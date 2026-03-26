Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия
IV век остается, пожалуй, самым загадочным временем в истории херсонского христианства. И порождена эта проблема не столько недостатком источников, которых, на самом деле, больше, чем для многих других веков, сколько трудностью при их согласовании.
Поэтому первой задачей настоящей работы является анализ и сравнение письменных (агиографических, исторических и эпиграфических) источников по истории Херсонской Церкви IV века.
Другим существенным препятствием оказывается невозможность отнести с достоверностью к этому столетию ни одного церковного здания в Херсоне. Попытки С. А. Беляева приписать IV веку, причем чуть ли не эпохе Константина, храмы № 23 (т. н. «Уваровскую базилику») и 14 (т. н. «Базилику на холме») признания не получили.
В данной работе, посвященной письменным источникам, мы не ставим своей задачей ревизию всего церковно-археологического материала Херсона с целью отыскания в нем элементов IV в., однако вынуждены будем время от времени возвращаться к этому вопросу. Но, повторимся, мы сознательно избегаем привлечения всего христианского археологического материала IV века, ибо именно он обычно является непреодолимым камнем преткновения и делит исследователей на непримиримые партии.
Андрей Юрьевич Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия - Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики
М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 224 с. : ил.
ISBN 978-5-91244-033-5
Содержание
Предисловие
Часть I. «Жития епископов Херсонских»
Глава 1. Епископы Ефрем и Василей
a. Дата
b. Св. Ефрем и Скифия
c. Св. Василей и Херсон
d. Столкновение с язычниками
e.Пещера Парфенон
f.Погребение ребенка
g.Поиски св. Василея
h. Гробница ребенка
i. Крещение херсонян
j.Мученичество св. Василея
k.Место кончины св. Василея
l.Погребение св. Василея
Глава 2. Епископы Евгений, Елпидий и Агафодор
a.Приезд свв. Евгения, Агафодора и Елпидия в Херсон
b.Мученичество свв. Евгения, Агафодора и Елпидия
c.Погребение свв. Евгения, Агафодора и Елпидия
Глава 3. Епископ Еферий
a.Отправление св. Еферия в Херсон
b. Первая поездка св. Еферия в Константинополь
c. Вторая поездка св. Еферия в Константинополь
d.Погребение св. Еферия
Глава 4. Епископ Капитон
a.Назначение св. Капитона
b. Отправление с пятьюстами воинами в Херсон
c.Прибытие в Херсон и проповедь у стены
d.Печи для обжига извести
e. Чудо в печи
f. Крещение херсонян
g. Строительство храма св. Петра
h.Поездка св. Капитона в Константинополь
i. Кончина св. Капитона
Часть II. Эпиграфические памятники
Глава 1. Датированные надписи
a.Надпись времени Констанция II
b. Строительная надпись времени Валента I
c.Строительная надпись времени Феодосия и Аркадия
d.Надписи времени Аркадия и Гонория
Глава 2. Недатированные надписи
a.Плиты с изображениями
b.Посвящение Мартирия
c.Надгробие 7 женщин
d.Надгробие Аристона
e.Надгробие Димитрия и других
f.Надгробие св. мц. Анастасии
g.Надгробие Дамиана, Маргариты и их детей
h.Надгробие Феодора, Константина, Асеники, Марии, Кирадии, Георгия, Анастасия, Иоанна, Анастасии, Никомида, Асеники (?), Мнимы, Кирадии и Идонии (?)
i.Надгробие Кириака, сына Феодора (?)
j.Надгробие Агафимера
k.Надгробие Стефана, Стефана и Христофора
l.Посвящение Екатерины
m.Посвящение Евсевия
n.Прошение комита Василия
o.Плита
p.Надпись Епифания (?)
Заключение
Post scriptum. Еще одна версия утверждения христианства в Херсонесе?
Приложение. Переводы версий«Жития епископов Херсонских»
Об авторе
