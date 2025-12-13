Вилкерсон - Совершилось!
Сегодня Церковь Христова отчаянно нуждается в обновлении откровения о своем завете с Богом. Мы живем во времена ужасающего демонического обольщения. Иисус предупреждал, что настанут дни, когда сатана собьет с толку даже избранных Божьих. Сегодня Его слова сбываются. Человеческий род сталкивается с настоящим цунами искушений, не известных поколениям, жившим доныне.
Дьявол активно использует средства массовой информации. Еще меньше века назад о телевидении, Интернете и видео никто даже не слышал. А сегодня спутниковое телевидение поставляет порнографию в каждый дом. Техника, предназначенная для улучшения быта, стала широко открытыми воротами для зла. Общество просто тонет в обольщениях, захлестывающих его с невиданным ранее напором. Сатана задействует практически любое средство массовой информации, чтобы разбудить дремлющие похоти, поощрить разврат и уничтожить само упоминание о нравственности. И семьи рушатся... И браки распадаются...
Ужасно, что в эту дьявольскую сеть похотей попали и многие христиане. Им нравилось заигрывать с грехом, а теперь они вынуждены сражаться за собственные души. Наше служение получает еженедельно тысячи писем от отчаявшихся христиан, скованных кандалами греха. Их судьбами и судьбами их любимых управляют наркотики, спиртное, курево, порнография, блуд, измена, гомосексуализм, азартные игры, депрессия, гнев, жадность, тяга к воровству. У всех этих людей есть кое-что общее: они рабы греха, который сами «прикормили». И все они не могут освободиться от власти пагубной привычки.
Многие из этих драгоценных людей любят Христа от всего сердца. Они извели себя молитвами, пролили реки слез: они уже устали консультироваться с пасторами и друзьями — а воз и ныне там! Все кончается одним и тем же: они снова возвращаются к своему греху, и чувство вины за совершаемое растет в них раз за разом.
Вилкерсон, Дэвид - Совершилось! - Побеждая грех изо дня в день
Пер. с англ. И. Белов. - К.: Светлая звезда, 2018. — 144 с.
ISBN 978-966-426-232-0
Вилкерсон, Дэвид - Совершилось! - Содержание
- Предисловие Гэри Вилкерсона
- Вступление
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Тема I. Основи Нового Завіту
- 1. Понимание Нового Завета
- 3. Крест Христов и Новый Завет
- 4. Через смерть — к Новому Завету!
- 10. Новый Завет — тайна Божья
- 11. Новый Завет и предваряющая Божья любовь
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Тема II. Звільнення від гріха та практична сила
- 2. Освободись от власти греха!
- 5. Новый Завет и пребывающий в нас Дух Святой
- 6. Новый Завет и страх Божий
- 7. Освобождающая сила Нового Завета
- 9. Новый Завет разрушает сатанинские твердыни
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Тема III. Христове служіння у Новому Завіті
- 8. Христос — наш Первосвященник Нового Завета
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