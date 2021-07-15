Ты знаешь, что в мире миллионы людей называют себя христианами. К сожалению, далеко не все они являются ими. В христианстве существует много течений, которые имеют отличные друг от друга доктрины. Поэтому для меня не представляется возможным рассказать тебе в этом письме о всех направлениях. Но я уверен, что миллионы христиан во всем мире верят в ту истину, о которой ты прочтешь на страницах этой книги. Я молюсь о том, чтобы ты, внимательно читая эту книгу, приблизился к Богу, узнал Его, научился быть Ему более послушным и стал чадом Божиим. А сейчас я попытаюсь ответить на твои вопросы.

Вильям Миллер - Путь веры

Свет на Востоке 1990 г. - 50 с.

Вильям Миллер - Путь веры - Содержание

Предисловие

1. Кто такой Бог?

2. Кто такой человек?

3. Что такое грех?

4. Веришь ли ты в пророков и ангелов?

5. Какими священными книгами руководствуются христиане?

6. Жизнь Иисуса Христа на Земле

7. Кто такой Иисус Христос?

8. Для чего Иисус пришел на Землю?

9. Что нужно сделать, чтобы спастись?

10. Кто такой Святой Дух?

11. Что значит триединство Бога?

12. Что такое Церковь?

13. Обряды и таинства христиан

14. Этика христианина

15. В какое будущее верят христиане?

16. Отношение верующих к смерти

Заключение