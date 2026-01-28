Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время

Колыбелью древнего рода Савонаролы был город Падуя. Еще около 1256 года хроники упоминают о некоем Антонио Савонароле, храбром воине, защищавшем свой родной город от вторжения тирана Эззелина. В память этого события одни из падуанских городских ворот носят до сих пор названье Савонароловских. В половине XV века один из отпрысков этой фамилии перешел в Феррару по приглашению герцогов д’Эсге, бывших в то время там правителями. Николо III, любитель наук и искусств, покровитель ученых, полагавший свою гордость в том, чтобы двор его блистал въедающимися умами, пригласил к себе Микеле Савонаролу. Последний был тогда знаменитым доктором в падуанской медицинской школе При своих широких познаниях он был одушевлен живым религиозным чувством и отличался состраданием к бедным, которых лечил безвозмездно. Память о нем сохранилась в потомстве не только благодаря многочисленным ученым его трудам, но и благодаря нежному чувству, какое он питал к внуку своему Джироламо Савонароле, впоследствии снискавшему себе такую известность во всем мире.

Прибывши в Феррару в 1440 году, он стал блестяще преподавать медицину в тамошнем университете. Вместе с тем он сделался врачом при герцогском дворе, снискал всеобщую любовь и достиг многих почестей. Папа Николай V пожаловал его титулом иерусалимского Кавалера, а преемники маркиза Николо III одарили его землями, предоставили ему доходные места и даже уступили ему в лен небольшое владение. Наследник Николо III Лионелло, сохранив за ним звание придворного медика, увеличил ему содержание и освободил его от прочих обязанностей, чтобы обеспечить ему досуг для чисто научных занятий.

О сыне его Николо мы знаем очень немного. Кажется, он изучал схоластику и медицину, но каких-либо трудов с его именем до нас не дошло. Он проводил время в придворных увеселениях, проматывая средства, приобретенные трудами и неутомимой деятельностью своего отца.

Жена его, Елена, из известной в Мантуе фамилии Бонакосси была, наоборот, женщиной выдающегося ума и обладала весьма твердой, почти мужской силой воли. Летописцы дают нам о ней немного сведений, но и то, что они сообщают, свидетельствует о высоких ее душевных качествах. В самом деле, письма, с которыми Джироламо обращался к ней в минуты скорби, пред лицом надвигавшихся на него опасностей, почти как к единственному верному другу, подтверждают наше мнение о ее достоинствах и дают нам право еще раз отметить сделанное уже наблюдение, что у великих людей одним из наиболее постоянных и неизменных чувств является именно любовь к матери, доходящая до благоговения, любовь, которую можно было бы назвать культом.

Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время