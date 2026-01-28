Виллари - Джироламо Савонарола и его время
Прибывши в Феррару в 1440 году, он стал блестяще преподавать медицину в тамошнем университете. Вместе с тем он сделался врачом при герцогском дворе, снискал всеобщую любовь и достиг многих почестей. Папа Николай V пожаловал его титулом иерусалимского Кавалера, а преемники маркиза Николо III одарили его землями, предоставили ему доходные места и даже уступили ему в лен небольшое владение. Наследник Николо III Лионелло, сохранив за ним звание придворного медика, увеличил ему содержание и освободил его от прочих обязанностей, чтобы обеспечить ему досуг для чисто научных занятий.
О сыне его Николо мы знаем очень немного. Кажется, он изучал схоластику и медицину, но каких-либо трудов с его именем до нас не дошло. Он проводил время в придворных увеселениях, проматывая средства, приобретенные трудами и неутомимой деятельностью своего отца.
Жена его, Елена, из известной в Мантуе фамилии Бонакосси была, наоборот, женщиной выдающегося ума и обладала весьма твердой, почти мужской силой воли. Летописцы дают нам о ней немного сведений, но и то, что они сообщают, свидетельствует о высоких ее душевных качествах. В самом деле, письма, с которыми Джироламо обращался к ней в минуты скорби, пред лицом надвигавшихся на него опасностей, почти как к единственному верному другу, подтверждают наше мнение о ее достоинствах и дают нам право еще раз отметить сделанное уже наблюдение, что у великих людей одним из наиболее постоянных и неизменных чувств является именно любовь к матери, доходящая до благоговения, любовь, которую можно было бы назвать культом.
Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время
Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время - Содержание
ТОМ ПЕРВЫЙ
- Предисловия
- Предисловие автора к русскому переводу
- Предисловие ко второму изданию
- Предисловие к первому изданию
Книга первая (1452-1494)
- Глава I. Or рождения Савонаролы до его поступления в монастырь (1452-1475)
- Глава II. От поступления в монастырь до первого путешествия во Флоренцию (1475-1481)
- Глава III. Лоренцо Великолепный и флорентийцы его времени
- Глава IV. Марсилио Фичино и Академия Платона
- Diana V. Первое пребывание Савонаролы в Тоскане, путешествие в Ломбардию, возвращение во Флоренцию (1481-1490)
- Глава VI. Философия Савонаролы
- Глава VII. Первые работы Савонаролы религиозного содержания и его толкование на Библию
- Глава VIII. Савонарола проповедует в Соборе на тексты, взятые из Евангелий. Выступает противником Лоренцо Великолепного. Проповеди его На тексты из первого послания Иоанна Богослова (1491)
- Глава IX. Смерть Лоренцо Медичи и Иннокентия VIII. Избрание Александра VI. Путешествие Савонаролы в Болонью. Отделение монастыря Св. Марка от Ломбардской Конгрегации. Реформа монастыря (1492-1493)
- Глава X. Савонарола излагает основные пункты своего учения в Рождественский пост 1493 года. В проповедях Великого поста 1494 года предсказывает приход французов
Книга вторая (1494-1495)
- Глава I. Нашествие французов на Италию (1494)
- Глава II. Медичи изгнаны из Флоренции Савонарола отправляется послом в лагерь французов (ноябрь 1494)
- Глава III. Мятеж в Пизе. Выезд Карла VIII во Флоренцю, его трактат с Республикой и его отъезд (ноябрь 1494)
- Глава IV. Условия политической жизни Флоренции по уходе французов. Савонарола предлагает новую форму правления (декабрь 1494)
- Глава V. Устройство нового правления трудами Савонаролы. Великий Совет и Совет Восьмидесяти. Реорганизация налогов посредством взимания 1/10 части доходов или поземельного налога. Рассуждения о законе всеобщего мира и апелляция на решения «Шести Бобов», одобрение соответствующих законов. Восстанавливается торговый суд. Аккопиаторы слагают свою власть, парламенты уничтожаются, учреждается ломбард. Мнение итальянских политиков о реформах, введенных Савонаролою (1494-1495)
