Вилсон - Чей же это ребенок?
Когда я увидел заголовки последнего выпуска «Нью-Йорк Дейли Ньюс», я замер. Крупным планом выделялся заголовок «Кто она?»
Под этими словами был портрет девочки с длинными черными волосами, набросок, сделанный от руки. У нее были темные глаза и морщинистый лоб.
Единственным определением ее личности был номер ее камеры в морге: М91-5935. Она весила всего лишь двадцать пять фунтов (11,2 кг), ей было около 4 лет. Девочку нашли строители возле шоссе на углу Харлема, ее уже сильно разложившееся тело было запихано в дорожный холодильник. На ней не было никакой одежды. Ее руки и ноги были связаны шнуром. Волосы были заделаны в хвостик.
«Это ведь совсем недалеко от одной из наших тротуарных Воскресных школ», — сказал я себе, смотря на первую страницу газеты.
Ее жизнь и смерть остались загадкой. Говорят, что она была мертва уже по крайней мере неделю. Ее крохотное тело было положено в зеленый мусорный пакет и запихано в синий дорожный холодильник.
Глава детективов Нью-Йорка Джозеф Борели наверное знал только одно. «На ее лице было выражено слишком много горя и страдания для человека, прожившего всего четыре года», — сказал он.
«Чей же это ребенок?» — думал я.
Картина не из приятных
Девочка стала просто еще одним статистическим фактом для этого ожесточенного преступлениями города, но для меня она была намного больше, чем это. Когда-то она была реальным живым человеком, которому, наверное, нравилось играть со своими куклами и смотреть мультфильмы. Она также была символом полного отчаяния, которое темной тучей висит над гетто нашей страны.
Глаза мои наполнились слезами, когда я отложил газету. Именно из-за нее я пришел в этот забытый Богом город. Изо дня в день в течение уже более десяти лет я вкладывал каждую частичку моей жизни в спасение таких детей. Был ли шанс для достижения этой маленькой девочки? Была ли она среди более чем десяти тысяч детей, которые приходили в нашу Воскресную школу на той неделе, когда она была убита?
«Господь, —подумал я, —мог ли я сделать что-нибудь больше того, что я сделал, что-нибудь еще для нее? »
Я вышел из моего офиса и стал на углу улиц Эвергрин и Гроув в Бушвик или Бедфорд-Стуйвезант, одного из районов Бруклина, оглядываясь и видя вокруг себя мрачную жестокую реальность жизни в гетто. Картина была не из приятных.
Вилсон Б. - Чей же это ребенок? – Реальная помощь потерянному поколению
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 224 с.: ил.
ISBN 5-88869-065-1
Вилсон Б. - Чей же это ребенок? – Содержание
От автора
Предисловие
От издателя
- 1 Синий дорожный холодильник
- 2 «Жди здесь»
- 3 «Извините, дети, это —конец»
- 4 Свисток
- 5 Не отбрасывайте их
- 6 «Я не хочу идти домой»
- 7 Сила посещений на дому
- 8 Сражение с великаном
- 9 «Действительно ли меня это волнует?»
- 10 Самый радостный час недели
- 11 От служения к движению
- 12 Может ли один человек что-то изменить?
- 13 Этот ребенок мой
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