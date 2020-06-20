В христианском богословии есть такой раздел — аскетика, или наука о подвижничестве. Изучает она ни много ни мало пути исцеления падшего человеческого естества. Да-да, именно так — пути исцеления от болезни несовершенства, унаследованной от самого праотца Адама. Христианские аскеты — это те люди, которые смыслом своей жизни сделали борьбу с собственными грехами. Разумеется, борьба эта требует усилий. Но не только. Необходимы еще и знания. Ведь никакие усилия не приведут к результату, если неправильно выбрать точку их приложения. Подвижники первых веков христианства это понимали. Они записали и систематизировали свой опыт аскетической жизни с тем, чтобы передать его христианам последующих веков и таким образом помочь нам в нелегком деле самосовершенствования. Так появилась аскетика, а внутри нее — учение о страстях как источнике греха.

Леонид Виноградов - О страстях и искушениях - Ответы православных психологов

М .: Никея, 2016. — 168 с.

ISBN 978-5-91761-519-6

Леонид Виноградов - О страстях и искушениях - Ответы православных психологов - Содержание

Зачем христианину психология?

ГОРДОСТЬ: безумное кружение вокруг своей оси

Беседа с Наталией Ининой

ТЩЕСЛАВИЕ: внимание любой ценой

Беседа с Ларисой Шеховцовой

ГНЕВ: страсть, отнимающая разум

Беседа с Татьяной Гавриловой

БЛУД: иллюзия любви

Беседа с Наталией Ининой и Сергеем Белорусовым

СРЕБРОЛЮБИЕ: когда деньги — несчастье

Беседа с Денисом Новиковым

ЧРЕВОУГОДИЕ: самое первое искушение человека

Беседа с Наталией Ининой

ПЕЧАЛЬ: страх неизвестно перед чем

Беседа с Ларисой Шеховцовой

УНЫНИЕ: ночь души

Беседа с Борисом Воскресенским и Наталией Ининой

Леонид Виноградов - О страстях и искушениях - Зачем христианину психология?

Монах и богослов Евагрий Понтийский, живший в IV веке, был первым, кто определил восемь базовых страстей, свойственных человеческой природе. Сегодня о страстях вспоминают редко. Гораздо популярнее учение о смертных грехах. И это неудивительно. Схема «согрешил — покаялся» проста и понятна каждому. Но тот, кто имеет хотя бы небольшой опыт христианской жизни, знает, что раз исповедовать грех еще не значит избавиться от него. Как часто люди годами каются на исповеди в одном и том же, выражают твердое намерение «начать новую жизнь», исправиться, но снова и снова впадают в тот же грех! Отчего так происходит? Вот на этот вопрос и попытался ответить Евагрий Понтийский. Он обратил внимание на то, что грех есть лишь следствие, симптом болезненного состояния души. И бороться надо с причиной, то есть со страстью, овладевшей человеком, а не с отдельными ее проявлениями. В конце концов, проявлений может и не быть. Но это еще не значит, что душу человека не разъедает духовная болезнь.