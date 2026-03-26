IV век остается, пожалуй, самым загадочным временем в истории херсонского христианства. И порождена эта проблема не столько недостатком источников, которых, на самом деле, больше, чем для многих других веков, сколько трудностью при их согласовании.

Поэтому первой задачей настоящей работы является анализ и сравнение письменных (агиографических, исторических и эпиграфических) источников по истории Херсонской Церкви IV века.

Другим существенным препятствием оказывается невозможность отнести с достоверностью к этому столетию ни одного церковного здания в Херсоне. Попытки С. А. Беляева приписать IV веку, причем чуть ли не эпохе Константина, храмы № 23 (т. н. «Уваровскую базилику») и 14 (т. н. «Базилику на холме») признания не получили.

В данной работе, посвященной письменным источникам, мы не ставим своей задачей ревизию всего церковно-археологического материала Херсона с целью отыскания в нем элементов IV в., однако вынуждены будем время от времени возвращаться к этому вопросу. Но, повторимся, мы сознательно избегаем привлечения всего христианского археологического материала IV века, ибо именно он обычно является непреодолимым камнем преткновения и делит исследователей на непримиримые партии.

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-91244-033-5

Андрей Виноградов - Миновала уже зима языческого безумия - Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики - Содержание

Предисловие

Часть I. «Жития епископов Херсонских»

Глава 1. Епископы Ефрем и Василей

a. Дата

b. Св. Ефрем и Скифия

c. Св. Василей и Херсон

d. Столкновение с язычниками

e.Пещера Парфенон

f.Погребение ребенка

g.Поиски св. Василея

h. Гробница ребенка

i. Крещение херсонян

j.Мученичество св. Василея

k.Место кончины св. Василея

l.Погребение св. Василея

Глава 2. Епископы Евгений, Елпидий и Агафодор

a.Приезд свв. Евгения, Агафодора и Елпидия в Херсон

b.Мученичество свв. Евгения, Агафодора и Елпидия

c.Погребение свв. Евгения, Агафодора и Елпидия

Глава 3. Епископ Еферий

a.Отправление св. Еферия в Херсон

b. Первая поездка св. Еферия в Константинополь

c. Вторая поездка св. Еферия в Константинополь

d.Погребение св. Еферия

Глава 4. Епископ Капитон

a.Назначение св. Капитона

b. Отправление с пятьюстами воинами в Херсон

c.Прибытие в Херсон и проповедь у стены

d.Печи для обжига извести

e. Чудо в печи

f. Крещение херсонян

g. Строительство храма св. Петра

h.Поездка св. Капитона в Константинополь

i. Кончина св. Капитона

Часть II. Эпиграфические памятники

Глава 1. Датированные надписи

a.Надпись времени Констанция II

b. Строительная надпись времени Валента I

c.Строительная надпись времени Феодосия и Аркадия

d.Надписи времени Аркадия и Гонория

Глава 2. Недатированные надписи

a.Плиты с изображениями

b.Посвящение Мартирия

c.Надгробие 7 женщин

d.Надгробие Аристона

e.Надгробие Димитрия и других

f.Надгробие св. мц. Анастасии

g.Надгробие Дамиана, Маргариты и их детей

h.Надгробие Феодора, Константина, Асеники, Марии, Кирадии, Георгия, Анастасия, Иоанна, Анастасии, Никомида, Асеники (?), Мнимы, Кирадии и Идонии (?)

i.Надгробие Кириака, сына Феодора (?)

j.Надгробие Агафимера

k.Надгробие Стефана, Стефана и Христофора

l.Посвящение Екатерины

m.Посвящение Евсевия

n.Прошение комита Василия

o.Плита

p.Надпись Епифания (?)

Заключение

Post scriptum. Еще одна версия утверждения христианства в Херсонесе?

Приложение. Переводы версий«Жития епископов Херсонских»

Об авторе