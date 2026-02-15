Викторов - Сильнее всех сильных

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Сильнее всех сильных» — это известная биографическая повесть Виктора Викторова, посвященная жизни и духовному подвигу апостола Павла. Автор ставит перед собой задачу не просто пересказать исторические факты из книги Деяний, а воссоздать живой, психологически глубокий портрет человека, который прошел путь от яростного гонителя христиан Савла до самого преданного проповедника Евангелия. Название книги подчеркивает главную идею: истинная сила заключается не в физическом превосходстве или политической власти, а в силе Божьей благодати, способной преобразить даже самое жесткое сердце.

Повествование охватывает ключевые моменты жизни апостола: его ослепительную встречу с Христом на дороге в Дамаск, последовавшие за этим годы странствий, лишений, тюремных заключений и беспрестанной проповеди среди язычников. Викторов мастерски описывает внутреннюю борьбу героя, его непоколебимую веру и ту любовь, которая «сильнее всех сильных» преград этого мира. Книга помогает читателю увидеть в Павле не иконописный образ, а реального человека, чья страсть, интеллект и воля были полностью отданы служению Богу, что в итоге изменило ход всей мировой истории.

Г. Викторов - Сильнее всех сильных

Б.в.д.

Г. Викторов - Сильнее всех сильных - Содержание

  • От автора

  • 1. Силы в природе

  • 2. Силы материального мира

  • 3. Силы нематериального мира

  • 4. Зло и добро

  • 5. Сила зла, или дьявольская сила

  • 6. Человеческие переживания под влиянием злой силы

  • 7. Сила Божия

  • 8. Превосходство в сравнении

  • 9. Сила Божьего Слова

  • 10. Сила Крови Христа

  • 11. Сила Духа Святого

  • 12. Божественная сила - неисчерпаемый источник

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books