Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вилкерсон - Совершилось!

Вилкерсон, Дэвид - Совершилось!
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Сегодня Церковь Христова отчаянно нуждается в обновлении откровения о своем завете с Богом. Мы живем во времена ужасающего демонического обольщения. Иисус предупреждал, что настанут дни, когда сатана собьет с толку даже избранных Божьих. Сегодня Его слова сбываются. Человеческий род сталкивается с настоящим цунами искушений, не известных поколениям, жившим доныне.

Дьявол активно использует средства массовой информации. Еще меньше века назад о телевидении, Интернете и видео никто даже не слышал. А сегодня спутниковое телевидение поставляет порнографию в каждый дом. Техника, предназначенная для улучшения быта, стала широко открытыми воротами для зла. Общество просто тонет в обольщениях, захлестывающих его с невиданным ранее напором. Сатана задействует практически любое средство массовой информации, чтобы разбудить дремлющие похоти, поощрить разврат и уничтожить само упоминание о нравственности. И семьи рушатся... И браки распадаются...

Ужасно, что в эту дьявольскую сеть похотей попали и многие христиане. Им нравилось заигрывать с грехом, а теперь они вынуждены сражаться за собственные души. Наше служение получает еженедельно тысячи писем от отчаявшихся христиан, скованных кандалами греха. Их судьбами и судьбами их любимых управляют наркотики, спиртное, курево, порнография, блуд, измена, гомосексуализм, азартные игры, депрессия, гнев, жадность, тяга к воровству. У всех этих людей есть кое-что общее: они рабы греха, который сами «прикормили». И все они не могут освободиться от власти пагубной привычки.

Многие из этих драгоценных людей любят Христа от всего сердца. Они извели себя молитвами, пролили реки слез: они уже устали консультироваться с пасторами и друзьями — а воз и ныне там! Все кончается одним и тем же: они снова возвращаются к своему греху, и чувство вины за совершаемое растет в них раз за разом.

Вилкерсон, Дэвид - Совершилось! - Побеждая грех изо дня в день

Пер. с англ. И. Белов. - К.: Светлая звезда, 2018. — 144 с.
ISBN 978-966-426-232-0

Вилкерсон, Дэвид - Совершилось! - Содержание

  • Предисловие Гэри Вилкерсона
  • Вступление
  • Тема I. Основи Нового Завіту
    • 1. Понимание Нового Завета
    • 3. Крест Христов и Новый Завет
    • 4. Через смерть — к Новому Завету!
    • 10. Новый Завет — тайна Божья
    • 11. Новый Завет и предваряющая Божья любовь
  • Тема II. Звільнення від гріха та практична сила
    • 2. Освободись от власти греха!
    • 5. Новый Завет и пребывающий в нас Дух Святой
    • 6. Новый Завет и страх Божий
    • 7. Освобождающая сила Нового Завета
    • 9. Новый Завет разрушает сатанинские твердыни
  • Тема III. Христове служіння у Новому Завіті
    • 8. Христос — наш Первосвященник Нового Завета
  • Об авторе
Views 360
Rating 5.0 / 5
Added 13.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books