- Глава VI. Пророчества Савонаролы и его труды пророческого характера
- Глава VII. Во Флоренции начинают образовываться различные партии. Савонарола проповедует в праздники на псалмы В Великий пост проповедями на кн. Иова начинает общую реформу нравов, достигая блестящих результатов. Обращение фра Бенедетто (1495)
Книга третья (1495-1497)
- Глава I. Карл VIII возвращается во Францию. Союзники помогают Пьеро Медичи в его попытке овладеть Флоренциею. Савонарола проповедует против тирании и Медичи: последние отражены (1495-1496)
- Глава II. Савонарола приглашается папским Бреве в Рим. Его ответ. Новое Бреве запрещает ему проповедь, но «Десять» добиваются молчаливой отмены распоряжения. Савонароле предлагается кардинальская шапка, но он отказывается (1495-1496)
- Глава III. В Великий пост 1496 года Савонарола вновь выступает с проповедью
- Глава IV. Различные ученые отзывы о доктрине Савонаролы. Обращение к нему правителей Италии и его ответы. Разговор папы с флорентийским послом. Савонарола вновь появляется на церковной кафедре и проповедует по праздникам на книгу Руфь и пророка Михея (1496)
- Глава V. Стеснительные обстоятельства и военные неудачи республики в борьбе с Пизой. Смерть Пьеро Каппони. Угрозы членов лиги, призывающих императора Максимилиана в Италию. Новое Бреве папы против Савонаролы и ответ последнего. Республика осаждена в Ливорно императором и союзниками Савонарола вновь выступает на церковной кафедре. Флорентийцы чудесным образом избегают всех опасностей (1496)
- Глава VI. Франческо Валори, избранный гонфалоньером, предлагает некоторые новые законы Карнавал. Сожжение «Суеты». Монахи Св. Марка покупают библиотеку Медичи. Идеи Савонаролы о красоте. Его защита поэзии, его стихотворные произведения (1497)
ТОМ ВТОРОЙ
- От редактора перевода АЛ. Волынского
Книга четвертая (1497-1498)
- Глава 1. Савонарола проповедует в Великий пост 1497 года на пророка Иезекииля Привычки и образ жизни Пьеро Медичи в Риме. Делается новая попытка водворить его во Флоренции, но эта попытка решительно не удается (1497)
- Глава II. Проповедь и мятеж в день Вознесения. Отлучение и ответы на него Савонаролы. Чума начинает стихать (1497)
- Глава III. Ламберто дель Антелла раскрывает весь заговор Медичи. Процесс и осуждение обвиняемых (1497)
- Глава IV. Изданные и не изданные мелкие произведения Савонаролы. «Триумф Креста»
- Глава V. Савонарола вновь выступает с проповедью в неделю «О блудном сыне*. Второе «Сожжение суеты». Новые Бреве папы. Проповеди продолжаются (1497-1498)
- Глава VI. Разговор флорентийского посла с папой. Новые Бреве и угрозы. Новые «Практики», собираемые Синьорией. Запрещение Савонароле проповедовать. Последний великопостный круг его проповедей и его прощание с народом. Его письма к папе и к разным правителям (март 1498)
- Глава VII. Испытание огнем (7 апреля 1498)
- Глава VIII. Нападение на монастырь и его защита; Савонаролу и его двух товарищей заключают в тюрьму (8-9 апреля 1498)
- Глава IX. Допрос и пытка. Судьи республики, составив два ложных судебных следствия, все же не имеют возможности признать его виновным (9-25 апреля 1498)
- Глава X Фра Доменико, фра Сильвестро и многие другие монахи и друзья монастыря подвергаются судебному следствию. Савонарола, оставшись один в тюрьме, отдается своим последним работам (от 26 апреля по 18 мая 1498)
- Глава XI Апостолические комиссары вновь подвергаю пытке Савонаролу, который и после третьего процесса оказывается невинным. Осуждение трех монахов и приведение приговора над ними в исполнение (19-23 мая 1498)
Заключение.
Письма и речи Савонаролы:
- Письмо к отцу
- Письмо к родным
- Из проповеди на псалом «Сколь благ»
- Проповедь н а тему обновления церкви
- Из проповеди на псалом «Хвалите Бога»
- Проповедь на книгу Иова
- Проповедь на псалмы
- Проповедь на пророка Иезекииля
- Проповедь, прерванная врагами
- О недействительности папского Бреве
- Miserere
Примечания
спасибо