Винокуров - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы

Актуальность исследования генезиса, оснований, предмета и методов эзотерических учений определяется необходимостью выявления их места в современном познании религии и влияния, оказываемого на ряд существенных проблемных полей философии религии и религиоведения: отношений науки и религии, философии и философии религии, содержательных подходов к постановке и решению вопросов в таких областях, как феноменология религии, психология религии, религиозная антропология, методология религиоведения, история и семантика религиозных символов, история философии и история религии.

В наши дни развитие собственной содержательной сферы эзотерических учений напрямую затрагивает предметную область исследования отношений между философией, наукой и религией. В эзотерических учениях предпринимаются усилия, с одной стороны, сакрализации науки, с другой стороны, сциентизации религии. Эти процессы были предметом широкого обсуждения на протяжении всего XX в., но в XXI в. в их рассмотрении возник специфический ракурс. Появились и стали обсуждаться на философско-методологическом, логическом и теоретическом уровнях процессы, во-первых, сциентизации самих эзотерических учений и, во-вторых, эзотеризации науки. Комплексно проблема представляет противоречивую реакцию на процесс секуляризации религии, в том числе и на возможности ее объективного исследования в религиоведении. Эта проблема проявилась, в частности, в возникновении и применении в области исследований религии теорий гипноза, психоанализа и глубинной психологии, поскольку относительно последних не утихает дискуссия о том, являются ли эти дисциплины наукой, искусством или эзотерической интерпретацией отношений науки, мифа и религии. В XXI в. они обрели форму методологической дискуссии между американской, европейской и российской школами исследований эзотеризма, о критериях объективности и релевантности научного исследования эзотерических учений, мифа и религии.

В широком смысле возникновение проблемы эзотеризации науки связано с развитием истории естествознания, формальных логик и математических методов, с применением их в различных научных дисциплинах и компьютерных технологиях для моделирования, конструирования и имитации реальности. Процесс моделирования исторических религиозных «форм жизни» приобретает специфичную форму эзотерического учения в момент, когда рационально сконструированный, смоделированный и контролируемый формальный процесс, имеющий только рекурсивный алгоритм разрешения, утрачивает иерархичность, основанную на простом фундаменте исходных «атомарных предложений».

Винокуров Владимир Васильевич - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. – XXI в.)

Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. – Москва: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 2022. – 467 с.

Винокуров Владимир Васильевич - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. – XXI в.) – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ИСТОЧНИКИ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

§1. Источники эзотерических учений: типология, общее описание, состав

§2. Слово и термин: «эзотерическое» и «эзотеризм»

§3. Первообраз понятия «эзотерический»

§4. Слово и термин: «герметическое» и «герметизм»

§5. Слово и термин: «оккультное» и «оккультизм»

Глава II. ИСТОКИ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В АНТИЧНОСТИ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

§1. Протообраз эзотерических учений: тематический миф

§2. Протообраз герметических учений: Гермес Триждывеличайший и три Гермеса

§3. Трехуровневая парадигма и трехчастный комплекс герметических учений

Глава III. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

§1. Герметицизм и эзотерицизм в Средние века

§2. «Алхимия»: слово, число, первообраз

§3. Эзотерические учения в Средние века: нарратив и дискурс легенды

§4. Между Средневековьем, Возрождением и Новым временем

Глава IV. ЭЗОТЕРИЗМ, ГЕРМЕТИЗМ, ОККУЛЬТИЗМ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

§1. Эзотерический нарратив и дискурс в эпоху Возрождения

§2. Эзотеризм в «енохианской магии»

§3. Алхимия и алхимик в «енохианской магии»

§4. Сциентизация астрологии в творчестве Иоганна Кеплера

Глава V. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

§1. Герметический язык — иероглифика

§2. Геометрическая, химическая и термодинамическая парадигма алхимии Михаила Майера

§3. Деградация золота и секуляризация алхимии

Глава VI. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА, КОНЦЕПЦИЯ

§1. Эзотерический комплекс: принципы

§2. Структура эзотерического комплекса

§3. Редукция эзотерической парадигмы: алхимическая психология Карла Юнга

Глава VII. ЛЕГИТИМАЦИЯ И САМОЛЕГИТИМАЦИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

§1. Герменевтика фрагмента «VISIONS» К. Юнга

§2. Геометрическая модель и логический анализ топологии эзотерического дискурса

§3. Самолегитимация астрологического комплекса: геометрия, психология, миф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