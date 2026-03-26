Виноградов - Грищенко - Андрей Первозванный

Об апостоле Андрее мы знаем очень мало и вместе с тем очень много. Очень мало потому, что все более или менее достоверные сведения о брате Петра (неизвестно даже, старшем или младшем) сводятся к скудным упоминаниям его в Евангелиях и к его появлению в начале «Деяний апостолов».

Следующие рассказы об апостоле Андрее относятся уже ко II веку и имеют ярко выраженный легендарный характер. Это восходящее к предшественникам Оригена краткое упоминание о проповеди апостола неким скифам, а также датирующиеся тем же временем апокрифические «Деяния Андрея», которые были написаны, по согласному мнению исследователей, сирийским или египетским автором.

Последний даже не бывал никогда в Патрах Ахейских, где он помещает смерть апостола, – весь сюжет его произведения представляет собой вымышленную рамку для проповеди раннехристианского энкратизма (радикального учения о воздержании).

Но и от этих «Деяний» до нас дошла только заключительная часть, да и то не очевидно, что в оригинальном виде, остальной же их сюжет известен лишь из позднейших переработок. Впрочем, возникшая в начале IX века новая житийная традиция Первозванного апостола почти полностью отказалась от материала апокрифических «Деяний», сконструировав вместо этого собственную, но столь же далёкую и от реальности, и от правдоподобия картину.

Однако и эта картина за очень небольшое время претерпела сильную трансформацию по мере её переработки последующими авторами – особенно в Грузии и на Руси.

Андрей Виноградов - Александр Грищенко - Андрей Первозванный - Опыт небиографического жизнеописания

М.: Молодая гвардия, 2013. — 406[10] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1441)

ISBN 978-5-235-03668-0

Андрей Виноградов - Александр Грищенко - Андрей Первозванный - Опыт небиографического жизнеописания - Содержание

ПРОЛОГ

1. Андреева ночь

2. «Мы нашли Мессию»

3. Мать всех ересей

4. «С причала рыбачил апостол Андрей...»

Часть первая. ПАЛЕСТИНА

1. Загадки первого призвания

2. Толкования отцов

3. Соперник Иуды

4. Откровение на Елеонской горе

5. О чём недоговаривают апокрифы?

Часть вторая. ОБРАЩЕНИЕ ЛЮДОЕДОВ

1. Чудесный кормчий

2. Евангелие от Андрея

3. «Аминь, аллилуйя!»

4. Посрамлённые кумиры

5. Над кровавым жёлобом

6. Крещение потопом

Часть третья. ПО МАЛОЙ АЗИИ

1. Апостольский жребий

2. Три путешествия Андрея

3. Никея

4. Вдоль южного берега Понта

5. Синопские чудеса

Часть четвёртая. НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ

1. От Трапезунта до Севастополя Великого

2. Зихия и Боспор, или В лабиринте имён

3. Снова в Грузию

4. Вглубь гор Кавказских

5. И снова на Боспор

Часть пятая. ВИЗАНТИЙ И ОКРЕСТНОСТИ

1. «Велегласный орёл евангельской проповеди»

2. Епископ Второго Рима

3. В Городе варваров

4. Апостолы из ларца

5. Андрей и Филимон

Часть шестая. ЧЕРЕЗ СКИФИЮ НА РУСЬ

1. Сны о Херсонесе

2. Андрей и Павел

3. Вверх по Днепру

4. Новгородские бани и остров Валаам

5. Возвращение через Рим

Часть седьмая. В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ НА ЗАПАД

1. Самый пламенный из апостолов

2. Андрей и Варфоломей

3. Чертоги Небесного дворца

4. Инцест и пожар в Филиппах

5. Неистовый проконсул и поверженный змей

Часть восьмая. ПАТРЫ АХЕЙСКИЕ

1. Уверение Лесбия и милосердие Трофимы

2. Коринф и возвращение в Патры

3. Повивания и прорицания

4. В спальне проконсула Эгеата

5. Во тьме заключения

6. На кресте

Часть девятая. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

1. Миссия святого Артемия

2. Из Патр

3. В храм Апостолов

ЭПИЛОГ

Основные даты жизни и последующего прославления апостола Андрея

Справочный аппарат и библиография