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Виллари - Джироламо Савонарола и его время

Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время
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Category ESXATOS BOOKS, History
Колыбелью древнего рода Савонаролы был город Падуя. Еще около 1256 года хроники упоминают о некоем Антонио Савонароле, храбром воине, защищавшем свой родной город от вторжения тирана Эззелина. В память этого события одни из падуанских городских ворот носят до сих пор названье Савонароловских. В половине XV века один из отпрысков этой фамилии перешел в Феррару по приглашению герцогов д’Эсге, бывших в то время там правителями. Николо III, любитель наук и искусств, покровитель ученых, полагавший свою гордость в том, чтобы двор его блистал въедающимися умами, пригласил к себе Микеле Савонаролу. Последний был тогда знаменитым доктором в падуанской медицинской школе При своих широких познаниях он был одушевлен живым религиозным чувством и отличался состраданием к бедным, которых лечил безвозмездно. Память о нем сохранилась в потомстве не только благодаря многочисленным ученым его трудам, но и благодаря нежному чувству, какое он питал к внуку своему Джироламо Савонароле, впоследствии снискавшему себе такую известность во всем мире.

Прибывши в Феррару в 1440 году, он стал блестяще преподавать медицину в тамошнем университете. Вместе с тем он сделался врачом при герцогском дворе, снискал всеобщую любовь и достиг многих почестей. Папа Николай V пожаловал его титулом иерусалимского Кавалера, а преемники маркиза Николо III одарили его землями, предоставили ему доходные места и даже уступили ему в лен небольшое владение. Наследник Николо III Лионелло, сохранив за ним звание придворного медика, увеличил ему содержание и освободил его от прочих обязанностей, чтобы обеспечить ему досуг для чисто научных занятий.

О сыне его Николо мы знаем очень немного. Кажется, он изучал схоластику и медицину, но каких-либо трудов с его именем до нас не дошло. Он проводил время в придворных увеселениях, проматывая средства, приобретенные трудами и неутомимой деятельностью своего отца.

Жена его, Елена, из известной в Мантуе фамилии Бонакосси была, наоборот, женщиной выдающегося ума и обладала весьма твердой, почти мужской силой воли. Летописцы дают нам о ней немного сведений, но и то, что они сообщают, свидетельствует о высоких ее душевных качествах. В самом деле, письма, с которыми Джироламо обращался к ней в минуты скорби, пред лицом надвигавшихся на него опасностей, почти как к единственному верному другу, подтверждают наше мнение о ее достоинствах и дают нам право еще раз отметить сделанное уже наблюдение, что у великих людей одним из наиболее постоянных и неизменных чувств является именно любовь к матери, доходящая до благоговения, любовь, которую можно было бы назвать культом.

Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время

- М.. ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство лет», 2002. - 832 с.
ISBN 5- 1 7- 01 5 1 34-9 (000 «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-04718-0 (ООО «Издательство Астель»)

Паскуале Виллари - Джироламо Савонарола и его время - Содержание

ТОМ ПЕРВЫЙ

  • Предисловия
  • Предисловие автора к русскому переводу
  • Предисловие ко второму изданию
  • Предисловие к первому изданию

Книга первая (1452-1494)

  • Глава I. Or рождения Савонаролы до его поступления в монастырь (1452-1475)
  • Глава II. От поступления в монастырь до первого путешествия во Флоренцию (1475-1481)
  • Глава III. Лоренцо Великолепный и флорентийцы его времени
  • Глава IV. Марсилио Фичино и Академия Платона
  • Diana V. Первое пребывание Савонаролы в Тоскане, путешествие в Ломбардию, возвращение во Флоренцию (1481-1490)
  • Глава VI. Философия Савонаролы
  • Глава VII. Первые работы Савонаролы религиозного содержания и его толкование на Библию
  • Глава VIII. Савонарола проповедует в Соборе на тексты, взятые из Евангелий. Выступает противником Лоренцо Великолепного. Проповеди его На тексты из первого послания Иоанна Богослова (1491)
  • Глава IX. Смерть Лоренцо Медичи и Иннокентия VIII. Избрание Александра VI. Путешествие Савонаролы в Болонью. Отделение монастыря Св. Марка от Ломбардской Конгрегации. Реформа монастыря (1492-1493)
  • Глава X. Савонарола излагает основные пункты своего учения в Рождественский пост 1493 года. В проповедях Великого поста 1494 года предсказывает приход французов

Книга вторая (1494-1495)

