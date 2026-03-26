Виноградов - Захарова - Черноглазов - Храм Святой Софии Константинопольской

Первый храм Св. Софии в Константинополе был построен, по всей вероятности, в середине IV в. Автор XI в. Георгий Кедрин приписывает возведение этой церкви самому Константину Великому, после которого ее перестроил его сын Констанций II. Однако Евсевий Кесарийский, современник и биограф императора, из построенных им церквей называет по имени только храм Свв. Апостолов — мавзолей Константина. Сократ Схоластик (V в.) добавляет к этому храм Св. Ирины, который, возможно, первоначально был соборной церковью Константинополя. Он же указывает на время строительства первого здания Св. Софии императором Констанцием II: «В то самое время [т. е. в 350-351 гг.] царь создал Великий храм, называемый ныне Софией. Он смежен с церковью, соименною миру [т. е. Св. Ириной]. Эта церковь прежде была небольшая, но отец царя [т. е. Константин I] украсил и расширил ее. Теперь обе они, находясь в одной ограде, называются одним именем».

Впрочем, строительство первого храма продлилось не менее девяти лет, потому что он был освящен только 15 февраля 360 г., как сообщает тот же Сократ: «Тогда же, по возведении Евдоксия на епископский престол столицы, освящена была Великая церковь, известная под именем Софии, что случилось в десятое консульство Констанция и третье кесаря Юлиана, в пятнадцатый день месяца февраля». Цитируя Сократа, «Пасхальная хроника» (VII в.) также относит освящение Св. Софии к 15 перития (февраля) 360 г. Согласно «Пасхальной хронике», Констанций снабдил храм драгоценными сосудами и шитыми золотом и драгоценными камнями завесами для престола и дверей. Не находит подтверждения и сообщение Кедрина об обрушении купола церкви в 361 г. (которое он путает с обрушением, произошедшим в VI в., см. ниже) и желании Юлиана Отступника после возвращения с персидской войны превратить ее в сарай для сена и конюшню.

Реальное разрушение первого храма произошло в июне 404 г., когда он сгорел в результате пожара, вызванного беспорядками из-за недовольства сторонников низложенного патриарха свт. Иоанна Златоуста. Новый храм был освящен только 11 лет спустя — 10 октября 415 г. — императором Феодосием II. Такая задержка может объясняться тем, что после пожара 404 г. церковь была временно восстановлена для богослужения, на что указывает положение там мощей пророка Самуила в 404/405 г. Впрочем, возможно и то, что здесь имелась в виду Св. Ирина, составлявшая единое целое со Св. Софией, как это было указано выше у Сократа (Ил. 1-3). Как отмечает Р. Мэйнстоун, вероятно, что задержка с восстановлением объясняется строительством новых стен Константинополя, завершенных только в 413 г., так что все восстановление Св. Софии следует относить к 413-415 гг.

СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2018. 486 с.: ил.

ISBN 978-5-91476-103-2

Виноградов Андрей, Захарова Анна, Черноглазов Дмитрий - Храм Святой Софии Константинопольской в свете византийских источников - Оглавление

Введение

ЧАСТЬ I. АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Глава 1 История и архитектура храма Святой Софии

Глава 2 Экфрасис храма в византийской литературе

Глава 3 Отражение архитектурного образа Святой Софии в византийских текстах

Иллюстрации

ЧАСТЬ II. ВИЗАНТИЙСКИЕ ОПИСАНИЯ ХРАМА СВЯТОЙ СОФИИ. ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ

Глава 1 Прокопий Кесарийский и другие византийские историки. Отрывки о Святой Софии

Глава 2 Павел Силенциарий Описание храма Святой Софии Описание амвона

Глава 3 Сказание о возведении Великой церкви, именуемой Святой Софией

Глава 4 Михаил Солунский Описание святейшей Великой церкви Божьей



Заключение

Abstract

Сокращения и библиография

Список иллюстраций

Сведения об авторах