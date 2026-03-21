Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Викстен - Основные черты здравого учения

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Маури Викстен - Основные черты здравого учения

Пер. с финского. – Б.в.д., 1989. – 162 с.

Маури Викстен - Основные черты здравого учения – Содержание

Предисловие

  • 1. Основные черты здравого учения

  • 2. Учение о Троице

  • 3. Три периода

  • 4. Троичность человека

  • 5. Троичность сатаны

  • 6. Три области силы

  • 7. Закон и благодать

  • 8. Грех и суд

  • 9. Покайтесь

  • 10. Праведность через веру

  • 11. Вера и дела

  • 12. Искупление

  • 13. Примирение

  • 14. Освящение

  • 15. Учение о крещениях

  • 16. Рождение свыше и крещение Духом Святым

  • 17. Иные значения слова "крестить"

  • 18. Деятельность Святого Духа

  • 19. Прообразы Святого Духа

  • 20. Дары мудрости

  • 21. Дары силы

  • 22. Дар силы, являемый в чудесах

  • 23. Дары пророческие

  • 24. Дар различения духов

  • 25. Плод Духа - любовь

  • 26. Служащая любовь

  • 27. Пределы досягаемости любви

  • 28. Радость как плод Духа

  • 29. Весть мира

  • 30. Долготерпение

  • 31. Благость и милосердие

  • 32. Вера

  • 33. Кротость - как ласковый ветерок

  • 34. Воздержание

Views 41
Rating
Added 21.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

