического учения

Отношение еретиков к Священному Писанию

Заключение

Преподобный Викентий Лиринский - Рассуждение о вере - Предисловие

Господь обещал: «созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Итак, нельзя создать какую-то другую «новую» истинную Церковь, нельзя «возродить» ее, потому что она не умирала и не умрет, она будет совершать Божественную Литургию до второго и славного пришествия Христова — «доколе Он придет» (1Кор.11:26). Как свидетельствует Послание восточных патриархов о православной вере 1723 г., «Святой Дух учит Церковь, ибо Он есть тот истинный Утешитель, которого Христос посылает от Отца для того, чтобы учить истине и прогонять мрак от ума верных.

Учит Дух Святой Церковь чрез святых отцов... Церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины; ибо Дух Святой, всегда действующий чрез вернослужащих Отцов и учителей Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения». Поэтому христианин должен смирить свой ум перед учением Православной Церкви, которая есть «столп и утверждение истины» (1Тим. 3:15). Для многих естественно больше доверять собственному разуму, однако, по словам свт. Феофана Затворника, «Разум есть способность познавать истину; но сама истина не в нем, а должна быть преподана ему совне. Кем же, как не Богом?

Она и преподана Им... Бог научил Апостолов. — Апостолы научили веровавших и передали им всю правду Божию. Принявшие от Апостолов истину передали ее преемникам такою, какою приняли. Итак, узнай, как исповедует что Св. Церковь, и будь уверен, что так исповедать заповедано Богом, и при встрече новых для тебя мыслей не о том заботься, как выходит это по твоим соображениям, а о том, так ли содержит это Св. Церковь. Бог не поставил разум источником истины, — она вне его, в Святой Церкви».

По свидетельству св. Иринея Лионского, «Апостолы, как богач в сокровищницу, положили в Церковь все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни». Все это, имеющее отношение к спасительной истине, и есть Священное Предание, получаемое каждым последующим поколением православных христиан от предыдущего содействием Святого Духа.

Но что делать, если появляются «лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых» (1Кор 11:13)? Как уберечься от соблазнов, которым «невозможно не придти» (Лк.17:1)? Об этом еще в 434 г. ясно написал преподобный Викентий в своей книге, которая достойна внимания всякого православного христианина. Это замечательное противоядие от любых новых заблуждений, особенно актуальное в наше время.

Александр Люлька