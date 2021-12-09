Эта книга об основных уроках, доступных нам благодаря изучению физического мира. Я встречал немало тех, кто интересовался его устройством и жаждал узнать, что говорит о нем современная наука. Среди них были юристы, врачи, художники, студенты, учителя, родители — множество любопытных и умных людей, которым просто не хватало знаний. На этих страницах я попытался рассказать об основных идеях современной физики как можно проще, но не жертвуя точностью. Работая над книгой, я постоянно вел мысленные беседы со своими любознательными друзьями и вспоминал их вопросы.

Для меня ключевые принципы устройства физического мира — нечто гораздо большее, чем голые факты. Безусловно, сами по себе они и убедительны, и удивительно красивы, но и образ мыслей, приведший нас к ним, — тоже огромное достижение. И важно понять, что именно эти принципы говорят о том, как мы — люди — вписываемся в общую картину мира.

II

Я выбрал десять общих принципов устройства физического мира — тех, которые видятся мне ключевыми, — и посвятил каждому по главе. В основной части каждой главы я сначала объясняю тему и рассматриваю ее с разных точек зрения, а затем делаю некоторые обоснованные предположения о ее будущем. Строить эти предположения было увлекательно; надеюсь, что и вас они заинтересуют. Кроме того, с их помощью я стараюсь донести еще одну важную мысль: наше понимание мира не стоит на месте, а постоянно развивается.

Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной

(Интеллектуальный научпоп)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 208 с.

ISBN 978-5-00169-884-5

Фрэнк Вильчек - Основы реальности: 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной - Содержание

Предисловие. Заново родиться

Введение

ЧАСТЬ I. ЧЕМ ИЗОБИЛЕН МИР?

Глава 1. Здесь много пространства

Глава 2. Здесь много времени

Глава 3. Здесь очень мало составляющих

Глава 4. Здесь очень мало законов

Глава 5. Здесь много материи и энергии

ЧАСТЬ II. НАЧАЛО И КОНЕЦ

Глава 6. Космическая история — открытая книга

Глава 7. Откуда взялась сложность?

Глава 8. Мы еще многого не увидели

Глава 9. Впереди еще много загадок

Глава 10. На все можно смотреть с разных сторон

Послесловие. Долгий путь домой

Приложение

Благодарности

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