Виноградов - Византийская архитектура

Взяться за составление лекций о византийской архитектуре нас заставила не уверенность в знании каждой ее детали и, тем паче, не желание сказать о ней что-то совершенно новое, но всего лишь отсутствие на русском языке адекватного описания этого выдающегося явления мировой культуры. Если, к примеру, англоязычный читатель может выбирать между историями византийского зодчества Рихарда Краутхаймера, Кирилла Манго, Роберта Оустерхаута и других авторов, то отечественный вынужден обращаться к давно устаревшим трудам Анатолия Леопольдовича Якобсона, Николая Ивановича Брунова или даже дореволюционных искусствоведов. Свою актуальность сохраняют отчасти только работы Алексея Ильича Комеча, чьи замечания о византийском зодчестве разбросаны, однако, по различным работам на разные темы. Новых же обобщающих трудов об архитектуре Византии в России пока не видно (не считая статей в «Православной энциклопедии» — разного уровня и стиля).

В основу настоящей книги легли наши лекции, записанные для портала «Магистерия» в 2018-2019 гг. Однако в книге они значительно видоизменены: перекомпонованы, дополнены, уточнены. Впрочем, общая концепция курса осталась прежней: лекции построены преимущественно по хронологическому принципу, хотя внутри временных периодов памятники византийской архитектуры разбираются зачастую по типам или регионам. В фокусе нашего внимания — зодчество Римской, а затем Византийской империи и ее соседей, находившихся под ее архитектурным влиянием, с IV в. (с небольшим экскурсом в христианское храмоздание II-III вв.) до конца поздневизантийских государств в третьей четверти XV столетия.

Стоит сразу же предуведомить читателя, что византийская архитектура имеет свою специфику. Во-первых, сохранность памятников разных ее периодов и регионов различна: от сотен целых построек средневизантийской Греции до единичных зданий поздневизантийской Анатолии. Во-вторых, несмотря на плохую сохранность — сравнительно, например, с Западной Европой, — византийское зодчество представлено столь большим количеством местных стилей, школ и артелей, что рассказать о всех них — в отличие, например, от Древней Руси — нет возможности. Наконец, от архитектуры средней и поздней Византии до нас дошли преимущественно церковные постройки, которые были одновременно и самыми пышными и репрезентативными в христианской империи: увы, от ее дворцов и гражданских построек (кроме довольно однообразных цистерн) почти ничего не осталось, а византийские крепости — за исключением парадных ворот (таких как Золотые ворота в Константинополе) — представляют интерес скорее для историков фортификации.

Андрей Юрьевич Виноградов — Византийская архитектура: 15 лекций для проекта Магистерия

Москва: Rosebud Publishing, 2022. — 360 с.

ISBN 978-5-905712-52-4

Андрей Юрьевич Виноградов — Византийская архитектура: 15 лекций для проекта Магистерия - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Введение. Истоки византийской архитектуры

Лекция 2. Христианские базилики Средиземноморья

Лекция 3. Христианские базилики Востока

Лекция 4. Ранневизантийские центрические постройки

Лекция 5. Архитектура эпохи Юстиниана I

Лекция 6. «Купольный зал», «купольная базилика» и архитектура «темных веков»

Лекция 7. Ранняя история крестово-купольного храма (V-IX вв.)

Лекция 8. Столичная архитектура ΙΧ-ΧΙΙ веков

Лекция 9. Архитектура средневизантийского Запада: Северная Греция и Южная Италия

Лекция 10. Архитектура средневизантийского Запада: Эпир, Эллада и острова

Лекция 11. Храмовая архитектура средневизантийского Востока

Лекция 12. Архитектура Никейской империи и династии Палеологов

Лекция 13. Архитектура поздневизантийских регионов

Лекция 14. Церковное зодчество Кавказа

Лекция 15. Христианское зодчество Болгарии и Сербии

Краткий словарь терминов византийской архитектуры