Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Educational, Cultural Studies Art

IV век остается, пожалуй, самым загадочным временем в истории херсонского христианства. И порождена эта проблема не столько недостатком источников, которых, на самом деле, больше, чем для многих других веков, сколько трудностью при их согласовании.

Поэтому первой задачей настоящей работы является анализ и сравнение письменных (агиографических, исторических и эпиграфических) источников по истории Херсонской Церкви IV века.

Другим существенным препятствием оказывается невозможность отнести с достоверностью к этому столетию ни одного церковного здания в Херсоне. Попытки С. А. Беляева приписать IV веку, причем чуть ли не эпохе Константина, храмы № 23 (т. н. «Уваровскую базилику») и 14 (т. н. «Базилику на холме») признания не получили.

В данной работе, посвященной письменным источникам, мы не ставим своей задачей ревизию всего церковно-археологического материала Херсона с целью отыскания в нем элементов IV в., однако вынуждены будем время от времени возвращаться к этому вопросу. Но, повторимся, мы сознательно избегаем привлечения всего христианского археологического материала IV века, ибо именно он обычно является непреодолимым камнем преткновения и делит исследователей на непримиримые партии.

Андрей Юрьевич Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия - Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-91244-033-5

Андрей Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия - Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики - Содержание

Предисловие

Часть I. «Жития епископов Херсонских»

Глава 1. Епископы Ефрем и Василей

  • a. Дата

  • b. Св. Ефрем и Скифия

  • c. Св. Василей и Херсон

  • d. Столкновение с язычниками

  • e.Пещера Парфенон

  • f.Погребение ребенка

  • g.Поиски св. Василея

  • h. Гробница ребенка

  • i. Крещение херсонян

  • j.Мученичество св. Василея

  • k.Место кончины св. Василея

  • l.Погребение св. Василея

Глава 2. Епископы Евгений, Елпидий и Агафодор

  • a.Приезд свв. Евгения, Агафодора и Елпидия в Херсон

  • b.Мученичество свв. Евгения, Агафодора и Елпидия

  • c.Погребение свв. Евгения, Агафодора и Елпидия

Глава 3. Епископ Еферий

  • a.Отправление св. Еферия в Херсон

  • b. Первая поездка св. Еферия в Константинополь

  • c. Вторая поездка св. Еферия в Константинополь

  • d.Погребение св. Еферия

Глава 4. Епископ Капитон

  • a.Назначение св. Капитона

  • b. Отправление с пятьюстами воинами в Херсон

  • c.Прибытие в Херсон и проповедь у стены

  • d.Печи для обжига извести

  • e. Чудо в печи

  • f. Крещение херсонян

  • g. Строительство храма св. Петра

  • h.Поездка св. Капитона в Константинополь

  • i. Кончина св. Капитона

Часть II. Эпиграфические памятники

Глава 1. Датированные надписи

  • a.Надпись времени Констанция II

  • b. Строительная надпись времени Валента I

  • c.Строительная надпись времени Феодосия и Аркадия

  • d.Надписи времени Аркадия и Гонория

Глава 2. Недатированные надписи

  • a.Плиты с изображениями

  • b.Посвящение Мартирия

  • c.Надгробие 7 женщин

  • d.Надгробие Аристона

  • e.Надгробие Димитрия и других

  • f.Надгробие св. мц. Анастасии

  • g.Надгробие Дамиана, Маргариты и их детей

  • h.Надгробие Феодора, Константина, Асеники, Марии, Кирадии, Георгия, Анастасия, Иоанна, Анастасии, Никомида, Асеники (?), Мнимы, Кирадии и Идонии (?)

  • i.Надгробие Кириака, сына Феодора (?)

  • j.Надгробие Агафимера

  • k.Надгробие Стефана, Стефана и Христофора

  • l.Посвящение Екатерины

  • m.Посвящение Евсевия

  • n.Прошение комита Василия

  • o.Плита

  • p.Надпись Епифания (?)

Заключение

Post scriptum. Еще одна версия утверждения христианства в Херсонесе?

Приложение. Переводы версий«Жития епископов Херсонских»

Об авторе

