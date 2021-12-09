Вильчек - Основы реальности
Эта книга об основных уроках, доступных нам благодаря изучению физического мира. Я встречал немало тех, кто интересовался его устройством и жаждал узнать, что говорит о нем современная наука. Среди них были юристы, врачи, художники, студенты, учителя, родители — множество любопытных и умных людей, которым просто не хватало знаний. На этих страницах я попытался рассказать об основных идеях современной физики как можно проще, но не жертвуя точностью. Работая над книгой, я постоянно вел мысленные беседы со своими любознательными друзьями и вспоминал их вопросы.
Для меня ключевые принципы устройства физического мира — нечто гораздо большее, чем голые факты. Безусловно, сами по себе они и убедительны, и удивительно красивы, но и образ мыслей, приведший нас к ним, — тоже огромное достижение. И важно понять, что именно эти принципы говорят о том, как мы — люди — вписываемся в общую картину мира.
II
Я выбрал десять общих принципов устройства физического мира — тех, которые видятся мне ключевыми, — и посвятил каждому по главе. В основной части каждой главы я сначала объясняю тему и рассматриваю ее с разных точек зрения, а затем делаю некоторые обоснованные предположения о ее будущем. Строить эти предположения было увлекательно; надеюсь, что и вас они заинтересуют. Кроме того, с их помощью я стараюсь донести еще одну важную мысль: наше понимание мира не стоит на месте, а постоянно развивается.
Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной
(Интеллектуальный научпоп)
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 208 с.
ISBN 978-5-00169-884-5
Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной - Содержание
Предисловие. Заново родиться
Введение
ЧАСТЬ I. ЧЕМ ИЗОБИЛЕН МИР?
- Глава 1. Здесь много пространства
- Глава 2. Здесь много времени
- Глава 3. Здесь очень мало составляющих
- Глава 4. Здесь очень мало законов
- Глава 5. Здесь много материи и энергии
ЧАСТЬ II. НАЧАЛО И КОНЕЦ
- Глава 6. Космическая история — открытая книга
- Глава 7. Откуда взялась сложность?
- Глава 8. Мы еще многого не увидели
- Глава 9. Впереди еще много загадок
- Глава 10. На все можно смотреть с разных сторон
- Послесловие. Долгий путь домой
Приложение
Благодарности
Об авторе
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