«Сильнее всех сильных» — это известная биографическая повесть Виктора Викторова, посвященная жизни и духовному подвигу апостола Павла. Автор ставит перед собой задачу не просто пересказать исторические факты из книги Деяний, а воссоздать живой, психологически глубокий портрет человека, который прошел путь от яростного гонителя христиан Савла до самого преданного проповедника Евангелия. Название книги подчеркивает главную идею: истинная сила заключается не в физическом превосходстве или политической власти, а в силе Божьей благодати, способной преобразить даже самое жесткое сердце.
Повествование охватывает ключевые моменты жизни апостола: его ослепительную встречу с Христом на дороге в Дамаск, последовавшие за этим годы странствий, лишений, тюремных заключений и беспрестанной проповеди среди язычников. Викторов мастерски описывает внутреннюю борьбу героя, его непоколебимую веру и ту любовь, которая «сильнее всех сильных» преград этого мира. Книга помогает читателю увидеть в Павле не иконописный образ, а реального человека, чья страсть, интеллект и воля были полностью отданы служению Богу, что в итоге изменило ход всей мировой истории.
Г. Викторов - Сильнее всех сильных
Б.в.д.
Г. Викторов - Сильнее всех сильных - Содержание
От автора
1. Силы в природе
2. Силы материального мира
3. Силы нематериального мира
4. Зло и добро
5. Сила зла, или дьявольская сила
6. Человеческие переживания под влиянием злой силы
7. Сила Божия
8. Превосходство в сравнении
9. Сила Божьего Слова
10. Сила Крови Христа
11. Сила Духа Святого
12. Божественная сила - неисчерпаемый источник
