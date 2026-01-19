Можно ли найти свет там, где вытравлено всё человеческое? Виктор Франкл — психиатр, прошедший через ад нацистских лагерей смерти, — доказал: у человека можно отнять всё, кроме последней свободы. Свободы выбирать своё отношение к происходящему.

Это не просто мемуары выжившего. Это предельно честный психологический эксперимент, проведенный на самом себе в условиях, где смерть была обыденностью. Если вы чувствуете, что зашли в тупик, если повседневность кажется серой, а проблемы — непреодолимыми, эта книга станет вашим личным компасом. О

Виктор Франкл - О смысле жизни

Пер. с нем.

М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 164 с.

ISBN 978-5-00139-621-5

Виктор Франкл - О смысле жизни - Содержание

Предисловие Иоахима Бауэра

Примечание редактора

О смысле и ценности жизни Лекция первая

О смысле и ценности жизни Лекция вторая

Experimentum crucis

Послесловие Франца Веселы

Примечания

О Викторе Франкле

Библиография

Институт Виктора Франкла

Благодарности