  • Глава I. Нашествие французов на Италию (1494)
  • Глава II. Медичи изгнаны из Флоренции Савонарола отправляется послом в лагерь французов (ноябрь 1494)
  • Глава III. Мятеж в Пизе. Выезд Карла VIII во Флоренцю, его трактат с Республикой и его отъезд (ноябрь 1494)
  • Глава IV. Условия политической жизни Флоренции по уходе французов. Савонарола предлагает новую форму правления (декабрь 1494)
  • Глава V. Устройство нового правления трудами Савонаролы. Великий Совет и Совет Восьмидесяти. Реорганизация налогов посредством взимания 1/10 части доходов или поземельного налога. Рассуждения о законе всеобщего мира и апелляция на решения «Шести Бобов», одобрение соответствующих законов. Восстанавливается торговый суд. Аккопиаторы слагают свою власть, парламенты уничтожаются, учреждается ломбард. Мнение итальянских политиков о реформах, введенных Савонаролою (1494-1495)
  • Глава VI. Пророчества Савонаролы и его труды пророческого характера
  • Глава VII. Во Флоренции начинают образовываться различные партии. Савонарола проповедует в праздники на псалмы В Великий пост проповедями на кн. Иова начинает общую реформу нравов, достигая блестящих результатов. Обращение фра Бенедетто (1495)

Книга третья (1495-1497)

  • Глава I. Карл VIII возвращается во Францию. Союзники помогают Пьеро Медичи в его попытке овладеть Флоренциею. Савонарола проповедует против тирании и Медичи: последние отражены (1495-1496)
  • Глава II. Савонарола приглашается папским Бреве в Рим. Его ответ. Новое Бреве запрещает ему проповедь, но «Десять» добиваются молчаливой отмены распоряжения. Савонароле предлагается кардинальская шапка, но он отказывается (1495-1496)
  • Глава III. В Великий пост 1496 года Савонарола вновь выступает с проповедью
  • Глава IV. Различные ученые отзывы о доктрине Савонаролы. Обращение к нему правителей Италии и его ответы. Разговор папы с флорентийским послом. Савонарола вновь появляется на церковной кафедре и проповедует по праздникам на книгу Руфь и пророка Михея (1496)
  • Глава V. Стеснительные обстоятельства и военные неудачи республики в борьбе с Пизой. Смерть Пьеро Каппони. Угрозы членов лиги, призывающих императора Максимилиана в Италию. Новое Бреве папы против Савонаролы и ответ последнего. Республика осаждена в Ливорно императором и союзниками Савонарола вновь выступает на церковной кафедре. Флорентийцы чудесным образом избегают всех опасностей (1496)
  • Глава VI. Франческо Валори, избранный гонфалоньером, предлагает некоторые новые законы Карнавал. Сожжение «Суеты». Монахи Св. Марка покупают библиотеку Медичи. Идеи Савонаролы о красоте. Его защита поэзии, его стихотворные произведения (1497)

ТОМ ВТОРОЙ

  • От редактора перевода АЛ. Волынского

Книга четвертая (1497-1498)

  • Глава 1. Савонарола проповедует в Великий пост 1497 года на пророка Иезекииля Привычки и образ жизни Пьеро Медичи в Риме. Делается новая попытка водворить его во Флоренции, но эта попытка решительно не удается (1497)
  • Глава II. Проповедь и мятеж в день Вознесения. Отлучение и ответы на него Савонаролы. Чума начинает стихать (1497)
  • Глава III. Ламберто дель Антелла раскрывает весь заговор Медичи. Процесс и осуждение обвиняемых (1497)
  • Глава IV. Изданные и не изданные мелкие произведения Савонаролы. «Триумф Креста»
  • Глава V. Савонарола вновь выступает с проповедью в неделю «О блудном сыне*. Второе «Сожжение суеты». Новые Бреве папы. Проповеди продолжаются (1497-1498)
  • Глава VI. Разговор флорентийского посла с папой. Новые Бреве и угрозы. Новые «Практики», собираемые Синьорией. Запрещение Савонароле проповедовать. Последний великопостный круг его проповедей и его прощание с народом. Его письма к папе и к разным правителям (март 1498)
  • Глава VII. Испытание огнем (7 апреля 1498)
  • Глава VIII. Нападение на монастырь и его защита; Савонаролу и его двух товарищей заключают в тюрьму (8-9 апреля 1498)
  • Глава IX. Допрос и пытка. Судьи республики, составив два ложных судебных следствия, все же не имеют возможности признать его виновным (9-25 апреля 1498)
  • Глава X Фра Доменико, фра Сильвестро и многие другие монахи и друзья монастыря подвергаются судебному следствию. Савонарола, оставшись один в тюрьме, отдается своим последним работам (от 26 апреля по 18 мая 1498)
  • Глава XI Апостолические комиссары вновь подвергаю пытке Савонаролу, который и после третьего процесса оказывается невинным. Осуждение трех монахов и приведение приговора над ними в исполнение (19-23 мая 1498)

Заключение.

Письма и речи Савонаролы:

  • Письмо к отцу
  • Письмо к родным
  • Из проповеди на псалом «Сколь благ»
  • Проповедь н а тему обновления церкви
  • Из проповеди на псалом «Хвалите Бога»
  • Проповедь на книгу Иова
  • Проповедь на псалмы
  • Проповедь на пророка Иезекииля
  • Проповедь, прерванная врагами
  • О недействительности папского Бреве
  • Miserere

Примечания

Views 446
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Added 28.01.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

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