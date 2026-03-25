Виноградова - Губарева - Федоров - Феодоровская икона Божией Матери

Виноградова - Губарева - Федоров - Феодоровская икона Божией Матери
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Reference, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

Феодоровская икона Богоматери — самая загадочная в русской истории, и, возможно, неслучайно первое упоминание о ней звучит в «Легенде о граде Китеже» — тексте, долгие годы вдохновлявшем многих писателей, живописцев, композиторов на создание произведений, в которых осмыслялась тема сокрытой до времени тайны русской святости. Феодоровский образ Божией Матери — древнейшая святыня нашего Отечества, одна из великих икон Богородицы, написание которых приписывается св. апостолу Луке.

Долгое время считалось, что Феодоровская икона была лишь местночтимой костромской святыней, и получила всероссийскую известность после 1613 года, когда на русском престоле воцарился Дом Романовых. Необычайные почести, которые воздавались иконе в XVII веке, «затмили» ее древнее почитание. Но остались ранние списки, тексты древней службы, «Сказание о явлении и чудесах...», которые свидетельствуют совсем о другой истории.

Русская икона - Виноградова Е.А., Губарева О.В., Федоров А.В. - Феодоровская икона Божией Матери

СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

ISBN 978-5-9903069-9-8

Русская икона - Виноградова Е.А., Губарева О.В., Федоров А.В. - Феодоровская икона Божией Матери – Содержание

  • ИСТОРИЯ И СКАЗАНИЕ (Алексей Валентинович Федоров)

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Оксана Витальевна Губарева, Алексей Валентинович Федоров)

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Оксана Витальевна Губарева)

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Плена Анатольевна Виноградова)

  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  • СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

Related Books

All Books