Франкл - О смысле жизни
Можно ли найти свет там, где вытравлено всё человеческое? Виктор Франкл — психиатр, прошедший через ад нацистских лагерей смерти, — доказал: у человека можно отнять всё, кроме последней свободы. Свободы выбирать своё отношение к происходящему.
Это не просто мемуары выжившего. Это предельно честный психологический эксперимент, проведенный на самом себе в условиях, где смерть была обыденностью. Если вы чувствуете, что зашли в тупик, если повседневность кажется серой, а проблемы — непреодолимыми, эта книга станет вашим личным компасом. О
Виктор Франкл - О смысле жизни
Пер. с нем.
М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 164 с.
ISBN 978-5-00139-621-5
Виктор Франкл - О смысле жизни - Содержание
Предисловие Иоахима Бауэра
Примечание редактора
О смысле и ценности жизни Лекция первая
О смысле и ценности жизни Лекция вторая
Experimentum crucis
Послесловие Франца Веселы
Примечания
О Викторе Франкле
Библиография
Институт Виктора Франкла
Благодарности
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