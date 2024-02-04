Винокуров - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы
Актуальность исследования генезиса, оснований, предмета и методов эзотерических учений определяется необходимостью выявления их места в современном познании религии и влияния, оказываемого на ряд существенных проблемных полей философии религии и религиоведения: отношений науки и религии, философии и философии религии, содержательных подходов к постановке и решению вопросов в таких областях, как феноменология религии, психология религии, религиозная антропология, методология религиоведения, история и семантика религиозных символов, история философии и история религии.
В наши дни развитие собственной содержательной сферы эзотерических учений напрямую затрагивает предметную область исследования отношений между философией, наукой и религией. В эзотерических учениях предпринимаются усилия, с одной стороны, сакрализации науки, с другой стороны, сциентизации религии. Эти процессы были предметом широкого обсуждения на протяжении всего XX в., но в XXI в. в их рассмотрении возник специфический ракурс. Появились и стали обсуждаться на философско-методологическом, логическом и теоретическом уровнях процессы, во-первых, сциентизации самих эзотерических учений и, во-вторых, эзотеризации науки. Комплексно проблема представляет противоречивую реакцию на процесс секуляризации религии, в том числе и на возможности ее объективного исследования в религиоведении. Эта проблема проявилась, в частности, в возникновении и применении в области исследований религии теорий гипноза, психоанализа и глубинной психологии, поскольку относительно последних не утихает дискуссия о том, являются ли эти дисциплины наукой, искусством или эзотерической интерпретацией отношений науки, мифа и религии. В XXI в. они обрели форму методологической дискуссии между американской, европейской и российской школами исследований эзотеризма, о критериях объективности и релевантности научного исследования эзотерических учений, мифа и религии.
В широком смысле возникновение проблемы эзотеризации науки связано с развитием истории естествознания, формальных логик и математических методов, с применением их в различных научных дисциплинах и компьютерных технологиях для моделирования, конструирования и имитации реальности. Процесс моделирования исторических религиозных «форм жизни» приобретает специфичную форму эзотерического учения в момент, когда рационально сконструированный, смоделированный и контролируемый формальный процесс, имеющий только рекурсивный алгоритм разрешения, утрачивает иерархичность, основанную на простом фундаменте исходных «атомарных предложений».
Винокуров Владимир Васильевич - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. – XXI в.)
Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. – Москва: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 2022. – 467 с.
Винокуров Владимир Васильевич - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. – XXI в.) – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ИСТОЧНИКИ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
- §1. Источники эзотерических учений: типология, общее описание, состав
- §2. Слово и термин: «эзотерическое» и «эзотеризм»
- §3. Первообраз понятия «эзотерический»
- §4. Слово и термин: «герметическое» и «герметизм»
- §5. Слово и термин: «оккультное» и «оккультизм»
Глава II. ИСТОКИ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В АНТИЧНОСТИ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
- §1. Протообраз эзотерических учений: тематический миф
- §2. Протообраз герметических учений: Гермес Триждывеличайший и три Гермеса
- §3. Трехуровневая парадигма и трехчастный комплекс герметических учений
Глава III. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
- §1. Герметицизм и эзотерицизм в Средние века
- §2. «Алхимия»: слово, число, первообраз
- §3. Эзотерические учения в Средние века: нарратив и дискурс легенды
- §4. Между Средневековьем, Возрождением и Новым временем
Глава IV. ЭЗОТЕРИЗМ, ГЕРМЕТИЗМ, ОККУЛЬТИЗМ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
- §1. Эзотерический нарратив и дискурс в эпоху Возрождения
- §2. Эзотеризм в «енохианской магии»
- §3. Алхимия и алхимик в «енохианской магии»
- §4. Сциентизация астрологии в творчестве Иоганна Кеплера
Глава V. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ
- §1. Герметический язык — иероглифика
- §2. Геометрическая, химическая и термодинамическая парадигма алхимии Михаила Майера
- §3. Деградация золота и секуляризация алхимии
Глава VI. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА, КОНЦЕПЦИЯ
- §1. Эзотерический комплекс: принципы
- §2. Структура эзотерического комплекса
- §3. Редукция эзотерической парадигмы: алхимическая психология Карла Юнга
Глава VII. ЛЕГИТИМАЦИЯ И САМОЛЕГИТИМАЦИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- §1. Герменевтика фрагмента «VISIONS» К. Юнга
- §2. Геометрическая модель и логический анализ топологии эзотерического дискурса
- §3. Самолегитимация астрологического комплекса: геометрия, психология, миф
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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