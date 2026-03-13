Предлагаемой вниманию читателя книгой я продолжаю и завершаю исследование русской духовно ориентированной эстетики, то есть основного русла эстетического опыта отечественной культуры, начатое монографией «Русская средневековая эстетика. XI — XVI века» (1992), которая, в свою очередь, составляет часть общего анализа/реконструкции православной эстетики в ее историческом развитии от первых Отцов Церкви до наших дней (Патристика, Византия, южные славяне, Древняя Русь, Россия Нового времени).

В монографии о древнерусской эстетике было показано, что эстетическое сознание и эстетический опыт средневековых русичей, развивавшиеся и формировавшиеся в течение столетий под влиянием византийской духовной культуры и на основе славянского фольклорного фундамента, с XVII века начинает менять вектор культурной ориентации в сторону Западной Европы, латинизированной культуры. Начиная с правления Петра Первого эта тенденция получила еще и мощную государственную поддержку, стала основой государственной политики России. Русские открыли для себя западную культуру, интеллектуальная верхушка общества активно и всерьез увлеклась ею. Практически весь XVIII век протекал под знаменами вестернизации. Это касалось подавляющего большинства сфер жизни и деятельности русского человека, за исключением церковного богослужения, хотя и здесь предпринимались попытки обновления и реформирования, в целом не очень успешные. Однако начавшаяся секуляризация культуры оказала свое воздействие на всю духовную жизнь россиян, в том числе на религиозную. Национальные традиции более-менее устойчиво жили и сохранялись только в народной деревенской культуре и в быту старообрядцев

Виктор Бычков - Русская теургическая эстетика

Издетельство Ладомир, 2007. — 743 с.

ISBN 5-86218-468-6

Виктор Бычков - Русская теургическая эстетика – Содержание

Введение

Глава I. Обращение к христианским традициям в эстетике XIX века

Глава II. Владимир Соловьев. Основы теургической эстетики

Глава III. Дмитрий Мережковский. Между традицией и новаторством

Глава IV. Василий Розанов. У истоков серьезной игровой парадоксальности

Глава V. Павел Флоренский. Философия искусства

Глава VI. Сергей Булгаков. Софийная эстетика

Глава VII. Алексей Лосев. Эстетика самодовлеющего выражения

Глава VIII. Иван Ильин. Философия совершенного в искусстве

Глава IX. Религиозно ориентированная эстетика XX века

Глава X. Икона в зеркале русской духовной традиции

Глава XI. Символизм в поисках теургии

Глава XII. Апокалиптические видения авангарда

Глава XIII. Николай Бердяев. Эстетика эсхатологических прозрений

Заключение

Указатель имен

Summary