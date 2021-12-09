Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вильчек - Основы реальности

Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Эта книга об основных уроках, доступных нам благодаря изучению физического мира. Я встречал немало тех, кто интересовался его устройством и жаждал узнать, что говорит о нем современная наука. Среди них были юристы, врачи, художники, студенты, учителя, родители — множество любопытных и умных людей, которым просто не хватало знаний. На этих страницах я попытался рассказать об основных идеях современной физики как можно проще, но не жертвуя точностью. Работая над книгой, я постоянно вел мысленные беседы со своими любознательными друзьями и вспоминал их вопросы.
Для меня ключевые принципы устройства физического мира — нечто гораздо большее, чем голые факты. Безусловно, сами по себе они и убедительны, и удивительно красивы, но и образ мыслей, приведший нас к ним, — тоже огромное достижение. И важно понять, что именно эти принципы говорят о том, как мы — люди — вписываемся в общую картину мира.
II
Я выбрал десять общих принципов устройства физического мира — тех, которые видятся мне ключевыми, — и посвятил каждому по главе. В основной части каждой главы я сначала объясняю тему и рассматриваю ее с разных точек зрения, а затем делаю некоторые обоснованные предположения о ее будущем. Строить эти предположения было увлекательно; надеюсь, что и вас они заинтересуют. Кроме того, с их помощью я стараюсь донести еще одну важную мысль: наше понимание мира не стоит на месте, а постоянно развивается.

Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной

(Интеллектуальный научпоп)
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 208 с.
ISBN 978-5-00169-884-5

Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной - Содержание

Предисловие. Заново родиться
Введение
ЧАСТЬ I. ЧЕМ ИЗОБИЛЕН МИР?
  • Глава 1. Здесь много пространства
  • Глава 2. Здесь много времени
  • Глава 3. Здесь очень мало составляющих
  • Глава 4. Здесь очень мало законов
  • Глава 5. Здесь много материи и энергии
ЧАСТЬ II. НАЧАЛО И КОНЕЦ
  • Глава 6. Космическая история — открытая книга
  • Глава 7. Откуда взялась сложность?
  • Глава 8. Мы еще многого не увидели
  • Глава 9. Впереди еще много загадок
  • Глава 10. На все можно смотреть с разных сторон
  • Послесловие. Долгий путь домой
Приложение
Благодарности
Об авторе
Предметно-именной указатель
Views 420
Rating 5.0 / 5
Added 09.12.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books